Top 10 cầu thủ nhanh nhất Ngoại hạng Anh: Sesko leo lên thứ 4, hơn cả Haaland

Sự kiện: Premier League 2025-26 Erling Haaland

Sesko đã có màn bứt tốc nhanh thứ 4 Ngoại hạng Anh mùa này để ghi bàn vào lưới Everton, khiến anh nhanh hơn cả Erling Haaland.

   

Manchester United vừa có trận thắng 1-0 trước Everton và công lớn không thuộc về ai khác ngoài người ghi bàn Benjamin Sesko. Để có được bàn thắng đó, Sesko đã phải “vặn hết ga” để từ sân nhà lao lên đón đường chuyền của Bryan Mbeumo trong một pha phản công của MU, và anh ở thế đối mặt Jordan Pickford đã không mắc sai lầm nào.

Sesko tạo nên pha bứt tốc nhanh thứ 4 mùa giải để ghi bàn cho MU vào lưới Everton

Sesko tạo nên pha bứt tốc nhanh thứ 4 mùa giải để ghi bàn cho MU vào lưới Everton

Pha bóng đó đã đưa Sesko vào top 10 cầu thủ bứt tốc nhanh nhất của Premier League mùa giải này. Với vận tốc 35,87km/h trong pha ghi bàn đó, Sesko chiếm vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, chỉ xếp sau mỗi Anthony Gordon của Newcastle, người đã có một pha lao đi với vận tốc 38,2km/h trước Man City.

Sesko đã mở tốc nhanh hơn cả Erling Haaland, người đứng thứ 8 trong danh sách cập nhật mới nhất. Bên cạnh Gordon, tiền đạo của MU còn đứng dưới Jackson Tchatchoua, người đã bứt tốc 37,7km/h chỉ trong trận thứ 2 khoác áo Wolves đầu mùa này, và Kyle Walker, người vẫn rất nhanh khi cần mở tốc dù phong độ mùa này đã sa sút.

Newcastle có tận 3 cầu thủ trong top 10, bên cạnh Gordon còn có Anthony Elanga ở cánh đối diện, và trung phong dự bị William Osula dù cầu thủ này không được ra sân nhiều. Pedro Neto là một tiền đạo cánh khác có vận tốc rất cao, anh chỉ nhỉnh hơn chút so với Kevin Schade, người đang tạo nên một cặp tiền đạo “anh lớn – anh bé” rất tốt cùng Igor Thiago ở Brentford.

Hậu vệ biên Djed Spence của Tottenham hoàn tất top 10, và đằng sau anh có những cầu thủ khác khá nhanh nhẹn nhưng không đủ vận tốc để vào top: Jean Clair Todibo (West Ham), Alex Jimenez (Bournemouth), Joe Rodon (Leeds), Wilson Odobert (Tottenham), Yankubah Minteh (Brighton), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Abdukodir Khusanov (Man City), Micky van de Ven (Tottenham), Dominik Szoboszlai (Liverpool) và Crysencio Summerville (West Ham).

Top 10 cầu thủ bứt tốc nhanh nhất Premier League 2025/26

1. Anthony Gordon (Newcastle): 38,2km/h

2. Jackson Tchatchoua (Wolves): 37,7km/h

3. Kyle Walker (Burnley): 36,84km/h

4. Benjamin Sesko (MU): 35,87km/h

5. Pedro Neto (Chelsea): 35,39km/h

6. Kevin Schade (Brentford): 35,37km/h

7. Anthony Elanga (Newcastle): 35,27km/h

8. Erling Haaland (Man City): 35,20km/h

9. Williams Osula (Newcastle): 34,55km/h

10. Djed Spence (Tottenham): 34,52km/h

Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/02/2026 23:21 PM (GMT+7)
