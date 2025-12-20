U22 Việt Nam vô địch, Thái Lan "vơ vét" hơn 200 HCV SEA Games vẫn kém vui

Thái Lan hoàn tất tham vọng "vơ vét" HCV SEA Games 33

SEA Games 33 đang bước vào giai đoạn cuối với sự thống trị tuyệt đối của đoàn thể thao Thái Lan. Tính đến hết ngày thi đấu 19/12, nước chủ nhà độc chiếm ngôi đầu bảng tổng sắp cùng thành tích 232 tấm huy chương vàng (HCV), bỏ xa các đoàn xếp sau là Indonesia (91 HCV) và Việt Nam (86).

Thái Lan hoàn tất mục tiêu thống trị bảng tổng sắp toàn đoàn SEA Games 33

Có thể nói, người Thái đã biến kỳ đại hội thể thao khu vực năm nay thành màn phô trương sức mạnh. Thế nhưng trong mắt người hâm mộ, SEA Games 33 vẫn còn đó "vết gợn" mang tên bóng đá.

Thái Lan bước vào SEA Games 33 cùng tham vọng rõ ràng: độc chiếm ngôi vị số 1 bằng mọi giá. Họ cũng đưa vào chương trình thi đấu hàng loạt nội dung thế mạnh nhằm tối ưu hóa bảng thành tích.

Cần phải thẳng thắn, kỳ đại hội thể thao khu vực năm nay xuất hiện không ít lùm xùm về công tác tổ chức, những quyết định gây tranh cãi của giới trọng tài đến việc sắp xếp lịch thi đấu có lợi cho nước chủ nhà.

Hòa chung không khí hừng hực đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cũng mạnh dạn đặt mục tiêu thâu tóm trọn bộ 4 HCV môn thể thao "vua": Bóng đá 11 người nam - nữ, futsal nam - nữ.

Người Thái kém vui vì bóng đá: Số lượng không khỏa lấp được chất lượng

Tuy nhiên, thực tế giáng đòn đau vào tham vọng đó khi các đội tuyển bóng đá 11 người lẫn futsal nữ lần lượt "ngã ngựa" từ bán kết. Để rồi, niềm hy vọng đổ dồn vào futsal nam và đặc biệt là trận chung kết bóng đá 11 người nam, nơi U22 Thái Lan chạm trán U22 Việt Nam tại "thánh địa" Rajamangala.

Thất bại của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam khiến kì SEA Games 33 kém trọn vẹn với nước chủ nhà

Kết quả, U22 Việt Nam đã giành tấm HCV này trong hoàn cảnh không thể ngặt nghèo hơn: bị dẫn trước 2 bàn, thi đấu dưới áp lực từ hàng vạn khán giả đối phương nhưng vẫn ngược dòng thắng 3-2 chung cuộc.

Thất bại này để lại dư chấn nặng nề cho bóng đá Thái Lan. Sau khi mất ngôi vô địch vào tay Việt Nam ở 3 trong 4 kỳ SEA Games gần nhất, sự tự tin của "Voi chiến" bị lung lay nghiêm trọng. Thất bại này, cùng với việc các môn thể thao khác liên tiếp mang tin vui về cho Thái Lan trở thành bức tranh tương phản đầy mỉa mai.

Trong khi Thái Lan mải mê với những con số trên bảng tổng sắp, Việt Nam lại tập trung vào việc đánh bại đối thủ một cách tâm phục khẩu phục ở môn thể thao được dư luận chú ý nhất. Tấm HCV bóng đá nam vì thế mang giá trị đặc biệt, thứ mà hơn 200 tấm HCV kia cộng lại cũng không thể đánh đổi.