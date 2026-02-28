Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

3 kịch bản 'chốt hạ' vụ Malaysia gian lận để thắng Việt Nam

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Đội tuyển Việt Nam

ANTD.VN - Phiên xét xử tại tòa quốc tế đã kết thúc và phán quyết chính thức sẽ được đưa ra vào tuần tới. Bóng đá Malaysia đang nín thở trước 3 kịch bản đang chờ họ ở phía trước.

Rạng sáng 27-2 (giờ Hà Nội), Toà án Trọng tài quốc tế (CAS) đã kết thúc phiên xét xử vụ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) kháng cáo bản án của FIFA về 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ bị FIFA chứng minh là đã làm giả giấy tờ để nhập tịch và ra sân trái phép cho tuyển Malaysia trong hai trận thắng Nepal 2-0, thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup.

Bà Vanessa Tracey - cán bộ truyền thông của CAS cho biết sau phiên điều trần, hội đồng xét xử sẽ xem xét tất cả các văn bản do các bên đệ trình.

"Một phán quyết ngắn gọn sẽ được đưa ra vào tuần tới. Do tính chất quan trọng của vụ việc nên đi kèm phán quyết sẽ là thông cáo báo chí chính thức. Toàn văn phán quyết, bao gồm các lý lẽ pháp lý, sẽ được ban hành ngay sau phán quyết chính thức và có thể được công bố trên trang web của CAS nếu không bên nào yêu cầu giữ bí mật", đại diện CAS cho hay.

Như vậy, bóng đá Malaysia sẽ phải nín thở chờ đợi thêm vài ngày để biết được số phận của mình trong bê bối nhập tịch gây rúng động làng bóng thế giới.

Tuần tới, CAS sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vụ 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch trái phép

Trước mắt họ là 3 kịch bản chờ sẵn.

Kịch bản thứ nhất: CAS tuyên FAM thắng kiện, hủy bản án trước đó của FIFA. Điều này đồng nghĩa Malaysia thoát án giả mạo giấy tờ, khi đó, 7 cầu thủ nhập tịch được quyền quay trở lại thi đấu cho tuyển Malaysia ngay lập tức và kết quả các trận Malaysia thắng Nepal 2-0, thắng Việt Nam 4-0 được giữ nguyên.

Kịch bản thứ hai: CAS bác kháng cáo của FAM, đồng nghĩa hành vi giả mạo giấy tờ là có thật. Khi đó, bản án của FIFA dành cho Malaysia được giữ nguyên. 7 cầu thủ tiếp tục thụ án cấm thi đấu vốn còn khoảng 8 tháng nữa.

Cùng với đó, FIFA có thể áp thêm các án phạt bổ sung như đình chỉ FAM dẫn tới việc các đội tuyển, CLB của Malaysia bị cấm thi đấu quốc tế cho tới khi việc đình chỉ kết thúc. AFC đồng thời áp dụng các lệnh trừng phạt với đội tuyển Malaysia như xử thua Nepal, thua Việt Nam cùng tỉ số 0-3, và thậm chí có thể loại tuyển Malaysia khỏi vòng loại Asian Cup 2027 và cấm tham gia vòng loại mùa kế tiếp.

Kịch bản thứ ba: CAS xem xét các tình tiết giảm nhẹ và giảm án cho 7 cầu thủ nhập tịch. Khi ấy, nhóm cầu thủ được rút ngắn thời gian "treo giò". Song, điều này gián tiếp khẳng định việc Malaysia giả mạo giấy tờ, như FIFA đã điều tra và kết luận trước đó, là có thật.

Khi đó, AFC vẫn sẽ căn cứ vào quy định hiện hành để áp dụng các lệnh trừng phạt bóng đá Malaysia, bao gồm xử thua Việt Nam 0-3. Trận lượt về Việt Nam - Malaysia ngày 31-3 tại Thiên Trường sẽ không cần tổ chức nếu Malaysia bị AFC loại khỏi giải.

Không chỉ 7 cầu thủ nhập tịch mà cả nền bóng đá Malaysia đang nín thở chờ phán quyết cuối cùng từ CAS

Dư luận quốc tế nghiêng về kịch bản thứ ba, với việc CAS giảm án cho các cầu thủ và công nhận kết quả điều tra của FIFA chứng minh Malaysia đã giả mạo giấy tờ, gian lận tại vòng loại Asian Cup.

"Mọi sự chú ý đều tập trung vào quyết định của CAS. Cho dù đó là cơ hội cứu vãn cho 7 cầu thủ nhập tịch hay là dấu chấm hết cho cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia của họ, thì một điều chắc chắn là vụ việc này sẽ là bài học xương máu với bóng đá Malaysia", tờ Astro bình luận.

Trong khi Bharian đánh giá tổn thất với bóng đá Malaysia không chỉ dừng ở các lệnh trừng phạt mà còn là sự suy giảm niềm tin từ cộng đồng quốc tế sau bế bối nhập tịch gây chấn động này.

CAS hoãn vụ 7 cầu thủ nhập tịch chui, HLV Malaysia mạnh miệng trước đại chiến ĐT Việt Nam

Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ LĐBĐ Malaysia (FAM) kháng cáo quyết định của LĐBĐ Thế giới (FIFA). Ngay...

Bấm xem >>

Theo Băng Tâm

Nguồn: [Link nguồn]

27/02/2026 08:55 AM (GMT+7)
