"Trai đẹp" 20 tuổi giành HCV quý giá SEA Games, ghi dấu lịch sử sau 60 năm

Trong suốt sáu kỳ SEA Games liên tiếp kể từ năm 2013, các nội dung nhảy cầu nam gần như là “lãnh địa riêng” của Malaysia. Nhưng tại SEA Games 33, lịch sử đã rẽ sang một hướng khác, với khoảnh khắc mang tính biểu tượng được tạo nên bởi một chàng trai mới 20 tuổi mang tên Avvir Tham.

Avvir Tham giành tấm HCV nhảy cầu cho Singapore sau 60 năm

Cú nhảy phá vỡ thế độc tôn kéo dài hơn nửa thế kỷ

Tối 17/12, tại Trung tâm thể thao dưới nước Đại học Assumption, Avvir Tham thi đấu thăng hoa ở nội dung nhảy cầu nam 1 m, đạt tổng điểm 370,35, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp. Con số ấy giúp anh vượt qua tám đối thủ còn lại, mang về HCV quý giá cho Singapore và chấm dứt chuỗi thống trị kéo dài của Malaysia.

Đây không chỉ là một chiến thắng cá nhân. Đó là tấm HCV nhảy cầu nam đầu tiên của Singapore sau 60 năm, kể từ khi Hui Peng Seng đăng quang tại SEAP Games 1965, thời điểm đại hội còn mang tên cũ. Một cột mốc khiến cả khán đài vang lên khẩu hiệu “Majulah Singapura” đầy tự hào.

Tuổi 20, áp lực lớn và bản lĩnh đáng kinh ngạc

Ở tuổi 20, Avvir Tham vẫn đang trong giai đoạn phải cân bằng giữa tập luyện đỉnh cao và nghĩa vụ quân sự quốc gia. Con đường đến vinh quang của anh không hề bằng phẳng, thậm chí bị phủ bóng bởi những hoài nghi kéo dài đến tận đêm trước ngày thi đấu.

“Tôi đã có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực, kiểu như "nếu mình làm không tốt thì sao?". Ngay cả tối hôm trước tôi vẫn còn lo lắng”, Tham thẳng thắn chia sẻ.

Thế nhưng, khi bước lên ván nhảy, mọi áp lực dường như tan biến. Tham không tìm kiếm những cú nhảy hoàn hảo 10 điểm, mà chọn sự ổn định, tập trung tuyệt đối vào từng động tác quen thuộc. Chính sự điềm tĩnh ấy giúp anh giữ được nhịp độ suốt phần thi và tạo nên khác biệt quyết định.

Chiến thắng mang ý nghĩa vượt ngoài tấm huy chương

Tấm HCV của Avvir Tham càng đặc biệt hơn khi đến trong bối cảnh Singapore phải vượt qua Malaysia hùng mạnh, cái nôi sản sinh nhiều ngôi sao nhảy cầu tầm cỡ thế giới, tiêu biểu là Pandelela Rinong Pamg, nữ VĐV từng hai lần giành huy chương Olympic.

“Tôi không biết vì sao, nhưng ngay khi bước lên ván nhảy, tôi cảm thấy rất thoải mái. Tất cả những trải nghiệm, cả thành công lẫn thất bại trong quá khứ, như dẫn tôi đến khoảnh khắc này”, Tham nói.

Khi chiến thắng được xác nhận, cảm xúc vỡ òa. Đó không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực cá nhân, mà còn là sự giải tỏa cho 60 năm chờ đợi của nhảy cầu nam Singapore.

Chiến tích của Avvir Tham, mở ra hy vọng mới cho nhảy cầu Singapore, đánh dấu sự chuyển giao thế hệ và khẳng định rằng những “vùng cấm” lịch sử hoàn toàn có thể bị phá vỡ. Với Avvir Tham chỉ là 1 cú nhảy, nhưng là dấu ấn kéo dài… 60 năm.