Nam đô vật chấn thương nặng, không qua khỏi khi tham dự vật hội làng ở Hà Nội

Một sự cố đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại sới vật hội làng thôn Thái Lai, xã Kim Anh (Hà Nội) chiều 26/2, khiến cộng đồng yêu mến vật cổ truyền bàng hoàng. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội và từ một số fanpage có đông người theo dõi, một nam vận động viên gặp chấn thương nặng khi thi đấu và sau đó không qua khỏi.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, bởi vật hội làng vốn là nét đẹp truyền thống mỗi dịp xuân về.

Hình ảnh về trận đấu khiến 1 nam đô vật (đai đỏ) không qua khỏi. Ảnh cắt từ clip

Sự cố đau lòng giữa ngày hội

Theo những thông tin ban đầu được chia sẻ trên mạng xã hội, nam đô vật gặp chấn thương nghiêm trọng sau một tình huống thi đấu trên sới. Một số nguồn cho rằng chấn thương liên quan đến vùng cổ. Dù đã được hỗ trợ y tế, vận động viên này được cho là đã không qua khỏi sau đó.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự tiếc thương: “Buồn quá, ngày hội vui xuân mà xảy ra chuyện đau lòng”, “Quá xót xa”… Bên cạnh đó, cũng xuất hiện những ý kiến tranh luận về công tác trọng tài, đảm bảo an toàn và trách nhiệm pháp lý trong thi đấu thể thao.

Trong không khí lễ hội vốn náo nhiệt, biến cố bất ngờ càng khiến nỗi đau thêm nặng nề.

Thể thao luôn tiềm ẩn rủi ro

Vật cổ truyền là môn thể thao có lịch sử lâu đời, đề cao tinh thần thượng võ, sức mạnh và kỹ thuật. Tuy nhiên, giống như nhiều môn đối kháng khác như boxing, judo, võ tự do hay thậm chí bóng đá, chấn thương nghiêm trọng luôn là nguy cơ hiện hữu.

Những pha quật ngã, khóa siết, mất thăng bằng… nếu xảy ra sai tư thế hoặc va chạm mạnh có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Trong môi trường hội làng, nơi không phải lúc nào cũng có đầy đủ trang thiết bị y tế chuyên sâu, rủi ro càng cần được tính toán kỹ lưỡng.

Để một sự kiện diễn ra an toàn, cần nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn của trọng tài, bố trí đội ngũ y tế túc trực với phương tiện cấp cứu đầy đủ, kiểm tra thể trạng VĐV trước thi đấu, siết chặt quy định kỹ thuật, tránh các tình huống nguy hiểm cao.

Thể thao vốn mang tinh thần cao đẹp, gắn kết cộng đồng và tôn vinh sức mạnh con người. Nhưng an toàn của vận động viên phải luôn được đặt lên hàng đầu.