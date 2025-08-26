Lão tướng 63 tuổi Lý Thế Vinh thắng như chẻ tre, tiến sâu tại giải bi-a tranh vé World Cup

🌟 Giải đấu hấp dẫn, mở ra cơ hội tham dự World Cup

Giải Billiards Carom 3 Băng Gabriels Tour 1 năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 25-29/8 tại CLB Tường Thành (Phường An Lạc, TP.HCM). Giải đấu được Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) phối hợp cùng CLB Tường Thành, Vinabida tổ chức và thi đấu trên 8 bàn Gabriels Rafale 2.0.

Không chỉ quy tụ dàn cao thủ, giải thu hút nhiều người đẹp, tài năng trẻ đến thử sức và tìm kiếm cơ hội tham dự World Cup tại Hàn Quốc vào cuối năm nay

Đây là giải đấu được tổ chức theo hình thức tour đấu với dự kiến 4 tour vòng loại và 1 tour vòng chung kết. Trong đó, nhà vô địch tour vòng loại nhận 50 triệu đồng. Á quân nhận 20 triệu đồng. Hai cơ thủ đồng hạng Ba nhận 10 triệu đồng. Hai giải thưởng Best Game và Series xuất sắc, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. Đặc biệt, 08 cơ thủ xuất sắc nhất của chặng chung kết sẽ được Vinabida tài trợ chi phí tham dự chặng đấu World Cup tổ chức ở Hàn Quốc vào tháng 11 năm nay.

Điều này đã giúp giải đấu thu hút đến sự tham gia của gần 260 cơ thủ trên cả nước, trong đó có sự góp mặt của dàn cao thủ top đầu Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái…cùng rất nhiều cơ thủ nữ, tài năng trẻ trong làng bi-a nước nhà.

🔥 Lão tướng Lý Thế Vinh thi đấu ấn tượng

Ở ngày thi đấu mở màn (25/8), giải đã diễn ra các lượt trận tại 2 nhánh đấu A và B nhằm tìm ra 4 cái tên đầu tiên vào vòng 1/8.

Lão tướng Lý Thế Vinh đi tiếp với 4 chiến thắng

Lão tướng 63 tuổi Lý Thế Vinh có một ngày thi đấu ấn tượng khi liên tiếp có 4 chiến thắng để giành vé đi tiếp. Đặc biệt ở lượt trận quyết định diễn ra vào tối cùng ngày, cơ thủ kỳ cựu này đã thắng Ngô Lê Duy 30-26 sau 23 lượt cơ dù trước đó, Lê Duy đã dẫn trước 24-22 sau một series 9 điểm.

Tay cơ đến từ Tây Ninh Trần Hồ Hoàng Anh gây bất ngờ khi cũng có liên tiếp những chiến thắng trước khi vượt qua Vũ Quang Duy ở trận quyết định để lọt vào top 16 của giải.

Trước đó, một tay cơ khác cũng đến từ Tây Ninh là Trương Hồ Thành Khánh (18 tuổi) đã gây sốc khi loại người đàn anh nổi tiếng Nguyễn Như Lê với tỉ số 30-27. Tuy nhiên, Thành Khánh mất vé đi tiếp trước Trương Chí Minh. Tay cơ còn lại giành suất vào vòng 1/8 trong ngày thi đấu này là Cao Phan Triết Luận.

Trần Hồ Hoàng Anh gây bất ngờ

Ngoài ra, Huỳnh Phi Long tạm dẫn đầu giải Series xuất sắc với đường cơ 13 điểm. Nguyễn Văn Tùng tạm giữ giải Best Game với hiệu suất ghi điểm 3 điểm/lượt cơ.

Trong ngày 26/8, giải sẽ diễn ra các lượt trận ở 2 nhánh C và D. Ngày thi đấu này có sự góp mặt của các hảo thủ như Đào Văn Ly, Nguyễn Đình Quốc, Mai Tân Huyên cũng như nữ cơ thủ xinh đẹp Nguyễn Tú Trinh.