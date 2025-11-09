Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

novak-vs-lorenzo
Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship
Novak Djokovic 1
Lorenzo Musetti 1
cameron-vs-learner
Moselle Open
Cameron Norrie 1
Learner Tien 1
aryna-vs-elena
WTA Finals
Aryna Sabalenka 0
Elena Rybakina 1
carlos-vs-alex
Nitto ATP Finals
Carlos Alcaraz -
Alex De Minaur -
alexander-vs-ben
Nitto ATP Finals
Alexander Zverev -
Ben Shelton -

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất

Sự kiện: SEA Games 33

(Tin thể thao, tin SEA Games 33) Lịch thi đấu SEA Games 33 chính thức diễn ra từ ngày 9 đến 20 tháng 12 năm 2025 tại Thái Lan, với các diễn biến căng thẳng diễn ra trên nhiều địa điểm tại Bangkok, Chonburi và Songkhla, quy tụ các vận động viên hàng đầu Đông Nam Á.

OC Khai mạc . Diễn ra . HCV CC Bế mạc

12/2025

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Sự kiện

Lễ khai mạc / bế mạc

OC

CC

-

Thể thao

dưới nước

Bơi nghệ thuật

.

.

2

1

3

 Nhảy cầu

1

1

2

4

 Bơi ngoài trời

2

1

3

 Bơi trong nhà

6

7

6

6

6

7

38

 Polo nước

.

.

.

.

2

2

 Bắn cung

Cung tổng hợp

.

.

.

.

5

5

Cung 1 dây

.

.

.

5

5

 Điền kinh

8

8

11

10

10

47

 Cầu lông

.

.

2

.

.

.

5

7

Bóng chày

bóng mềm

Bóng chày

.

.

.

.

1

1

 Baseball5

.

.

.

1

1

 Bóng mềm

.

.

.

1

.

.

.

1

2

Bóng rổ

Bóng rổ 5x5

.

.

.

.

.

.

2

2

 Bóng rổ 3x3

.

2

2

Bi-a

 Billiards

.

.

.

1

.

.

.

1

2

 Snooker

.

1

.

.

.

.

1

.

1

3

Snooker 6 bi đỏ

.

.

1

1

.

1

1

.

1

5

 Bowling

1

1

1

1

.

2

6

 Boxing

.

.

.

.

.

.

.

.

17

17

Canoeing

rowing

Canoe

cự ly ngắn

4

3

3

8

Canoe

vượt chướng

ngại vật

2

2

4

Rowing

truyền thống

.

.

4

4

8

Rowing

ven biển

2

2

Đua

thuyền rồng

3

3

6

 Cờ

1

.

.

1

.

2

1

.

3

8

 Cricket

.

.

.

1

.

.

1

.

.

2

4

Xe đạp

Địa hình BMX

1

1

2

Địa hình

.

2

1

3

Đường trường

2

2

2

1

7

Lòng chảo

2

3

5

Cưỡi

ngựa

Cưỡi ngựa

nghệ thuật

1

.

1

2

Ba môn

phối hợp

cưỡi ngựa

2

2

Cưỡi ngựa

vượt chướng ngại vật

.

.

2

2

Đánh bóng

trên lưng ngựa (Polo)

.

.

.

.

1

.

.

.

.

1

2

Thể thao điện tử

.

.

.

2

2

1

1

6

Thể thao

mạo hiểm

Đua mô tô nước

.

.

1

5

6

Trượt ván

.

.

.

2

2

4

Leo núi

thể thao

.

2

2

.

2

6

 Trượt nước

1

1

Lướt ván kéo

.

3

.

3

 Đấu kiếm

3

3

3

3

12

Bóng sàn

(Floorball)

.

.

.

.

.

.

2

2

Bóng đá

futsal

 Bóng đá

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

1

2

 Futsal

.

.

.

.

.

.

1

1

2

 Golf

.

.

.

4

4

Thể dục

 Thể dục nhịp điệu (Aerobic)

.

2

2

Thể dục dụng cụ (Artistic)

.

5

5

10

Thể dục nghệ thuật (Rhythmic)

1

3

4

 Bóng ném

.

.

.

.

.

.

.

2

2

Khúc

côn cầu

Khúc côn cầu trên cỏ

.

.

.

.

.

.

2

2

Khúc côn cầu 5 người

.

.

.

.

2

2

Khúc côn cầu trong nhà

.

.

.

.

.

.

2

2

Khúc côn cầu trên băng

.

.

.

.

1

.

.

.

.

1

2

Trượt

băng

Trượt băng nghệ thuật

.

2

2

Trượt băng tốc độ cự ly ngắn

.

1

6

7

 Judo

2

4

5

1

12

 Ju-jitsu

Nhu thuật đối kháng

4

3

7

Đối kháng

4

4

Song đấu

2

2

2

1

7

 Kabaddi

.

.

.

2

.

2

.

2

6

 Karate

4

5

4

2

15

 Kickboxing

Đối kháng trên võ đài (Ring)

.

.

.

5

5

Đối kháng trên thảm (Tatami)

.

.

3

3

 5 môn phối hợp

2

2

2

6

 Muaythai

.

.

.

.

.

.

18

18

 Bóng lưới (Netball)

.

.

.

.

.

1

1

Pencak

silat

Đối kháng

.

.

10

10

Biểu diễn

.

3

3

Bi sắt

2

2

2

1

2

2

11

Bóng bầu dục 7 người

.

2

2

Đua thuyền

Đua thuyền buồm

.

.

.

.

.

.

.

.

8

8

Lướt ván diều

.

.

.

.

2

2

Lướt ván buồm

.

.

.

.

.

4

4

Cầu mây

.

4

.

2

.

.

.

3

.

2

11

 Bắn súng

Súng ngắn

súng trường

.

.

1

2

4

1

.

4

.

4

16

Bắn

đĩa bay

.

2

.

1

.

1

.

2

6

Bắn súng ứng dụng

.

.

8

8

 Bóng quần (Squash)

.

2

.

.

.

2

4

 Bóng bàn

.

.

2

.

3

.

2

7

 Taekwondo

6

4

5

5

20

 Tennis

.

.

.

2

.

.

.

.

2

3

7

 Teqball (chơi bóng bàn bằng chân)

.

.

.

5

5

3 môn

phối hợp

3 môn

phối hợp

3

2

5

2 môn phối hợp

(bơi, chạy)

3

3

2 môn phối hợp

(chạy, đạp xe)

3

3

Bóng

chuyền

Trong nhà

.

.

.

.

.

1

.

.

.

1

2

Bãi biển

.

.

.

.

.

.

.

2

2

Cử tạ

3

3

3

3

2

14

Bóng gỗ

2

.

2

.

2

6

Vật

Vật tự do

4

4

8

Vật cổ điển

4

4

 Wushu

4

2

8

14

Các nội dung

trao huy chương 

trong ngày

0

0

0

0

0

0

0

32

54

57

64

56

54

45

54

52

105

1

574

Tổng huy chương

0

0

0

0

0

0

0

32

86

143

207

263

317

362

416

468

573

574

Môn biểu diễn (không tính huy chương chính thức)

Thể thao hàng

không

Dù lượn

.

.

3

3

Dù lượn

có động cơ

.

.

.

1

1

Đĩa bay

Golf đĩa

.

.

2

2

Đĩa bay

đối kháng

.

1

1

Kéo co

5

5

MMA

.

6

6

12/2025

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Sự kiện

Điền kinh Việt Nam đột phá 'mỏ vàng' SEA Games 33
Điền kinh Việt Nam đột phá 'mỏ vàng' SEA Games 33

(PLO)- SEA Games 33 đang đến gần, và điền kinh - môn thể thao được xem là “trụ cột” trong thành tích của đoàn thể thao Việt Nam - đang bước vào giai...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo QH ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/11/2025 22:51 PM (GMT+7)
Tin liên quan
SEA Games 33 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN