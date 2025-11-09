Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất
(Tin thể thao, tin SEA Games 33) Lịch thi đấu SEA Games 33 chính thức diễn ra từ ngày 9 đến 20 tháng 12 năm 2025 tại Thái Lan, với các diễn biến căng thẳng diễn ra trên nhiều địa điểm tại Bangkok, Chonburi và Songkhla, quy tụ các vận động viên hàng đầu Đông Nam Á.
|OC
|Khai mạc
|.
|Diễn ra
|.
|HCV
|CC
|Bế mạc
|
12/2025
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
Sự kiện
|
Lễ khai mạc / bế mạc
|
OC
|
CC
|
-
|
Thể thao
dưới nước
|
Bơi nghệ thuật
|
.
|
.
|
2
|
1
|
3
|
Nhảy cầu
|
1
|
1
|
2
|
4
|
Bơi ngoài trời
|
2
|
1
|
3
|
Bơi trong nhà
|
6
|
7
|
6
|
6
|
6
|
7
|
38
|
Polo nước
|
.
|
.
|
.
|
.
|
2
|
2
|
Bắn cung
|
Cung tổng hợp
|
.
|
.
|
.
|
.
|
5
|
5
|
Cung 1 dây
|
.
|
.
|
.
|
5
|
5
|
Điền kinh
|
8
|
8
|
11
|
10
|
10
|
47
|
Cầu lông
|
.
|
.
|
2
|
.
|
.
|
.
|
5
|
7
|
Bóng chày
bóng mềm
|
Bóng chày
|
.
|
.
|
.
|
.
|
1
|
1
|
Baseball5
|
.
|
.
|
.
|
1
|
1
|
Bóng mềm
|
.
|
.
|
.
|
1
|
.
|
.
|
.
|
1
|
2
|
Bóng rổ
|
Bóng rổ 5x5
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
2
|
2
|
Bóng rổ 3x3
|
.
|
2
|
2
|
Bi-a
|
Billiards
|
.
|
.
|
.
|
1
|
.
|
.
|
.
|
1
|
2
|
Snooker
|
.
|
1
|
.
|
.
|
.
|
.
|
1
|
.
|
1
|
3
|
Snooker 6 bi đỏ
|
.
|
.
|
1
|
1
|
.
|
1
|
1
|
.
|
1
|
5
|
Bowling
|
1
|
1
|
1
|
1
|
.
|
2
|
6
|
Boxing
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
17
|
17
|
Canoeing
rowing
|
Canoe
cự ly ngắn
|
4
|
3
|
3
|
8
|
Canoe
vượt chướng
ngại vật
|
2
|
2
|
4
|
Rowing
truyền thống
|
.
|
.
|
4
|
4
|
8
|
Rowing
ven biển
|
2
|
2
|
Đua
thuyền rồng
|
3
|
3
|
6
|
Cờ
|
1
|
.
|
.
|
1
|
.
|
2
|
1
|
.
|
3
|
8
|
Cricket
|
.
|
.
|
.
|
1
|
.
|
.
|
1
|
.
|
.
|
2
|
4
|
Xe đạp
|
Địa hình BMX
|
1
|
1
|
2
|
Địa hình
|
.
|
2
|
1
|
3
|
Đường trường
|
2
|
2
|
2
|
1
|
7
|
Lòng chảo
|
2
|
3
|
5
|
Cưỡi
ngựa
|
Cưỡi ngựa
nghệ thuật
|
1
|
.
|
1
|
2
|
Ba môn
phối hợp
cưỡi ngựa
|
2
|
2
|
Cưỡi ngựa
vượt chướng ngại vật
|
.
|
.
|
2
|
2
|
Đánh bóng
trên lưng ngựa (Polo)
|
.
|
.
|
.
|
.
|
1
|
.
|
.
|
.
|
.
|
1
|
2
|
Thể thao điện tử
|
.
|
.
|
.
|
2
|
2
|
1
|
1
|
6
|
Thể thao
mạo hiểm
|
Đua mô tô nước
|
.
|
.
|
1
|
5
|
6
|
Trượt ván
|
.
|
.
|
.
|
2
|
2
|
4
|
Leo núi
thể thao
|
.
|
2
|
2
|
.
|
2
|
6
|
Trượt nước
|
1
|
1
|
Lướt ván kéo
|
.
|
3
|
.
|
3
|
Đấu kiếm
|
3
|
3
|
3
|
3
|
12
|
Bóng sàn
(Floorball)
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
2
|
2
|
Bóng đá
futsal
|
Bóng đá
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
1
|
1
|
2
|
Futsal
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
1
|
1
|
2
|
Golf
|
.
|
.
|
.
|
4
|
4
|
Thể dục
|
Thể dục nhịp điệu (Aerobic)
|
.
|
2
|
2
|
Thể dục dụng cụ (Artistic)
|
.
|
5
|
5
|
10
|
Thể dục nghệ thuật (Rhythmic)
|
1
|
3
|
4
|
Bóng ném
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
2
|
2
|
Khúc
côn cầu
|
Khúc côn cầu trên cỏ
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
2
|
2
|
Khúc côn cầu 5 người
|
.
|
.
|
.
|
.
|
2
|
2
|
Khúc côn cầu trong nhà
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
2
|
2
|
Khúc côn cầu trên băng
|
.
|
.
|
.
|
.
|
1
|
.
|
.
|
.
|
.
|
1
|
2
|
Trượt
băng
|
Trượt băng nghệ thuật
|
.
|
2
|
2
|
Trượt băng tốc độ cự ly ngắn
|
.
|
1
|
6
|
7
|
Judo
|
2
|
4
|
5
|
1
|
12
|
Ju-jitsu
|
Nhu thuật đối kháng
|
4
|
3
|
7
|
Đối kháng
|
4
|
4
|
Song đấu
|
2
|
2
|
2
|
1
|
7
|
Kabaddi
|
.
|
.
|
.
|
2
|
.
|
2
|
.
|
2
|
6
|
Karate
|
4
|
5
|
4
|
2
|
15
|
Kickboxing
|
Đối kháng trên võ đài (Ring)
|
.
|
.
|
.
|
5
|
5
|
Đối kháng trên thảm (Tatami)
|
.
|
.
|
3
|
3
|
5 môn phối hợp
|
2
|
2
|
2
|
6
|
Muaythai
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
18
|
18
|
Bóng lưới (Netball)
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
1
|
1
|
Pencak
silat
|
Đối kháng
|
.
|
.
|
10
|
10
|
Biểu diễn
|
.
|
3
|
3
|
Bi sắt
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
11
|
Bóng bầu dục 7 người
|
.
|
2
|
2
|
Đua thuyền
|
Đua thuyền buồm
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
8
|
8
|
Lướt ván diều
|
.
|
.
|
.
|
.
|
2
|
2
|
Lướt ván buồm
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
4
|
4
|
Cầu mây
|
.
|
4
|
.
|
2
|
.
|
.
|
.
|
3
|
.
|
2
|
11
|
Bắn súng
|
Súng ngắn
súng trường
|
.
|
.
|
1
|
2
|
4
|
1
|
.
|
4
|
.
|
4
|
16
|
Bắn
đĩa bay
|
.
|
2
|
.
|
1
|
.
|
1
|
.
|
2
|
6
|
Bắn súng ứng dụng
|
.
|
.
|
8
|
8
|
Bóng quần (Squash)
|
.
|
2
|
.
|
.
|
.
|
2
|
4
|
Bóng bàn
|
.
|
.
|
2
|
.
|
3
|
.
|
2
|
7
|
Taekwondo
|
6
|
4
|
5
|
5
|
20
|
Tennis
|
.
|
.
|
.
|
2
|
.
|
.
|
.
|
.
|
2
|
3
|
7
|
Teqball (chơi bóng bàn bằng chân)
|
.
|
.
|
.
|
5
|
5
|
3 môn
phối hợp
|
3 môn
phối hợp
|
3
|
2
|
5
|
2 môn phối hợp
(bơi, chạy)
|
3
|
3
|
2 môn phối hợp
(chạy, đạp xe)
|
3
|
3
|
Bóng
chuyền
|
Trong nhà
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
1
|
.
|
.
|
.
|
1
|
2
|
Bãi biển
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
2
|
2
|
Cử tạ
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
14
|
Bóng gỗ
|
2
|
.
|
2
|
.
|
2
|
6
|
Vật
|
Vật tự do
|
4
|
4
|
8
|
Vật cổ điển
|
4
|
4
|
Wushu
|
4
|
2
|
8
|
14
|
Các nội dung
trao huy chương
trong ngày
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
32
|
54
|
57
|
64
|
56
|
54
|
45
|
54
|
52
|
105
|
1
|
574
|
Tổng huy chương
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
32
|
86
|
143
|
207
|
263
|
317
|
362
|
416
|
468
|
573
|
574
|
Môn biểu diễn (không tính huy chương chính thức)
|
Thể thao hàng
không
|
Dù lượn
|
.
|
.
|
3
|
3
|
Dù lượn
có động cơ
|
.
|
.
|
.
|
1
|
1
|
Đĩa bay
|
Golf đĩa
|
.
|
.
|
2
|
2
|
Đĩa bay
đối kháng
|
.
|
1
|
1
|
Kéo co
|
5
|
5
|
MMA
|
.
|
6
|
6
|
12/2025
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
Sự kiện
(PLO)- SEA Games 33 đang đến gần, và điền kinh - môn thể thao được xem là “trụ cột” trong thành tích của đoàn thể thao Việt Nam - đang bước vào giai...
