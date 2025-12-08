Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nóng bảng xếp hạng La Liga: Real Madrid "hụt hơi", càng ngày càng xa Barcelona

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid Barcelona

Real Madrid đang ngày càng "hụt hơi" trước Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga 2025/26.

  

Real Madrid tiếp tục "hụt hơi"

Sau khi Barcelona giành chiến thắng trước Real Betis, nhiệm vụ của thầy trò Xabi Alonso trở nên nặng nề hơn. Họ buộc phải thắng Celta Vigo trên sân nhà trong trận đấu vào rạng sáng thứ hai (8/12) để giữ vững khoảng cách 1 điểm với "đại kình địch". Tuy nhiên, Real Madrid không vượt qua nổi áp lực.

Kylian Mbappe không ghi bàn và Real Madrid không thể thắng

Kylian Mbappe không ghi bàn và Real Madrid không thể thắng

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, cầm bóng nhiều, sút cũng lắm nhưng các học trò của Xabi Alonso không tìm nổi bàn thắng. Họ bị đối thủ vượt lên dẫn trước trong hiệp hai và nhận tới 2 thẻ đỏ của Fran Garcia và Carrecas. Cuối cùng, Celta Vigo giành chiến thắng với tỉ số 2-0 ngay tại Bernabeu.

Với trận thua này, Real Madrid vẫn chỉ có 36 điểm sau 16 trận và khoảng cách với Barcelona chính thức là 4 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc "Kền kền trắng" không thể đòi lại ngôi đầu sau một vòng đấu. Thậm chí Real Madrid đứng trước nguy cơ bị đẩy xuống thứ ba bởi Villarreal, đội đang xếp thứ 3 chỉ kém 1 điểm và còn 1 trận chưa đấu trong tay.

Lịch thi đấu tuần sau của Real Madrid khá "nặng" khi họ phải tiếp đón Man City tại Champions League (3h, 11/12). Sau đó, thầy trò Xabi Alonso sẽ phải làm khách của Alaves, đội bóng đang xếp khu vực giữa trên bảng xếp hạng (3h, 15/12). Trong khi đó, Barcelona chỉ phải gặp E.Frankfurt (3h, 10/12) và Osasuna (0h30, 14/12).

Nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra, tức là Real Madrid thua còn Barcelona thắng ở La Liga, cuộc đua vô địch tại La Liga có lẽ sẽ sớm ngã ngũ trước cả khi bước sang năm mới.

Một số sự thay đổi đáng chú ý khác

Trong khi đó, Celta Vigo đã vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng sau khi vượt khó thành công. Họ đang có 19 điểm sau 15 trận. Ở một chiều hướng khác, Real Betis của Antony đã bị đẩy xuống vị trí thứ 6 sau khi Espanyol giành chiến thắng tối thiểu trước Rayo Vallecano. Họ đã có 27 điểm, hơn 3 điểm so với Real Betis.

Một đội bóng khác của xứ Catalunya là Girona lại không có được kết quả tốt khi để thua 0-3 trước Elche. Họ tiếp tục giữ vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với chỉ 12 điểm/15 trận. Nếu Levante giành chiến thắng trong trận đấu muộn với Osasuna, Girona sẽ rớt xuống vị trí thứ 19 do kém hơn về hiệu số.

Bảng xếp hạng La Liga tính tới 5h ngày 8/12

Nóng bảng xếp hạng La Liga: Real Madrid "hụt hơi", càng ngày càng xa Barcelona - 2

8

08/12/2025 05:35 AM (GMT+7)
