💸 Sai lầm đáng giá hơn 8 tỷ đồng của "Phù thủy" O'Sullivan

Ronnie O'Sullivan, huyền thoại bi-a thế giới, đã phải trả giá đắt cho một sai lầm cực kỳ đáng tiếc ngay ở ván quyết định của chung kết giải Saudi Masters 2025 hôm 17/8 khi đánh hụt bóng đỏ. Sai sót tưởng chừng nhỏ này khiến anh đánh mất cơ hội giành chiến thắng, cùng số tiền thưởng khủng lên đến hơn 8 tỷ đồng (tương đương 300.000 bảng Anh).

Tưởng như đơn giản, nhưng cú đánh thiếu chuẩn xác một chút đã khiến O'Sullivan rơi chức vô địch

Trận chung kết kéo dài nghẹt thở giữa O'Sullivan và đối thủ Neil Robertson diễn ra căng thẳng đến tận ván thứ 19, với tỷ số hòa 9-9. O'Sullivan đã có cuộc ngược dòng mạnh mẽ từ điểm cách biệt 2-7, ghi liên tiếp 5 ván, trong đó có ván ghi break 139 điểm đánh dấu cột mốc ghi trên 100 điểm lần thứ 1300 trong sự nghiệp. Tuy nhiên, sai lầm của anh ở cú đánh cuối cùng khiến "The Rocket" (biệ danh O'Sullivan) để thua ván quyết định.

Ở pha bóng định mệnh, O'Sullivan nhắm tới một nhóm bóng đỏ gần góc đèn bàn, định đưa một viên vào lỗ góc xa. Thế nhưng, bóng trượt nhẹ ra mép lỗ, khép lại cơ hội cho anh và mở ra chiến thắng 87 điểm của Robertson ở lượt đánh sau.

Theo bình luận viên Ken Doherty của TNT Sports, đây là một “sai lầm lớn” ngay trong những phút quyết định. Sau trận, O'Sullivan ngậm ngùi thừa nhận đối thủ xứng đáng chiến thắng, nhưng vẫn tự hào về màn trình diễn và số tiền thưởng 5,3 tỷ đồng (tương đương 200.000 bảng Anh) cho vị trí á quân, cùng khoản thưởng 3,7 tỷ đồng (147.000 bảng Anh) cho break ghi 147 hoàn hảo.

📚 Cuộc so tài kịch tính nhất và bài học đắt giá trong bi-a đỉnh cao

Ở tuổi 49, O'Sullivan sử dụng gậy mới trong giải và đã có hành trình ấn tượng, anh lập 2 pha đi cơ ghi điểm tối đa 147 điểm trong trận bán kết. Nhưng trong trận chung kết có tổng tiền thưởng lên đến hơn 19 tỷ đồng cho người thắng (500.000 bảng), “Phù thủy” bi-a Anh vẫn lỡ hẹn niềm vui lớn nhất.

Robertson lên ngôi vô địch Saudi Masters 2025 với phần thưởng 500.000 bảng Anh (17,5 tỷ đồng)

Robertson, nhà vô địch 43 tuổi người Australia, gọi chiến thắng này là “đỉnh cao sự nghiệp” và tự hào khi được đứng chung sân khấu với O'Sullivan. Anh tiết lộ rằng từng mơ thấy một ngày có thể đối đầu huyền thoại này trên các giải đấu lớn từ khi còn nhỏ.

Sai một ly khiến O'Sullivan "đi một dặm", cụ thể là mất cả danh hiệu và số tiền thưởng khổng lồ, như một bài học đắt giá trong thể thao đỉnh cao. Bi-a là môn thể thao đòi hỏi sự chính xác tối đa, một cú đánh thiếu chút ít milimet cũng đủ thay đổi cục diện trận đấu và kết quả cuối cùng.