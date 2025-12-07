Scandal "ao làng" SEA Games: Bỏ cuộc vì bị xử ép, "xé luật" 1 nội dung 2 HCV

SEA Games 33 sẽ chính thức khai mạc vào 9/12/2025 tại Thái Lan. Sự kiện thể thao lớn nhất khu vực đang được kỳ vọng mang đến hình ảnh chuyên nghiệp và công bằng hơn, nhất là khi dư luận vẫn chưa quên những lùm xùm gây tranh cãi tại SEA Games 29, do Malaysia đăng cai vào năm 2017.

Indonesia bỏ cuộc giữa trận vì cho rằng bị xử ép

Một trong những sự cố gây chấn động nhất tại SEA Games 29 diễn ra ở trận bán kết cầu mây nữ giữa Indonesia và chủ nhà Malaysia ngày 20/8/2017.

Cầu mây Indonesia bỏ cuộc vì bị xử ép

Đội Indonesia bất ngờ bỏ cuộc ngay khi trận đấu đang diễn ra, phản đối các quyết định mà họ cho là thiên vị Malaysia. Điểm gây bức xúc nhất là tình huống trọng tài phạt lỗi giao bóng khó hiểu, trong khi những lỗi tương tự của đội chủ nhà lại được bỏ qua.

Trước đó, Indonesia cũng liên tục gặp bất lợi hậu cần như trễ xe bus, hủy giờ tập, khiến tâm lý đội càng thêm căng thẳng. Việc trọng tài đưa ra nhiều quyết định bất hợp lý được cho là “giọt nước tràn ly”, khiến các VĐV Indonesia bật khóc ngay trên sân sau khi bị xử thua 0-2.

“Xé luật” trao 2 HCV trong thể dục dụng cụ

Không chỉ cầu mây, thể dục dụng cụ cũng xuất hiện tranh cãi lớn. Ở nội dung ngựa tay quay nam ngày 22/8/2017, Malaysia trao cùng lúc 2 HCV cho hai VĐV chủ nhà có điểm số bằng nhau (13.650). Điều bất thường là không có HCB, VĐV Thái Lan chỉ nhận HCĐ.

1 nội dung mà Malaysia có thêm 2 HCV

Hoàn toàn trái với thông lệ quốc tế, khi hòa điểm, phải áp dụng các tiêu chí phụ hoặc chia HCV – HCB, chứ không được “bỏ qua” HCB.

Liên đoàn Thể dục Thái Lan đã phản ứng mạnh, chỉ ra việc tổ chức thiếu trọng tài quốc tế theo quy định, trong khi truyền thông Indonesia đặt nghi vấn về tính minh bạch khi chủ nhà hưởng lợi lớn từ cách tính huy chương bất thường này.

Những bê bối tại SEA Games 29 từng khiến dư luận gọi đây là kỳ đại hội “ao làng”, làm suy giảm hình ảnh và tính chuyên nghiệp của SEA Games.

SEA Games là sân chơi của tinh thần thể thao, và những bài học trong quá khứ vẫn còn nguyên giá trị để sự cố sẽ không lặp lại trong kỳ đại hội sắp tới.