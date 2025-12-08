Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Real Madrid thua sốc: Mbappe tàng hình, "Kền kền trắng" phơi bày bộ mặt thật

Sự kiện: Real Madrid Kylian Mbappe La liga 2025-26

Trận thua Celta Vigo khiến cuộc khủng hoảng của Real Madrid thêm trầm trọng. HLV Xabi Alonso đang chịu áp lực lớn trong những tuần gần đây, và thật bại này chỉ càng khiến tình hình thêm căng thẳng.

  

Hai bàn thua của Real Madrid trước Celta Vigo

Sự phụ thuộc Mbappe phải trả giá

Trừ trận thắng Athletic Bilbao, Real Madrid gần như đi theo một công thức trước Rayo Vallecano, Elche, Girona và mới nhất là thảm bại trước Celta Vigo. “Kền kền trắng” là đội bóng đơn điệu, thiếu cảm hứng, phụ thuộc vào Mbappe, với các bàn thắng của anh như tấm mặt nạ che đi khủng hoảng. Nếu tiền đạo người Pháp không thể ghi bàn, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha gần như không có phương án khác.

Real Madrid thua sốc: Mbappe tàng hình, "Kền kền trắng" phơi bày bộ mặt thật - 1

Mbappe có màn trình diễn mờ nhạt

Mbappe có thể không thích việc người ta nhắc tới sự phụ thuộc của Real Madrid vào những bàn thắng của anh, nhưng số liệu lại nói lên tất cả. “Kền kền trắng” không thắng trong 3 trong 4 trận La Liga mà tiền đạo người Pháp không ghi bàn, cho thấy các đồng đội chưa đủ sức hỗ trợ Mbappe trong nhiệm vụ ghi bàn.

Vinicius đã trải qua 8 trận liên tiếp không nổ súng ở La Liga, Rodrygo đã 9 tháng chưa ghi bàn, và trong bối cảnh đó, việc Real Madrid giành chiến thắng khi Mbappe bị phong tỏa gần như là bất khả thi.

08/12/2025 05:14 AM (GMT+7)
