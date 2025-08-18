Hot girl bi-a "triệu view" trở thành "nữ thần" mới tại giải đấu tiền tỷ

Hệ thống giải Billiards Carom 3 băng LPBA Tour tổ chức tại Hàn Quốc không chỉ có tiền thưởng hấp dẫn được ví von là giải đấu bi-a toàn hoa hậu khi quy tụ hầu hết các tay cơ tài năng và xinh đẹp nhất thế giới về tham dự.

Nhiều cái tên đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ bi-a Việt Nam và có lượng fan cực lớn như Lee Mi Rae, Cha Yu Ram, Kim Ga Young, Han Ji Eun…

Gần đây, một gương mặt mới nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, đó là Jeong Su Bin.

Bắt đầu tham gia LPBA Tour từ mùa giải 2022-2023, nữ cơ thủ sinh năm 1999 sớm bộc lộ tài năng khi thể hiện sự tiến bộ vượt bậc qua từng giải để thường xuyên tiến sâu vào top những cơ thủ xuất sắc nhất. Tính đến nay, hot girl này đã kiếm về cho mình hàng trăm triệu đồng tiền thưởng từ giải đấu.

Ở tour đấu World Championship vào tháng 3 năm 2025 này, Jeong Su Bin gây sốc khi đánh bại “nữ hoàng” lừng danh Sruong Pheavy với tỉ số 2-0.

Đây cũng là chặng đấu mà cô thể hiện phong độ ấn tượng khi kết thúc vòng bảng bằng hiệu suất 1,347 điểm/lượt cơ, trong đó có chiến thắng với hiệu suất kỷ lục 2,750 điểm/lượt cơ trước Natsumi Higashiuchi (Nhật Bản). Một thông số mà ngay đến các cơ thủ nam cũng phải nể.

Bên cạnh tài năng, Jeong Su Bin còn có lượng fan lớn khi sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng chuẩn mực và quyến rũ.

Cô còn được truyền thông thể thao Hàn Quốc ví von là “Nữ cơ thủ triệu view” khi có nhiều clip có lượt người xem rất cao trên mạng xã hội.

Hội tụ nhiều yếu tố nổi trội cùng tài năng liên tục phát triển, hot girl này được đánh giá sẽ là một “tiên nữ” mới của làng carom 3 băng Hàn Quốc, giống như những gì mà “tiểu tiên nữ” Lee Mi Rae từng gây “sốt” trước đây. Chặng LPBA tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 13/9 tới.