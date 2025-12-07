Indonesia thưởng 1,5 tỷ đồng cho 1 HCV SEA Games, Thái Lan - Việt Nam "ngả mũ"

SEA Games 33 tại Thái Lan đang nóng lên từ các cuộc tranh tài và ở “cuộc đua tiền thưởng” giữa các quốc gia. Indonesia gây choáng với mức thưởng cao bậc nhất, Thái Lan giữ nguyên mức cũ nhưng giải ngân siêu nhanh, trong khi Việt Nam áp dụng cơ chế nhiều tầng, tổng thưởng có thể xấp xỉ 100 triệu đồng cho mỗi HCV.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto phát biểu tại buổi lễ xuất quân ở Jakarta chiều 5/12

🇮🇩 Indonesia gây sốt: 1 tỷ Rupiah cho 1 HCV, tương đương 1,5 tỷ đồng

Trước thềm SEA Games 33, Indonesia công bố mức thưởng kỷ lục: 1 tỷ Rupiah (khoảng 1,58 tỷ đồng) cho mỗi vận động viên giành HCV. Chính phủ nước này nhấn mạnh đây là cách “tôn vinh những người hùng thể thao”, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ cho thế hệ VĐV trẻ.

Con số này vượt xa phần thưởng của hầu hết các quốc gia trong khu vực, biến mỗi tấm HCV thành phần thưởng đủ thay đổi cuộc sống của VĐV. Chính sách này cũng tạo áp lực cạnh tranh không nhỏ lên các nước như Việt Nam hay Thái Lan, vốn vẫn duy trì mức thưởng theo quy định nhà nước hoặc quỹ thể thao.

🇻🇳 Việt Nam: Tổng thưởng gần 100 triệu đồng

Theo Nghị định 152/2018, VĐV Việt Nam giành HCV tại SEA Games 33 nhận 45 triệu đồng, HCB 25 triệu đồng và HCĐ 20 triệu đồng. Nếu phá kỷ lục SEA Games, VĐV nhận thêm 20 triệu đồng.

Mức thưởng nóng từ Cục TDTT và các liên đoàn giúp tổng thưởng tăng đáng kể, HCV +10 triệu, HCB +5 triệu và HCĐ +3 triệu.

Nhiều liên đoàn thưởng rất cao, nổi bật, võ thuật tổng hợp thưởng 100 triệu đồng/HCV, taekwondo thưởng lần lượt từ 18 triệu đồng cho HCV, 13 triệu đồng HCB và 8 triệu đồng HCĐ.

Điền kinh, quỹ thưởng 1 tỷ đồng nếu các VĐV hoàn thành mục tiêu giành 12 HCV.

Các địa phương lớn cũng chung tay vào mức thưởng. Hà Nội thưởng thêm 15 triệu đồng/tháng trong 2 năm cho HCV. TP.HCM thưởng một lần 58 triệu đồng cho VĐV nữ giành HCV, 52 triệu đồng cho nam.

Nhờ đó, một VĐV Việt Nam đoạt HCV có thể nhận xấp xỉ hoặc vượt mốc 100 triệu đồng, tùy môn và địa phương quản lý.

🇹🇭 Thái Lan: giữ nguyên 300.000 baht/HCV

Tại SEA Games 33 trên sân nhà, Thái Lan vẫn giữ mức thưởng, 300.000 baht cho HCV (khoảng 200 triệu đồng), 150.000 baht cho HCB và 75.000 baht cho HCĐ.

Dù không tăng lên 500.000 baht như nhiều liên đoàn kỳ vọng, mức 300.000 baht vẫn gấp đôi tổng mức thưởng cao nhất mà một VĐV Việt Nam thường nhận.

Điểm ấn tượng nhất của Thái Lan là tốc độ giải ngân: thưởng được chuyển đến tài khoản VĐV trong vòng 7 ngày sau khi SEA Games kết thúc, thông qua hệ thống KTB Corporate Online. NSDF đã chuẩn bị ngân sách từ 528 đến 600 triệu baht để đảm bảo chi trả nhanh, minh bạch.

Việc trả thưởng sớm giúp VĐV tránh tình trạng chậm, đợi duyệt hồ sơ hay phụ thuộc các cấp trung gian, điều mà nhiều quốc gia Đông Nam Á còn gặp phải.