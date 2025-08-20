Quyết Chiến nhận cú sốc, Bao Phương Vinh toàn thắng ở giải bi-a 100 triệu đồng

😱 Trần Quyết Chiến bị loại sớm

Ngày thi đấu 19/8 được xem là ngày tranh tài hấp dẫn nhất của giải khi toàn bộ hảo thủ mạnh nhất Việt Nam đồng loạt ra quân, tranh chấp cho chiếc cúp vô địch lên đến 100 triệu đồng, cùng một cây cơ thi đấu trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Quyết Chiến sớm dừng bước với phong độ không cao

Ở vòng đấu này, 32 tay cơ (gồm 16 hạt giống và 16 cơ thủ vượt qua vòng loại) được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 VĐV, thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra 2 cơ thủ nhất, nhì mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp cho top 16. Nhận được sự chú ý nhiều nhất chính là cơ thủ số 1 Việt Nam đang xếp hạng 3 thế giới Trần Quyết Chiến.

Được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, Quyết Chiến bất ngờ để thua lượt trận mở màn trước Đinh Quang Hải tại bảng F với tỉ số 36-40 sau 29 lượt cơ. Tiếp đến, tay cơ từng 4 lần vô địch World Cup thua tiếp cựu hạng 3 World Cup Trần Chí Thanh với cách biệt 37-40 sau 30 lượt cơ. Dù có chiến thắng 40-26 sau 17 lượt cơ ở lượt trận cuối cùng trước Ngô Lê Duy nhưng Quyết Chiến vẫn bị loại khi xếp cuối bảng.

Bao Phương Vinh toàn thắng

Một bất ngờ khác diễn ra tại bảng H khi nhà vô địch SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự cũng bị loại. Thanh Tự đứng cuối bảng sau khi để thua cả 3 đối thủ còn lại là Nguyễn Chí Long, Lê Thành Tiến và Nguyễn Hoàng Duy. Ngoài ra, tài năng 18 tuổi từng gây bất ngờ tại vòng loại là Trương Hồ Thành Khánh cũng không thể đi tiếp trước các đàn anh sừng sỏ.

🌟 Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực và dàn cao thủ đi tiếp

Bên cạnh những bất ngờ, ngày thi đấu này cũng chứng kiến những cao thủ khác thể hiện phong độ ấn tượng. Tại bảng D, Trần Thanh Lực và Chiêm Hồng Thái nắm tay nhau đi tiếp khi cùng đánh bại 2 đối thủ còn lại là Chương Thanh Nhân và Cao Phan Triết Luận. Có cùng 5 điểm, Thanh Lực (2,22 điểm/lượt cơ) xếp trên khi có hiệu suất ghi điểm tốt hơn Hồng Thái (1,76 điểm/lượt cơ).

Chiêm Hồng Thái, Trần Thanh Lực cùng đi tiếp

Ở bảng E, Bao Phương Vinh độc chiếm ngôi nhất bảng với 3 trận toàn thắng trước những tay cơ kỳ cựu là Nguyễn Đình Chiến, Nguyễn Thanh Tùng và Thón Viết Hoàng Minh.

Một bất ngờ khá lớn xảy ra ở bảng G khi cơ thủ được đánh giá không cao là Nguyễn Xuân Thiện lại giành ngôi nhất bảng sau khi thắng cả 3 đối thủ còn lại trong bảng. Xuân Thiện vốn là một quản lý nhà hàng khách sạn và thi đấu từ vòng loại.

Xuân Thiện gây bất ngờ

Một số tên tuổi khác cũng giành xuất vào vòng 16 như Mai Tân Huyên, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Nhất Hòa, Thón Viết Hoàng Minh, Đinh Quang Hải, Nguyễn Chí Long, Lê Thành Tiến.

Lịch và các cặp đấu của vòng 16

Trong ngày 20/8, giải sẽ diễn ra các lượt trận từ vòng 16 cho đến hết tứ kết. Một số lượt trận rất đáng chú ý khi nhà vô địch quốc gia Lê Thành Tiến so tài Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực gặp Lê Hoàng Kim, Chiêm Hồng Thái đối đầu Trần Chí Thanh hay Nguyễn Nhất Hòa đụng độ Thón Viết Hoàng Minh.