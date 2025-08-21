Hot boy bi-a Nguyễn Văn Tài thắng cựu vô địch thế giới, đoạt cú đúp danh hiệu

🌟 Văn Tài thắng cựu vô địch thế giới Bao Phương Vinh

Tâm điểm của ngày thi đấu 21/8 của giải Billiards Carom 3 Băng Cúp Million năm 2025 là hai lượt trận bán kết và chung kết để tìm ra nhà vô địch cho giải thưởng 100 triệu đồng cùng một cây cơ thi đấu trị giá 40 triệu đồng.

Văn Tài giành chiến thắng thuyết phục trước Bao Phương Vinh

Trong đó, trận bán kết 1 diễn ra vào buổi trưa chứng kiến tay cơ điển trai Nguyễn Văn Tài (hay được gọi là Mã Văn Tài) xuất sắc giành chiến thắng trước Bao Phương Vinh. Đối đầu với nhà vô địch World Championship 2024, Văn Tài thể hiện phong độ đáng nể khi liên tiếp tung ra series, trong đó có một đường cơ lên đến 16 điểm để dẫn trước 25-7 chỉ sau 5 lượt cơ đầu của hiệp 1.

Văn Tài tiếp tục thi đấu áp đảo trong hiệp 2, trước khi kết thúc trận đấu bằng cú đánh ghi 8 điểm để thắng chung cuộc với tỉ số 50-25 chỉ sau 20 lượt cơ. Ở trận bán kết còn lại, học trò của Trần Quyết Chiến là Lê Hoàng Kim tiếp tục có màn trình diễn thuyết phục bằng chiến thắng 50-43 sau 45 lượt cơ trước Chiêm Hồng Thái.

🏆 Vượt qua học trò Trần Quyết Chiến, lập cú đúp danh hiệu

Ở trận chung kết diễn ra chiều cùng ngày, Văn Tài với một series 7 điểm đã sớm vượt lên trước khi tạm khép lại hiệp 1 với lợi thế 25-13. Bước vào hiệp 2, Văn Tài vẫn duy trì phong độ ổn định, nới rộng khoảng cách 34-17. Anh tiếp tục tung ra một đường cơ 9 điểm để bỏ xa đối thủ. Chung cuộc, Văn Tài thắng thuyết phục với chiến thắng 50-24 sau 24 lượt cơ.

Văn Tài giành chức vô địch, nhận luôn giải thưởng "Series xuất sắc"

Kết quả này giúp Nguyễn Văn Tài giành cúp vô địch, 100 triệu đồng tiền thưởng cùng một cây cơ thi đấu Million trị giá 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, đường cơ 16 điểm cũng giúp anh giành luôn danh hiệu “Series xuất sắc” của giải trị giá 5 triệu đồng.

Với ngôi á quân, Lê Hoàng Kim nhận 40 triệu đồng. Hai cơ thủ đồng hạng Ba là Chiêm Hồng Thái và Bao Phương Vinh, mỗi người nhận 20 triệu đồng. Giải thưởng Best Game trị giá 5 triệu đồng thuộc về cơ thủ Nguyễn Nhất Hoà với hiệu suất 4,286 điểm/lượt cơ. Các cơ thủ top 8 và top 16 sẽ lần lượt nhận 2 triệu đồng và 1 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ thủ từ top 17-32 nhận được quà tặng từ nhà tài trợ.

Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái đồng hạng Ba

Nguyễn Nhất Hòa giành giải Best Game

Lê Hoàng Kim giành ngôi á quân

Các cơ thủ xuất sắc nhất giải chụp ảnh cùng ban tổ chức

Như vậy, sau 7 ngày tranh tài gay cấn và nhiều bất ngờ của gần 200 cơ thủ hàng đầu Việt Nam, giải Billiards Carom 3 Băng Cúp Million năm 2025 được Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) phối hợp cùng CLB Top Billiards tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp. Giải đấu đã tạo ra sân chơi chất lượng, quy mô và chỉn chu, góp phần giúp các cơ thủ carom 3 băng nước nhà được thi đấu, cọ xát và phát triển trình độ chuyên môn.