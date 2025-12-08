Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Real Madrid vs Celta de Vigo 08/12/25 - Trực tiếp
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
0
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
1
Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

Video bóng đá Napoli - Juventus: Hojlund tỏa sáng (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2025-26 Juventus F.C S.S.C Napoli

Napoli sớm có bàn dẫn trước nhờ sự tỏa sáng của Rasmus Hojlund, cựu cầu thủ của MU.

  

Napoli đối đầu với Juventus ở vòng 14 Serie A 2025/26 và nhập cuộc cực hay. McTominay suýt mở tỉ số ngay từ phút thứ 6 nhưng pha đánh đầu lại đi ra ngoài. Một phút sau, Neres đâm xuống đáy biên phải và căng ngang vào trong. Hojlund băng vào đá nối ở cự ly gần giúp Napoli mở tỉ số trận đấu.

Hojlund sớm mở tỉ số cho Napoli

Sau bàn thua này, Juventus xốc lại đội hình và chơi ăn miếng trả miếng với đối thủ. Tuy nhiên, đa phần tình huống nguy hiểm trong hiệp một đều thuộc về đội chủ nhà. Phút 45+1, McTominay lại tung cú đánh đầu hiểm hóc. Thủ môn của Juventus đã đứng nhìn nhưng bóng lại tìm đúng cột dọc khung thành.

Tỉ số hiệp một: Napoli 1-0 Juventus 

Ghi bàn: Hojlund 7'

Đội hình xuất phát

Napoli: Milinkovic Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera, Neres, Hojlund, Lang

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Cabal, McKennie, Conceicao, Yildiz

