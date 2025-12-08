Video bóng đá Napoli - Juventus: Hojlund tỏa sáng (Serie A)
Napoli sớm có bàn dẫn trước nhờ sự tỏa sáng của Rasmus Hojlund, cựu cầu thủ của MU.
Napoli đối đầu với Juventus ở vòng 14 Serie A 2025/26 và nhập cuộc cực hay. McTominay suýt mở tỉ số ngay từ phút thứ 6 nhưng pha đánh đầu lại đi ra ngoài. Một phút sau, Neres đâm xuống đáy biên phải và căng ngang vào trong. Hojlund băng vào đá nối ở cự ly gần giúp Napoli mở tỉ số trận đấu.
Hojlund sớm mở tỉ số cho Napoli
Sau bàn thua này, Juventus xốc lại đội hình và chơi ăn miếng trả miếng với đối thủ. Tuy nhiên, đa phần tình huống nguy hiểm trong hiệp một đều thuộc về đội chủ nhà. Phút 45+1, McTominay lại tung cú đánh đầu hiểm hóc. Thủ môn của Juventus đã đứng nhìn nhưng bóng lại tìm đúng cột dọc khung thành.
Tỉ số hiệp một: Napoli 1-0 Juventus
Ghi bàn: Hojlund 7'
Đội hình xuất phát
Napoli: Milinkovic Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera, Neres, Hojlund, Lang
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Cabal, McKennie, Conceicao, Yildiz
08/12/2025 03:45 AM (GMT+7)