Tài năng trẻ Lê Hoàng Kim loại nhà vô địch World Cup, vào bán kết giải bi-a 100 triệu đồng

👏 Lê Hoàng Kim loại nhà vô địch World Cup Trần Thanh Lực

Ngày thi đấu 20/8 của giải Billiards Carom 3 Băng Cúp Million năm 2025 diễn ra 2 lượt trận loại trực tiếp vòng 1/8 và tứ kết. Sau khi Trần Quyết Chiến đã sớm bị loại ở vòng bảng, giải đấu tiếp tục chứng kiến bất ngờ khi tay cơ trẻ Lê Hoàng Kim xuất sắc loại nhà vô địch Bogota World Cup 2025 đang xếp hạng 6 thế giới Trần Thanh Lực ở vòng 1/8.

Lê Hoàng Kim gây ấn tượng mạnh với chiến thắng trước Trần Thanh Lực

Đây là trận đấu mà Thanh Lực đã mở màn với cú đề pa ghi 11 điểm và dẫn trước 27-15 sau hiệp đầu. Sang hiệp 2, Hoàng Kim kiên trì bám đuổi trước khi tung ra một series 8 điểm để dẫn ngược lại 36-34.

Với cú đánh 5 điểm, Thanh Lực dẫn ngược lại 49-46 nhưng đánh hụt ở pha ra cơ quyết định. Tận dụng cơ hội này, học trò ruột của cơ thủ Trần Quyết Chiến đã tung đường cơ 4 điểm để thắng kịch tính 50-49 sau 24 lượt cơ. Ở vòng tứ kết diễn ra chiều tối cùng ngày, Hoàng Kim tiếp tục thắng Nguyễn Hữu Thanh với tỉ số 50-40 sau 39 lượt cơ, qua đó ghi tên mình vào bán kết.

🎉 Bao Phương Vinh thi đấu thăng hoa

Đây cũng là ngày thi đấu chứng kiến phong độ cực cao của nhà cựu vô địch World Championship Bao Phương Vinh.

Bao Phương Vinh thẳng tiến vào bán kết

Chạm trán nhà vô địch quốc gia Lê Thành Tiến, cơ thủ sinh năm 1995 đã tạo ra một màn đua series cực kỳ mãn nhãn, trước khi kết thúc trận đấu với tỉ số 50-31 chỉ sau 13 lượt cơ, đạt hiệu suất ấn tượng 3,84 điểm/lượt cơ, trong đó có rất nhiều series lớn. Đến tứ kết, Phương Vinh thắng tiếp tay cơ sừng sỏ Mai Tân Huyên với tỉ số 50-30 sau 30 lượt cơ để lọt vào bán kết.

Ở 2 lượt trận tứ kết còn lại, Chiêm Hồng Thái thắng 50-47 sau 32 lượt cơ trước Nguyễn Thành Thật còn Nguyễn Văn Tài thắng 50-49 sau 35 lượt cơ trước Thón Viết Hoàng Minh.

Trong ngày 21/8, giải sẽ diễn ra ngày thi đấu cuối cùng với hai lượt trận bán kết (10h) và chung kết (13h). Ở bán kết, Bao Phương Vinh sẽ đối đầu với Nguyễn Văn Tài còn Lê Hoàng Kim so tài Chiêm Hồng Thái.