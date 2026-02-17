Người đẹp pickleball Cao Quyên đón Tết, kể nỗi khổ bị kiện vì "vượt trình" trên sân

Cao Quyên là một trong những người đẹp nổi bật nhất của làng pickleball Việt Nam hiện nay. Cô được cộng đồng quan tâm không chỉ bởi kỹ năng chơi bóng mà còn bởi ngoại hình nổi bật với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cao ráo (1m68), gu thời trang đầy quyến rũ và phong cách thi đấu ấn tượng trên sân.

Trước khi chuyển sang pickleball, Cao Quyên từng có thời gian dài gắn bó với cầu lông, điều này giúp cô có những pha đánh mạnh mẽ, kỹ thuật tốt và phản xạ nhanh khi sang bộ môn mới.

Nhờ vậy, người đẹp quê Đắk Lắk đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM nhanh chóng gặt hái nhiều danh hiệu, trở thành cái tên nổi bật trong số những hot girl chơi pickleball hiện nay.

Sau khoảng 1 năm tập luyện và thi đấu pickleball, cô nàng có được khoảng 5 chức vô địch và rất nhiều lần vào top 3 của các giải phong trào.

Tuy nhiên cũng chính điều này, Cao Quyên chia sẻ hiện nay, cô bị kiện khi đăng ký tham dự ở nội dung KOL tại một số giải đấu mà trước đây cô vẫn tham gia với lý do là “vượt trình”.

“Tôi rất đam mê pickleball nên hầu hết các ngày trong tuần, có thời gian là tôi lại đi tập và thi đấu. Có lẽ vì vậy mà tôi có được sự tiến bộ nhanh hơn. Tuy nhiên, có thể tôi chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với một số bạn nữ KOL hiện nay còn thi đấu bán chuyên hay chuyên nghiệp thì vẫn còn một khoảng cách rất xa. Vì vậy tôi cũng khá bất ngờ khi hiện nay, tôi bị kiện về trình ở một số giải”, Cao Quyên chia sẻ.

Người đẹp làng pickleball cho biết bản thân cô vẫn hướng đến mục tiêu trở thành một tay vợt chuyên nghiệp, có tên tuổi và thành tích nổi bật. Dù biết chặng đường này sẽ rất khó khăn, đòi hỏi sự quyết tâm và thời gian dài nỗ lực nhưng cô tin rằng đây là động lực để cô cố gắng mỗi ngày.

“Thật sự nghe chữ “out trình” bản thân tôi cũng có chút vui, vì như vậy chứng tỏ mình tập luyện có sự tiến bộ và được công nhận về tài năng. Tôi cũng đến với các giải đấu bằng sự thoải mái, vui vẻ và không đặt nặng chuyện danh hiệu mà mong rằng sẽ có được sự tiến bộ nhiều hơn”, Cao Quyên cho biết.

Cao Quyên được chú ý với gu thời trang nóng bỏng trên sân. Trang phục cũng là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất ở bộ môn pickleball. Chia sẻ quan điểm của mình, người đẹp này cho biết: “Trạng phục là một trong những yếu tố quan trọng sau tiêu chuẩn sân, trình độ đánh và sự phù hợp của vợt”.

“Vì trang phục không cho người chơi cảm giác thoải mái hoặc khiến họ thi đấu mà không thể tự tin, dẫn đến sai sót. Cá nhân tôi sẽ lựa chọn trang phục mà tôi cảm thấy thoải mái, nhất là khi thi đấu cần vận động rất nhiều và toàn bộ cơ thể”.

“Khi vào trận đấu, tôi hầu như chỉ để ý đến các đường bóng chứ không còn quan tâm những nhận xét bên ngoài. Tôi cũng mong mọi người biết đến tôi là một nữ VĐV đánh pickleball hay, nhiệt huyết nhiều hơn là nóng bỏng”, người đẹp bộc bạch.

Cao Quyên cho biết cô sẽ đón Tết cùng gia đình tại Đắk Lắk. Bên cạnh tận hưởng những niềm vui như ăn cơm cùng gia đình, chúc Tết người thân, bạn bè, cô nàng vẫn sẽ dành thời gian để rèn luyện thể thao đều đặn, đặc biệt là chơi pickleball cũng là một thú vui ngày Tết đối với cô.

Ngoài pickleball, Cao Quyên cũng đều đặn dành xen kẽ 2-3 buổi trong tuần cho gym và bơi để bổ trợ thể lực, giãn cơ cũng như thay đổi môi trường thể thao của mình.