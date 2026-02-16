Cao thủ võ thuật "phản thầy", trực tiếp khiến trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt là ai?

Vụ việc trụ trì Thiếu Lâm Tự, Thích Vĩnh Tín bị bắt giữ năm 2025 gây chấn động giới Phật giáo Trung Quốc, phơi bày một câu chuyện hậu trường phức tạp, nơi quyền lực, tiền bạc và ân oán sư đồ đan xen suốt nhiều năm.

Điều khiến dư luận đặc biệt bất ngờ, nhân vật đóng vai trò then chốt trong chuỗi tố cáo dai dẳng dẫn đến việc “xộ khám” của trụ trì lại chính là một cao thủ võ thuật hàng đầu, từng giữ vị trí tối quan trọng trong hệ thống dạy võ của Thiếu Lâm Tự.

Thích Diên Lỗ (bên phải) được cho là người cung cấp nhiều bằng chứng nhất khiến trụ trì Thiếu Lâm Tự, Thích Vĩnh Tín (bên trái) bị bắt

Vụ bê bối chấn động và những tố cáo không ngừng nghỉ

Cuối tháng 7/2025, chùa Thiếu Lâm (Hà Nam, Trung Quốc) rúng động trước hàng loạt cáo buộc nhằm vào trụ trì Thích Vĩnh Tín (tục danh Lưu Ứng Thành), liên quan đến tham ô tài sản và các hành vi sai phạm nghiêm trọng. Đến tháng 11/2025, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tân Hương đã phê chuẩn lệnh bắt giữ, chính thức đưa vụ việc từ nghi án kéo dài nhiều năm sang giai đoạn tố tụng hình sự.

Trong khi quá trình điều tra vẫn tiếp diễn, truyền thông Trung Quốc liên tục truy tìm nguồn gốc những thông tin nội bộ có độ chính xác cao đến mức khó tin, từ tài khoản tài chính, tài sản ở nước ngoài cho tới hoạt động hậu trường của nhà chùa. Theo trang tin 163 (NetEase), những dữ liệu này chỉ có thể đến từ người từng ở rất gần trung tâm quyền lực của Thiếu Lâm Tự.

Đệ tử thân tín và “cánh tay phải” của trụ trì

Cái tên được nhắc đến là Thích Diên Lỗ (Shi Yanlu), đệ tử của Thích Vĩnh Tín, đồng thời là người từng phụ trách mảng huấn luyện võ thuật, một trong những trụ cột quan trọng nhất của Thiếu Lâm Tự trong nhiều năm.

Thích Diên Lỗ, tên thật Lâm Thanh Hoa, sinh năm 1970 tại Sơn Đông trong một gia đình có truyền thống võ thuật. Năm 17 tuổi, ông tìm đến Thiếu Lâm cầu học, trải qua thời gian dài tu tập khổ hạnh trước khi được chính Thích Vĩnh Tín thu nhận vào cuối thập niên 1990.

Theo mô tả của báo chí Trung Quốc, Diên Lỗ nhanh chóng thể hiện sự lanh lợi, tháo vát và được trụ trì tin tưởng tuyệt đối. Ông là người đề xuất mô hình học viện võ thuật trực thuộc Thiếu Lâm, sau đó trở thành đơn vị được nhà chùa coi trọng nhất, mang lại nguồn doanh thu lớn.

Một chi tiết thường được nhắc lại như biểu tượng quyền lực, trong lễ tấn phong trụ trì năm 1999, Thích Diên Lỗ đứng ngay phía sau Thích Vĩnh Tín, cầm ô che suốt buổi lễ, hình ảnh cho thấy địa vị đặc biệt của ông trong hệ thống Thiếu Lâm Tự.

Đổ vỡ vì tiền bạc và cuộc “nội chiến” không khoan nhượng

Bước ngoặt xảy ra khi lợi ích tài chính trở thành điểm xung đột. Theo 163, trong những năm đầu, Thích Diên Lỗ nộp lại cho trụ trì khoảng 1 triệu tệ mỗi năm từ doanh thu học viện. Tuy nhiên, khi yêu cầu chia lợi nhuận bị nâng lên gấp đôi, mâu thuẫn sư đồ bắt đầu rạn nứt không thể hàn gắn.

Thích Diên Lỗ rời chùa, sau đó bị nhà chùa công bố là vi phạm giới luật vì kết hôn và có con. Ông tự lập môn hộ, mở học viện võ thuật riêng tại Đăng Phong, ngay “sân nhà” của Thiếu Lâm thu hút hàng vạn học viên và được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Từ năm 2015, một nhân vật tự xưng là “Thích Chánh Nghĩa” liên tục gửi đơn tố cáo Thích Vĩnh Tín. Dù không được xác nhận chính thức, giới võ thuật Trung Quốc gần như đồng thuận rằng người đứng sau các tố cáo đó chính là Thích Diên Lỗ.

Thích Diên Lỗ từng là người đứng đầu trong công tác đào tạo võ thuật ở Thiếu Lâm

Cái giá của người tố cáo và nghịch lý cuối cùng

Các tố cáo ban đầu không mang lại kết quả tức thì, thậm chí khiến uy tín của Thích Diên Lỗ sụt giảm nghiêm trọng. Ông bị gán mác “khi sư diệt tổ”, học viện do mình gây dựng lâm vào khủng hoảng, buộc phải đóng cửa và tái cấu trúc hoàn toàn.

Thế nhưng, khi Thích Vĩnh Tín bị bắt vào năm 2025, dư luận không thể không nhìn lại vai trò của người từng kiên trì tố cáo suốt nhiều năm. Một nghịch lý cay đắng hiện ra, người góp phần vạch trần sai phạm lại chính là kẻ bị cộng đồng dè bỉu, còn bản thân phải trả giá bằng danh tiếng và sự nghiệp.

Dù vậy, theo truyền thông Trung Quốc, Thích Diên Lỗ vẫn là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới võ thuật, từng sở hữu học viện rộng hàng trăm nghìn mét vuông, doanh thu lên tới hàng trăm triệu tệ mỗi năm, minh chứng cho năng lực và vị thế không thể phủ nhận.

Vụ việc khép lại một chương đen tối trong lịch sử ngôi chùa danh tiếng bậc nhất Trung Hoa, đồng thời hé lộ mặt trái của sự thương mại hóa, nơi võ thuật, tôn giáo và tiền bạc va chạm dữ dội. Và trong câu chuyện ấy, nhân vật khiến trụ trì Thiếu Lâm rơi vào vòng lao lý lại không phải kẻ ngoài cuộc, mà là người từng đứng ở vị trí gần nhất, hiểu rõ nhất và cũng tổn thương sâu nhất.