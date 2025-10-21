Đua tài đỉnh cao NBA chính thức trở lại, FPT Play nắm bản quyền NBA Regular Season 2025/26

Mùa giải NBA 2025/26 sẽ chính thức khởi tranh vào rạng sáng ngày 22/10 theo giờ Việt Nam. Bên cạnh việc duy trì chất lượng chuyên môn cao, NBA mùa này được kỳ vọng mang đến nhiều bất ngờ khi hàng loạt đội bóng có sự thay máu đội hình đáng kể, khi các tượng đài vẫn đang khẳng định vị thế như Stephen Curry, LeBron James, Nikola Jokic, Luka Doncic hay Jayson Tatum… Ngoài ra, giải đấu cũng điều chỉnh lịch thi đấu sao cho hợp lý hơn, giúp các đội giảm tải di chuyển và nâng cao chất lượng từng trận.

Tuần thi đấu đầu tiên (từ ngày 22/10 đến 29/10) sẽ chứng kiến hàng loạt màn đọ sức đáng chú ý. Trong đó, tâm điểm của loạt trận mở màn chắc chắn là cuộc đại chiến giữa Golden State Warriors và Los Angeles Lakers, hai “đế chế” của bóng rổ hiện đại. Màn so tài giữa Stephen Curry và LeBron James không chỉ mang giá trị chuyên môn, mà còn là cuộc đối đầu giữa hai biểu tượng của một thế hệ, hứa hẹn mang đến những pha bóng mãn nhãn và cảm xúc bùng nổ.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng không thể bỏ qua những trận đấu hấp dẫn khác như Houston Rockets đối đầu Oklahoma City Thunder, Boston Celtics chạm trán New York Knicks, hay Denver Nuggets đụng độ Golden State Warriors, nơi những ngôi sao trẻ như Shai Gilgeous-Alexander và Tamar Bates sẵn sàng thách thức các tượng đài kỳ cựu.

Warriors đối đầu Lakers: Cuộc so tài không dành cho người yếu tim

Golden State Warriors và Los Angeles Lakers là hai cái tên quá quen thuộc với người hâm mộ NBA, không chỉ bởi danh tiếng mà còn bởi những màn đối đầu kịch tính trong quá khứ. Lần tái ngộ này tiếp tục thu hút sự chú ý khi LeBron James và Stephen Curry lại đứng ở hai đầu chiến tuyến.

Về phía Warriors, bộ khung từng làm nên đế chế của họ đã dần tan rã: Stephen Curry, Draymond Green đang già đi trong khi Jimmy Butler mới gia nhập mùa trước cũng không còn trẻ. Tuy nhiên các nhân tố trẻ như Kuminga hay Moody chưa thể hiện được sự bứt phá rõ rệt, chưa kể Kuminga vừa đấu đá với ban lãnh đạo Warriors mùa hè này về vấn đề hợp đồng.

Los Angeles Lakers thì đang bước vào thời kỳ mới. Anthony Davis, thành viên quan trọng của chức vô địch năm 2020, đã bị đổi sang Dallas Mavericks, nhưng bù lại LeBron James đã có đồng đội mới là siêu sao người Slovenia Luka Doncic. Một cựu thần đồng đã trở thành cầu thủ số 1 châu Âu khi mới chỉ 18 tuổi tại Real Madrid, Doncic từ khi đến NBA đã nhanh chóng chinh phục khán giả bằng lối chơi kỹ thuật và thông minh, đưa Mavericks tới ngôi Á quân NBA năm 2024. Trước tin đồn LeBron sắp giải nghệ, Doncic rõ ràng sẽ là người kế thừa trách nhiệm gánh vác Lakers.

Rockets tranh tài cùng Thunder: Sân khấu của thế hệ mới

Trong khi đó, cuộc chạm trán giữa Houston Rockets và Oklahoma City Thunder lại mang màu sắc hoàn toàn khác - trẻ trung, tốc độ và khó đoán. Cả hai đội đều đang trong quá trình xây dựng lực lượng xung quanh những trụ cột còn rất trẻ, và mùa này được xem là bước đệm quan trọng để họ tiến xa hơn.

Houston Rockets vừa gia hạn với Kevin Durant, một trong những tay săn bàn xuất sắc nhất trong lịch sử NBA. Dù vậy Durant đã 37 tuổi và bên cạnh anh là dàn cầu thủ không mấy nổi trội, Rockets mùa trước đã đoạt vé playoff nhưng không vượt qua được vòng 1 miền Tây.

Trong khi đó, Oklahoma City Thunder là nhà vô địch NBA của mùa 2024/25. Với đầu tàu Shai Gilgeous-Alexander, cầu thủ xuất sắc nhất của mùa trước, Thunder sở hữu đội hình có chiều sâu, đồng đều cả công lẫn thủ. Lối chơi gắn kết và tinh thần thi đấu máu lửa chính là điểm mạnh của họ. Ở thời điểm hiện tại, Thunder được đánh giá có nhiều ưu thế hơn, và nếu chơi đúng phong độ, họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng trong trận mở màn.

