Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết nguyên đán 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-
Galatasaray vs Juventus
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Monaco vs Paris Saint-Germain
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Benfica vs Real Madrid
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs Atalanta
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Qarabağ vs Newcastle United
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Levante vs Villarreal
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Wolverhampton Wanderers vs Arsenal
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Club Brugge vs Atlético de Madrid
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Bodø / Glimt vs Inter Milan
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-

Trực tiếp bóng đá Monaco - PSG: Đương kim vô địch chịu nhiều áp lực (Cúp C1)

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 AS Monaco Paris Saint-Germain

(3h, 18/2 - lượt đi vòng play-off Champions League) Monaco bất bại sân nhà Cúp C1 châu Âu nhưng phong độ thiếu ổn định, trong khi PSG bước vào trận đấu với sức ép lớn sau thất bại ở Ligue 1, hứa hẹn màn so tài kịch tính.

  

C1 - Champions League | 3h, 18/2 | Stade Louis II

Monaco
Trực tiếp bóng đá Monaco - PSG: Đương kim vô địch chịu nhiều áp lực (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Monaco - PSG: Đương kim vô địch chịu nhiều áp lực (Cúp C1) - 1
PSG
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Monaco - PSG: Đương kim vô địch chịu nhiều áp lực (Cúp C1) - 1
Kohn, Vanderson, Kehrer, Faes, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Golovin, Adingra, Balogun
Trực tiếp bóng đá Monaco - PSG: Đương kim vô địch chịu nhiều áp lực (Cúp C1) - 1
Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Monaco: Phập phù phong độ, hy vọng bùng nổ tại sân nhà Cúp C1

Đội bóng của Sébastien Pocognoli thời gian gần đây thi đấu thiếu ổn định, chỉ thắng 2 trong 8 trận ở giai đoạn vòng bảng Cúp C1 châu Âu (hòa 4, thua 2). Chiến thắng 3-1 trước Nantes tại Ligue 1 vừa qua mới là lần thắng thứ 2 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 3, thua 3). Dù vậy, Monaco vẫn bất bại trong 4 trận sân nhà tại Cúp C1 châu Âu (thắng 1, hòa 3) và họ nhiều khả năng phải tạo lợi thế ở lượt đi nếu muốn tránh kịch bản bị loại sớm như mùa trước.

PSG: Đương kim vô địch chịu sức ép sau cú ngã ở giải quốc nội

Lần đầu tiên mùa này, Paris Saint-Germain bước vào trận đấu giữa tuần sau thất bại 1-3 trước Rennes tại Ligue 1. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique đã chật vật ở nửa sau giai đoạn vòng bảng Cúp C1 châu Âu khi chỉ giành hai trong chín điểm tối đa ở ba lượt trận cuối (hòa 2, thua 1) và chỉ ghi thêm hai bàn so với 19 bàn ở năm lượt đầu (thắng 4, thua 1). Tuy nhiên, họ vẫn có điểm tựa từ thành tích thắng tốt ở các trận loại trực tiếp Cúp C1 châu Âu dưới thời Enrique (thắng 10, thua 5), cùng bảy chiến thắng trong mười trận sân khách gần nhất tại đấu trường này (hòa 1, thua 2).

8

Benfica - Real Madrid 18.02

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Benfica
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 18/02
Thể lệ
PSG có biến lớn: Quả bóng vàng Dembele chỉ trích đồng đội, Enrique nổi giận
PSG có biến lớn: Quả bóng vàng Dembele chỉ trích đồng đội, Enrique nổi giận

HLV trưởng Paris Saint Germain - ông Luis Enrique cố gắng hạ thấp mức độ nghiêm trọng trong những phát biểu “bộc phát” của Ousmane Dembele sau thất...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/02/2026 18:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN