Trực tiếp bóng đá Monaco - PSG: Đương kim vô địch chịu nhiều áp lực (Cúp C1)
(3h, 18/2 - lượt đi vòng play-off Champions League) Monaco bất bại sân nhà Cúp C1 châu Âu nhưng phong độ thiếu ổn định, trong khi PSG bước vào trận đấu với sức ép lớn sau thất bại ở Ligue 1, hứa hẹn màn so tài kịch tính.
C1 - Champions League | 3h, 18/2 | Stade Louis II
Điểm
Kohn
Vanderson
Kehrer
Faes
Henrique
Camara
Zakaria
Akliouche
Golovin
Adingra
Balogun
Điểm
Safonov
Hakimi
Zabarnyi
Pacho
Mendes
Zaire-Emery
Vitinha
Neves
Doue
Dembele
Kvaratskhelia
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Monaco: Phập phù phong độ, hy vọng bùng nổ tại sân nhà Cúp C1
Đội bóng của Sébastien Pocognoli thời gian gần đây thi đấu thiếu ổn định, chỉ thắng 2 trong 8 trận ở giai đoạn vòng bảng Cúp C1 châu Âu (hòa 4, thua 2). Chiến thắng 3-1 trước Nantes tại Ligue 1 vừa qua mới là lần thắng thứ 2 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 3, thua 3). Dù vậy, Monaco vẫn bất bại trong 4 trận sân nhà tại Cúp C1 châu Âu (thắng 1, hòa 3) và họ nhiều khả năng phải tạo lợi thế ở lượt đi nếu muốn tránh kịch bản bị loại sớm như mùa trước.
PSG: Đương kim vô địch chịu sức ép sau cú ngã ở giải quốc nội
Lần đầu tiên mùa này, Paris Saint-Germain bước vào trận đấu giữa tuần sau thất bại 1-3 trước Rennes tại Ligue 1. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique đã chật vật ở nửa sau giai đoạn vòng bảng Cúp C1 châu Âu khi chỉ giành hai trong chín điểm tối đa ở ba lượt trận cuối (hòa 2, thua 1) và chỉ ghi thêm hai bàn so với 19 bàn ở năm lượt đầu (thắng 4, thua 1). Tuy nhiên, họ vẫn có điểm tựa từ thành tích thắng tốt ở các trận loại trực tiếp Cúp C1 châu Âu dưới thời Enrique (thắng 10, thua 5), cùng bảy chiến thắng trong mười trận sân khách gần nhất tại đấu trường này (hòa 1, thua 2).
HLV trưởng Paris Saint Germain - ông Luis Enrique cố gắng hạ thấp mức độ nghiêm trọng trong những phát biểu “bộc phát” của Ousmane Dembele sau thất...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/02/2026 18:20 PM (GMT+7)