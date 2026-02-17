Trực tiếp bóng đá Monaco - PSG: Đương kim vô địch chịu nhiều áp lực (Cúp C1)

C1 - Champions League | 3h, 18/2 | Stade Louis II Monaco 0 - 0 PSG (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Monaco vs PSG PSG Điểm Kohn Vanderson Kehrer Faes Henrique Camara Zakaria Akliouche Golovin Adingra Balogun Điểm Safonov Hakimi Zabarnyi Pacho Mendes Zaire-Emery Vitinha Neves Doue Dembele Kvaratskhelia Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Monaco Monaco PSG Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kohn, Vanderson, Kehrer, Faes, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Golovin, Adingra, Balogun Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Monaco: Phập phù phong độ, hy vọng bùng nổ tại sân nhà Cúp C1

Đội bóng của Sébastien Pocognoli thời gian gần đây thi đấu thiếu ổn định, chỉ thắng 2 trong 8 trận ở giai đoạn vòng bảng Cúp C1 châu Âu (hòa 4, thua 2). Chiến thắng 3-1 trước Nantes tại Ligue 1 vừa qua mới là lần thắng thứ 2 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 3, thua 3). Dù vậy, Monaco vẫn bất bại trong 4 trận sân nhà tại Cúp C1 châu Âu (thắng 1, hòa 3) và họ nhiều khả năng phải tạo lợi thế ở lượt đi nếu muốn tránh kịch bản bị loại sớm như mùa trước.

PSG: Đương kim vô địch chịu sức ép sau cú ngã ở giải quốc nội

Lần đầu tiên mùa này, Paris Saint-Germain bước vào trận đấu giữa tuần sau thất bại 1-3 trước Rennes tại Ligue 1. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique đã chật vật ở nửa sau giai đoạn vòng bảng Cúp C1 châu Âu khi chỉ giành hai trong chín điểm tối đa ở ba lượt trận cuối (hòa 2, thua 1) và chỉ ghi thêm hai bàn so với 19 bàn ở năm lượt đầu (thắng 4, thua 1). Tuy nhiên, họ vẫn có điểm tựa từ thành tích thắng tốt ở các trận loại trực tiếp Cúp C1 châu Âu dưới thời Enrique (thắng 10, thua 5), cùng bảy chiến thắng trong mười trận sân khách gần nhất tại đấu trường này (hòa 1, thua 2).