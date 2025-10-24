Ngôi sao bóng rổ & HLV danh tiếng bị bắt, thể thao Mỹ chao đảo vì đường dây cá độ

🧨 Terry Rozier bị bắt giữa đêm

Khi mùa giải NBA mới khởi tranh, FBI bất ngờ tiến hành hàng loạt vụ bắt giữ vào ban đêm. Trong số đó, cái tên gây chú ý nhất là ngôi sao Miami Heat Terry Rozier và HLV trưởng Portland Trail Blazers Chauncey Billups. Cả hai bị cáo buộc âm mưu rửa tiền và lừa đảo qua đường điện tử, trong một vụ án mà giới chức Mỹ gọi là “đòn đánh lớn vào tội phạm cờ bạc thể thao”.

Mẹ và luật sư của ngôi sao NBA cũng được chụp ảnh tại tòa án ở Orlando

Vài giờ sau khi bị bắt, Rozier 31 tuổi đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Orlando, Florida, với trang phục khá kỳ lạ áo hoodie đen của Hornets, quần short sặc sỡ và giày thể thao đỏ đen. Anh được mẹ bà Gina Tucker cùng luật sư James Trusty hộ tống ra khỏi tòa qua cửa hông, sau khi được thả. Theo NBC, công tố viên từng đề nghị mức bảo lãnh 10 triệu USD nhưng tòa án bác bỏ, thay vào đó yêu cầu Rozier thế chấp căn biệt thự trị giá 6 triệu USD và nộp lại hộ chiếu.

Luật sư Trusty khẳng định thân chủ mình là một người không đánh bạc, đồng thời tuyên bố Rozier có cơ sở để khởi kiện ngược lại. Dù vậy, thẩm phán đã ra lệnh cấm Rozier tham gia mọi hình thức cá cược, trực tiếp hoặc trực tuyến, cho tới khi vụ án được xét xử tại Brooklyn vào tháng 12 tới.

HLV Chauncey Billups (trái) và ngôi sao Terry Rozier (phải) vừa bị bắt

🎰 Âm mưu thao túng kết quả, FBI tiết lộ công nghệ gian lận tinh vi

Theo bản cáo trạng được công bố, Rozier cùng các đồng phạm bị nghi ngờ cung cấp thông tin nội bộ về tình trạng sức khỏe, chiến thuật hoặc thời lượng thi đấu của các cầu thủ NBA cho đường dây cá cược. Những dữ liệu này được sử dụng để đặt cược hàng trăm nghìn đô la, mang lại lợi nhuận hàng chục nghìn đô cho nhóm.

Cụ thể, trong trận đấu giữa Charlotte Hornets và New Orleans Pelicans ngày 23/3/2023, Rozier được cho là đã thông báo trước sẽ rời sân sớm, giúp các con bạc thắng lớn ở các hạng mục cá cược phụ. Khi đó, hơn 200.000 USD đã được đặt vào các chỉ số cá nhân của Rozier. Anh rời sân sau chưa đầy 10 phút vì “đau chân phải”, và ghi vỏn vẹn 5 điểm đúng như những gì nhóm cá cược dự đoán.

Giám đốc FBI Kash Patel tiết lộ tại buổi họp báo ở New York rằng cuộc điều tra đã kéo dài 4 năm, và các nhóm tội phạm Mafia như Gambino, Bonanno và Genovese đã can thiệp sâu vào đường dây này. Những kẻ đứng sau thậm chí dùng kính áp tròng công nghệ cao, bàn chụp X quang và máy xáo bài gian lận để kiểm soát kết quả tại các bàn poker ở Manhattan, Hamptons và Las Vegas. Một nạn nhân được cho là đã mất hơn 1,8 triệu USD vì những trò gian lận này.

Kash Patel phát biểu với giới truyền thông tại một cuộc họp báo để tiết lộ thêm chi tiết về vụ bắt giữ

⚖️ Mafia, HLV Billups và cơn khủng hoảng niềm tin ở NBA

Cùng bị bắt trong chiến dịch này, HLV Chauncey Billups, huyền thoại từng giúp Detroit Pistons vô địch năm 2004, bị cáo buộc tham gia các ván poker gian lận do Mafia tổ chức. Các buổi chơi được ngụy trang là trò tiêu khiển giữa các cựu vận động viên, nhưng thực chất là công cụ rửa tiền và trục lợi phi pháp.

Luật sư Hoa Kỳ Joseph Nocella Jr. mô tả đường dây này tinh vi đến mức rùng mình, khi các bị cáo dùng thiết bị đọc lá bài, truyền thông tin qua điện thoại cho đồng phạm tại bàn để “điều khiển” kết quả. FBI đã ban hành hơn 24 lệnh khám xét, thu giữ hàng nghìn giờ video và xác định ít nhất 7 triệu USD thiệt hại.

NBA, vốn đã chao đảo sau vụ Jontay Porter bị cấm thi đấu vì cá cược vào năm 2024, nay đối diện cơn khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng. Ủy viên Adam Silver khẳng định liên đoàn đang phối hợp chặt chẽ với các nhà cái và cơ quan điều tra liên bang để ngăn chặn tình trạng thao túng tỷ lệ cược.