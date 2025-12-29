Trung Quốc ra mắt loạt thần đồng thể thao: Có thiên thần tốc độ & "nữ khổng lồ" cao 2m26

Đại hội Thể thao Quốc gia Trung Quốc lần thứ 15 tại Quảng Châu, đồng đăng cai cùng Hong Kong (TQ) và Macau (TQ) chứng kiến sự bùng nổ của loạt VĐV tuổi teen. Đây là sân chơi quan trọng bậc nhất trong hệ thống thể thao Trung Quốc, nơi các tài năng trẻ được đánh giá và thử thách trước mỗi kỳ Olympic mới. Với hàng loạt HCV, kỷ lục và màn trình diễn ấn tượng, thế hệ trẻ Trung Quốc đã khẳng định mình trên mọi mặt trận, bơi, điền kinh, bóng rổ, võ đài, thể dục dụng cụ và cả trượt ván.

Chen Yujie, "nữ thần tốc độ" mới của Trung Quốc

🏃‍♀️✨ Thiên thần tốc độ trên đường chạy

Chen Yujie, 16 tuổi đến từ Chiết Giang, là ngôi sao điền kinh nổi bật. Cô giành HCV 100m và 200m nữ, phá kỷ lục U20 châu Á 100m với 11 giây 10 và lập thời gian nhanh nhất 23 giây 02 tại 200m kể từ Đại hội 2001. Chen vừa tập trung cho thi đấu vừa chuẩn bị cho việc học: "Tôi sẽ chạy nhanh hơn nữa trong tương lai, nhưng hiện tại sẽ trở lại tập trung cho việc học".

🏊‍♂️💦 Siêu kình ngư tuổi teen

18 tuổi, Zhang Zhanshuo của Sơn Đông giành đến 5 HCV bơi tự do (200m, 400m, 800m, 1.500m và tiếp sức 4x200m), phá kỷ lục thế giới trẻ 400m tự do với 3 phút 42 giây 82.

Trước đó, Zhang là một trong bốn kình ngư giúp Trung Quốc xếp thứ tư nội dung 4x200m tự do tại Olympic Paris 2024 và đứng hạng 5 cá nhân 400m tự do tại giải vô địch thế giới 2025 ở Singapore.

Zhang là ngôi sao bơi tự do của Trung Quốc

13 tuổi, Yu Zidi (Hà Bắc) cũng giành 3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, lập kỷ lục châu Á nội dung 200m hỗn hợp cá nhân với 2 phút 07 giây 41, khẳng định tương lai sáng giá của bơi lội Trung Quốc.

🏀👑 "Nữ khổng lồ" 2m26 trên sân bóng rổ

Zhang Ziyu, 18 tuổi, cao 2m26, giúp Sơn Đông thắng Giang Tô 96-73 ở trận chung kết bóng rổ nữ U18, ghi 31 điểm và có nhiều đóng góp khác. Cô từng là MVP (cầu thủ xuất sắc nhất) FIBA U18 Châu Á 2024 và hiện là thành viên đội tuyển nữ Trung Quốc. Zhang chia sẻ: "Tôi yêu mẹ, người luôn nghiêm khắc nhưng khích lệ tôi từng bước tiến bộ. Mỗi bước đi đều có ý nghĩa".

Zhang Ziyu (bên phải) là tương lai bóng rổ nữ Trung Quốc

🤸‍♀️🏋️‍♀️ Những tài năng khác

Ke Qinqin (15 tuổi, Quảng Đông) giành 5 HCV môn thể dục dụng cụ.

Zhu Qihui (13 tuổi, Bắc Kinh) cùng đội bóng bàn nữ U18 vô địch.

Wei Tingna (19 tuổi, Phúc Kiến) vô địch cử tạ 55kg nữ với tổng cử 125kg.

Cui Chenxi (15 tuổi, Sơn Đông) vô địch nội dung trượt ván đường phố, Zheng Haohao (13 tuổi, Quảng Đông) đoạt HCĐ trượt ván công viên, cả hai đều từng dự Olympic 2024.

Những màn trình diễn xuất sắc tại Đại hội Thể thao Quốc gia, Trung Quốc đã trình làng lứa VĐV tài năng, chuẩn bị cho các đấu trường Olympic sắp tới.