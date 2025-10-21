Siêu sao cao 2m11 kiếm hơn nửa tỷ USD, lập kỷ lục ở giải đấu danh giá

Kevin Durant, một trong những tay săn bàn cự phách trong lịch sử giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), sẽ bước vào mùa giải 2025/26 với hợp đồng mới trong màu áo CLB Houston Rockets. Đáng nói là thu nhập của anh sẽ đi vào lịch sử với tư cách một trong những bản hợp đồng kếch xù nhất thế giới thể thao.

Kevin Durant

Durant đã đặt bút ký gia hạn 2 năm với Houston Rockets để nhận mức lương 90 triệu USD (45 triệu USD/mùa). Với mức lương này, Durant sẽ thu về tổng cộng 598,2 triệu USD tiền lương trong sự nghiệp, vượt qua mốc 583,9 triệu USD của LeBron James, để trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử NBA.

Đáng nói là Durant có thêm lựa chọn gia hạn sang mùa 2027/28, tức thêm một mùa thứ 3, với mức lương mùa này là 30 triệu USD. Như vậy nếu thi đấu cho Rockets trong cả 3 mùa giải tới, Durant sẽ được trả 120 triệu USD tổng cộng.

Đây đã là mùa giải thứ 18 của Durant ở NBA, tiền đạo năm nay 37 tuổi này đã đoạt 2 chức vô địch NBA và 1 lần đoạt giải thưởng MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất mùa). Siêu sao cao 2m11 đã ghi tổng cộng 30571 điểm, hiện đứng thứ 8 trong danh sách những cầu thủ ghi điểm nhiều nhất trong lịch sử giải đấu.

Tổng thu nhập sự nghiệp của các cầu thủ NBA thường được đánh giá là cao nhất trong giới vận động viên chuyên nghiệp khi tính theo bình quân đầu người. Đã có 38 cầu thủ bóng rổ có thu nhập sự nghiệp vượt mốc 250 triệu USD, xếp sau là các cầu thủ của giải bóng chày MLB với 11 ngôi sao, boxing có 8 tay đấm. Môn bóng đá chỉ có Cristiano Ronaldo và Lionel Messi vượt mốc 250 triệu USD, nhưng họ có tổng tiền lương cao hơn bất cứ VĐV nào.