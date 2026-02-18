Chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam và khoảnh khắc rất đặc biệt của Kim Sang Sik

Hình ảnh đối lập ngoài đường biên sau loạt luân lưu định mệnh

Trận đấu tranh hạng ba U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc khép lại sau loạt luân lưu nghẹt thở. Khi Thanh Nhàn thực hiện thành công cú sút thứ bảy, bảng tỷ số được định đoạt và lịch sử được viết lại.

HLV Kim Sang Sik chỉ đạo học trò ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Các cầu thủ U23 Việt Nam lao vào nhau trong niềm vui tột độ, ban huấn luyện chạy dọc đường biên, khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò. Đó là phản xạ rất tự nhiên của một chiến thắng mang tính bước ngoặt ở đấu trường châu lục.

Giữa bức tranh cảm xúc ấy, máy quay truyền hình bắt trọn một khoảnh khắc khác thường. HLV Kim Sang Sik không giơ tay ăn mừng một cách thật cuồng nhiệt như mọi khi, không quay về phía các học trò, cũng không thể hiện sự phấn khích.

Ông Kim đứng lặng vài giây, cúi đầu, rồi chậm rãi bước ra khỏi khu vực kỹ thuật. Hành động ấy chỉ xuất hiện thoáng qua trên sóng truyền hình, nhưng đủ để tạo nên một hình ảnh đối lập hoàn toàn với bầu không khí xung quanh.

Một chiến thắng mang hai trạng thái cảm xúc

Để hiểu vì sao Kim Sang Sik hành xử như vậy, cần đặt ông vào đúng hoàn cảnh. Đó là chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam, nhưng đồng thời cũng là thất bại đau đớn của U23 Hàn Quốc. Kim Sang Sik là người được sinh ra, lớn lên, học nghề và trưởng thành hoàn toàn trong hệ thống bóng đá Hàn Quốc.

Toàn bộ sự nghiệp cầu thủ lẫn huấn luyện viên của ông đều gắn với nền bóng đá Hàn Quốc ấy. Vì thế, khoảnh khắc đội bóng do ông dẫn dắt đánh bại chính đội trẻ của quê hương mình chắc chắn mang đến những cảm xúc rất phức tạp.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, không có chỗ cho sự phân tâm về chuyên môn. HLV Kim Sang Sik hiểu rõ trách nhiệm của mình là làm tất cả để mang lại kết quả tốt nhất cho đội bóng mà ông đang dẫn dắt, đó là các ĐTQG Việt Nam.

Phản ứng khá chừng mực của thầy Kim sau khi cùng U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc.

Tuy nhiên, bóng đá không phải là cỗ máy vô cảm. Đối diện với chiến thắng trước chính nền bóng đá đã đào tạo mình, HLV Kim Sang Sik buộc phải lựa chọn cách thể hiện phù hợp. Việc không ăn mừng không đồng nghĩa với thiếu niềm vui, mà là sự tôn trọng dành cho phía bên kia chiến tuyến.

Trong bóng đá hiện đại, hình ảnh huấn luyện viên ăn mừng cuồng nhiệt sau mỗi chiến thắng không còn xa lạ. Nhưng HLV Kim Sang Sik lại thể hiện một thái độ khác, mang đậm tính nghề nghiệp và văn hóa.

Sự tiết chế ấy cho thấy ông ý thức rất rõ về vị trí của mình. Ông Kim đang đại diện cho bóng đá Việt Nam, nhưng đồng thời cũng là một người Hàn Quốc. Việc giữ lại cảm xúc cá nhân trong khoảnh khắc nhạy cảm là lựa chọn của một người hiểu ranh giới giữa niềm vui chiến thắng và sự tôn trọng đối thủ.

Khoảnh khắc cúi đầu và bước đi của HLV Kim Sang Sik không phải là hành động bộc phát. Nó phản ánh cách ông tiếp cận công việc từ ngày đầu sang Việt Nam, đề cao kỷ luật, sự chừng mực và tính chuyên nghiệp.

Trong suốt hành trình cùng bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang Sik luôn hạn chế những biểu hiện thái quá bên ngoài, tập trung vào kiểm soát chuyên môn và xây dựng tập thể. Chính phong thái ấy giúp ông dần tạo được sự tin tưởng trong nội bộ đội tuyển.

Chiến thắng của U23 Việt Nam và thông điệp rộng hơn

Với U23 Việt Nam, chiến thắng trước U23 Hàn Quốc là cột mốc quan trọng, khẳng định bước tiến về bản lĩnh và chất lượng thi đấu ở sân chơi châu Á. Nhưng với Kim Sang Sik, đó còn là lời nhắc nhở về những áp lực vô hình mà một huấn luyện viên ngoại phải đối mặt.

Không chỉ là áp lực thành tích, ông còn phải xử lý những xung đột cảm xúc đến từ chính nguồn gốc của mình. Khoảnh khắc lặng im bên đường biên vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một trận đấu.

Bóng đá thường được đo đếm bằng bàn thắng, kết quả và danh hiệu. Nhưng đôi khi, chính những khoảnh khắc rất nhỏ lại giúp người xem hiểu thêm về chiều sâu của con người đứng sau thành công.

Sự im lặng của HLV Kim Sang Sik trong giây phút lịch sử của U23 Việt Nam không làm giảm đi giá trị chiến thắng. Ngược lại, nó cho thấy một góc khác của bóng đá đỉnh cao, nơi cảm xúc, trách nhiệm và sự tôn trọng luôn song hành.

Chiến thắng ấy sẽ được nhắc đến trong lịch sử bóng đá Việt Nam bằng kết quả và thành tích. Nhưng hình ảnh HLV Kim Sang Sik cúi đầu, lặng lẽ bước đi sau loạt luân lưu có thể sẽ còn được nhớ lâu hơn.