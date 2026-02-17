Trực tiếp bóng đá Benfica - Real Madrid: Trả sòng phẳng món nợ (Cúp C1)
(3h, 18/2, lượt đi vòng play-off Cúp C1) Real Madrid quyết tâm khuất phục Benfica để trả lại món nợ để thua ở giai đoạn vòng bảng Cúp C1.
C1 - Champions League | 3h, 18/2 | Estadio da Luz
Điểm
Trubin
Dedic
Araujo
Otamendi
Dahl
Barreiro
Barrenechea
Prestianni
Sudakov
Schjelderup
Pavlidis
Điểm
Courtois
Carreras
Huijsen
Rudiger
Alexander-Arnold
Camavinga
Tchouameni
Valverde
Vinicius
Mbappe
Guler
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Real Madrid quyết trả sòng phẳng món nợ
Real Madrid đã nếm mùi cay đắng khi nhận thất bại 2-4 trước Benfica ở lượt cuối vòng bảng Cúp C1. Điều này khiến cho "Los Blancos" mất đi cơ hội đoạt vé trực tiếp đến vòng 1/8. Thật trớ trêu thay khi đến vòng 1/8, Real Madrid tái đấu Benfica.
Đây là cơ hội để Real Madrid đòi lại món nợ. Họ có phong độ cao khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trận gần nhất, họ thắng thuyết phục 4-1 trước Real Sociedad, với việc Vinicius Junior lập cú đúp. Kết quả này chắc chắn nâng cao tinh thần toàn đội, song phong độ Cúp châu Âu lại không được như vậy.
Benfica ghi 10 bàn và thủng lưới 12 lần trong giai đoạn vòng bảng Cúp C1. Điều này cho thấy sức tấn công tốt của họ, nhưng khả năng phòng ngự cũng có không ít hạn chế. Chính vì vậy, Real Madrid cần tận dụng điều này để ghi nhiều bàn vào lưới Benfica.
Kylian Mbappe là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở Real Madrid sau 90 trận đầu tiên khoác áo CLB.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/02/2026 18:20 PM (GMT+7)