Trực tiếp bóng đá Benfica - Real Madrid: Trả sòng phẳng món nợ (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Real Madrid Cup C1 - Champions League 2025/26

(3h, 18/2, lượt đi vòng play-off Cúp C1) Real Madrid quyết tâm khuất phục Benfica để trả lại món nợ để thua ở giai đoạn vòng bảng Cúp C1.

  

C1 - Champions League | 3h, 18/2 | Estadio da Luz

Benfica
Trực tiếp bóng đá Benfica - Real Madrid: Trả sòng phẳng món nợ (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Benfica - Real Madrid: Trả sòng phẳng món nợ (Cúp C1) - 1
Real Madrid
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Benfica - Real Madrid: Trả sòng phẳng món nợ (Cúp C1) - 1
Trubin, Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl, Barreiro, Barrenechea, Prestianni, Sudakov, Schjelderup, Pavlidis
Trực tiếp bóng đá Benfica - Real Madrid: Trả sòng phẳng món nợ (Cúp C1) - 1
Courtois, Carreras, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Vinicius, Mbappe, Guler

Real Madrid quyết trả sòng phẳng món nợ

Real Madrid đã nếm mùi cay đắng khi nhận thất bại 2-4 trước Benfica ở lượt cuối vòng bảng Cúp C1. Điều này khiến cho "Los Blancos" mất đi cơ hội đoạt vé trực tiếp đến vòng 1/8. Thật trớ trêu thay khi đến vòng 1/8, Real Madrid tái đấu Benfica. 

Đây là cơ hội để Real Madrid đòi lại món nợ. Họ có phong độ cao khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trận gần nhất, họ thắng thuyết phục 4-1 trước Real Sociedad, với việc Vinicius Junior lập cú đúp. Kết quả này chắc chắn nâng cao tinh thần toàn đội, song phong độ Cúp châu Âu lại không được như vậy.

Benfica ghi 10 bàn và thủng lưới 12 lần trong giai đoạn vòng bảng Cúp C1. Điều này cho thấy sức tấn công tốt của họ, nhưng khả năng phòng ngự cũng có không ít hạn chế. Chính vì vậy, Real Madrid cần tận dụng điều này để ghi nhiều bàn vào lưới Benfica.

8

Benfica - Real Madrid 18.02

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Benfica
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 18/02
Thể lệ
Mbappe đạt cột mốc ấn tượng ở Real Madrid nhưng vẫn gây chia rẽ
Mbappe đạt cột mốc ấn tượng ở Real Madrid nhưng vẫn gây chia rẽ

Kylian Mbappe là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở Real Madrid sau 90 trận đầu tiên khoác áo CLB.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

-17/02/2026 18:20 PM (GMT+7)
