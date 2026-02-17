Trực tiếp bóng đá Benfica - Real Madrid: Trả sòng phẳng món nợ (Cúp C1)

C1 - Champions League | 3h, 18/2 | Estadio da Luz Benfica 0 - 0 Real Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Benfica vs Real Madrid Real Madrid Điểm Trubin Dedic Araujo Otamendi Dahl Barreiro Barrenechea Prestianni Sudakov Schjelderup Pavlidis Điểm Courtois Carreras Huijsen Rudiger Alexander-Arnold Camavinga Tchouameni Valverde Vinicius Mbappe Guler Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Benfica Benfica Real Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Trubin, Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl, Barreiro, Barrenechea, Prestianni, Sudakov, Schjelderup, Pavlidis Courtois, Carreras, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Vinicius, Mbappe, Guler

Real Madrid quyết trả sòng phẳng món nợ

Real Madrid đã nếm mùi cay đắng khi nhận thất bại 2-4 trước Benfica ở lượt cuối vòng bảng Cúp C1. Điều này khiến cho "Los Blancos" mất đi cơ hội đoạt vé trực tiếp đến vòng 1/8. Thật trớ trêu thay khi đến vòng 1/8, Real Madrid tái đấu Benfica.

Đây là cơ hội để Real Madrid đòi lại món nợ. Họ có phong độ cao khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trận gần nhất, họ thắng thuyết phục 4-1 trước Real Sociedad, với việc Vinicius Junior lập cú đúp. Kết quả này chắc chắn nâng cao tinh thần toàn đội, song phong độ Cúp châu Âu lại không được như vậy.

Benfica ghi 10 bàn và thủng lưới 12 lần trong giai đoạn vòng bảng Cúp C1. Điều này cho thấy sức tấn công tốt của họ, nhưng khả năng phòng ngự cũng có không ít hạn chế. Chính vì vậy, Real Madrid cần tận dụng điều này để ghi nhiều bàn vào lưới Benfica.