"Khổng lồ" bóng rổ Yao Ming 2m29 được nhận lương hưu 50 triệu đồng/tháng

Cả thế giới bóng rổ đang xôn xao sau khi “Người khổng lồ” Yao Ming, huyền thoại bóng rổ Trung Quốc chính thức bước sang tuổi 45 và đủ điều kiện nhận lương hưu từ NBA. Dù đã giải nghệ hơn một thập kỷ, siêu sao cao 2m29 này sẽ nhận đều khoảng 1.838 USD/tháng (tương đương gần 50 triệu đồng).

Yao Ming (số 11) chính thức được nhận lương từ NBA

Thông tin này bắt đầu rộ lên khi Yao Ming xuất hiện tại sự kiện NBA China Games và hài hước chia sẻ: “Tôi chắc phải nói chuyện về khoản tiền hưu của mình thôi”.

Câu nói vui ấy nhanh chóng đẩy tên tuổi của ông lên top xu hướng thể thao toàn cầu bởi không phải ai cũng biết NBA có một chế độ hưu trí “khủng” dành cho cựu cầu thủ, và Yao Ming chính là một trong những người đang hưởng lợi trực tiếp từ chính sách này.

🏀 Tiền hưu “có hậu” sau 9 mùa NBA

Theo quy định của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ - NBA, bất kỳ cầu thủ nào từng thi đấu ít nhất 3 mùa và bước sang tuổi 45 đều có thể bắt đầu nhận lương hưu.

Yao Ming đã chơi 9 mùa giải cho Houston Rockets (2002-2011), vì vậy anh đủ điều kiện nhận lương hưu ngay khi vừa bước qua tuổi 45 vào tháng 9 vừa rồi.

🌟 Không chỉ tiền hưu mà cả một hệ thống phúc lợi

Không chỉ dừng lại ở tiền, NBA còn dành gói phúc lợi hậu hĩnh cho các cựu cầu thủ như:

+ Bảo hiểm y tế trọn đời cho người chơi từ 3 mùa trở lên.

+ Hỗ trợ học phí đại học tới 33.000 USD/năm nếu họ muốn quay lại học.

+ Với người chơi từ 10 mùa trở lên, cả gia đình cũng được hưởng bảo hiểm.

Ông Andre Iguodala, hiện là giám đốc điều hành Hiệp hội cầu thủ NBA, khẳng định: “Chúng tôi không bỏ rơi các thành viên sau khi họ rời sân. Dù Yao Ming ở Trung Quốc, chúng tôi vẫn đảm bảo quyền lợi cho anh ấy như mọi cầu thủ khác”.

💰 Giàu rồi… vẫn có lương

Dù trang Celebrity Net Worth ước tính Yao Ming sở hữu khối tài sản khoảng 160 triệu USD, anh vẫn đủ điều kiện nhận lương hưu như mọi cựu cầu thủ khác. Đây là thành quả của những năm tháng thi đấu đỉnh cao và đóng góp vào quỹ hưu của NBA.

Không chỉ Yao Ming, các ngôi sao Trung Quốc khác như Yi Jianlian, Wang Zhizhi hay Mengke Bateer cũng sẽ lần lượt hưởng quyền lợi này khi đủ tuổi.