Tennis đỉnh cao châu Á: "Khổng lồ" 2m11 xuất trận đấu Bonzi ở Thượng Hải Masters

Reilly Opelka - Benjamin Bonzi: Khoảng 13h, 2/10 (vòng 1 đơn nam Thượng Hải Masters)

Trận đấu giữa Opelka và Benjamin Bonzi tại vòng 1 giải Thượng Hải Masters 2025 được đánh giá là cuộc đọ sức khá cân bằng và hấp dẫn. Opelka, tay vợt người Mỹ cao lớn (2m11) và sở hữu những pha giao bóng uy lực, đang trải qua chuỗi trận gần đây không thực sự ổn định, dù trong năm 2025 anh vẫn có những kết quả đáng chú ý như vào bán kết Libema Open. Opelka có thể tận dụng lợi thế sân cứng và cú giao bóng mạnh để chiếm ưu thế.

Opelka được đánh giá nhỉnh hơn dù có thứ hạng không bằng đối thủ

Trong khi đó, Benjamin Bonzi, tay vợt Pháp có kỹ thuật tốt hơn, tuy có thành tích không quá nổi bật trong năm nay với tỷ lệ thắng thua khá ngang ngửa, nhưng lại là đối thủ khó chịu với lối đánh đa dạng và sự ổn định cao hơn trong các pha bóng bền. Bonzi từng có thành tích khá tốt ở các giải Masters 1000, và dù có phong độ không đều, anh vẫn có khả năng gây khó khăn cho đối thủ.

Đây sẽ là trận đầu tiên hai tay vợt này đối đầu, và chuyên gia nhận định Opelka có chút nhỉnh hơn nhờ lợi thế thể hình và cú giao bóng. Tuy nhiên, Bonzi với lối đánh linh hoạt và sự điềm tĩnh có thể kéo dài các pha bóng và tạo ra áp lực ngược cho Opelka.

Dự đoán kết quả. Dự kiến trận đấu sẽ có những pha giằng co quyết liệt, có thể kéo dài 3 set, chiến thắng cuối cùng thuộc về tay vợt Mỹ, Opelka.

Botic Van De Zandschulp - Nuno Borges: Khoảng 11h30, 2/10 (vòng 1 đơn nam Thượng Hải Masters)

Zandschulp (Hà Lan, hạng ATP 84) và Nuno Borges (Bồ Đào Nha, hạng ATP 51) gặp nhau ở vòng 1 Thượng Hải Masters là trận đấu được chuyên gia dự đoán là màn thư hùng hấp dẫn.

Tay vợt Hà Lan có thể giành vé đi tiếp vào vòng 2

Cả hai tay vợt đều đang trải qua chuỗi kết quả không suôn sẻ trong những trận vừa qua, với phong độ khá chệch choạc khi đều chỉ thắng một trong năm trận gần nhất. Van De Zandschulp sở hữu cú giao bóng uy lực, trung bình 5.2 cú ace mỗi trận, và khả năng tận dụng break-point tốt, nhưng lại thường mắc nhiều lỗi kép, điều có thể là điểm yếu nếu bị đối thủ khai thác.

Borges tuy có tỷ lệ giao bóng 1 ổn, nhưng lại thiếu sự ổn định, thường mất điểm khi đối thủ tấn công mạnh đặc biệt là trong các pha trả giao bóng. Chưa từng đối đầu nên cả hai sẽ có nhiều điều để khiến đối thủ bất ngờ ở màn chạm trán lần này.

Dự đoán kết quả. Dự kiến đây sẽ là trận đấu kịch tính với nhiều pha giằng co, và nhiều khả năng Van de Zandschulp sẽ tận dụng tốt các pha giao bóng để đi tiếp, song Borges cũng đủ sức gây ra khó khăn và không dễ bị khuất phục nhanh. Trận đấu sẽ kéo dài 3 set với chiến thắng cho tay vợt Hà Lan.