Nhà vô địch đua xe F1 ăn chơi quá đà, bị siêu mẫu đẹp nhất Bồ Đào Nha chia tay

Nhà đương kim vô địch F1 Lando Norris nổi tiếng với tình trường đầy thú vị, tay đua người Anh đã từng hẹn hò với người mẫu Luisinha đến từ Bồ Đào Nha trước khi bắt đầu cặp kè với Margarida Corceiro, một siêu mẫu người Bồ Đào Nha khác, từ năm 2024.

Lando Norris và Margarida Corceiro đã hẹn hò được 2 năm

Corceiro đã được biết đến từ các serie phim truyền hình cũng như 4 năm hẹn hò với cầu thủ Joao Felix của ĐT Bồ Đào Nha. Cô được xem là một trong những người phụ nữ hấp dẫn nhất Bồ Đào Nha và có khoảng 2,5 triệu lượt người theo dõi trên mạng xã hội.

Mặc dù có bạn gái xinh đẹp, Norris mới đây đã gây xì xào khi xuất hiện trong một bữa tiệc sau khi tay đua này thi đấu Monaco GP. Bữa tiệc được ghi hình để đăng lên YouTube bởi Stassie Karanikolaou, một nữ ngôi sao YouTube cũng là bạn thân của người mẫu lừng danh Kylie Jenner.

Norris xuất hiện trong video tiệc tùng với Karanikolaou

Norris uống rượu say, nhảy múa cùng Karanikolaou và thậm chí cô còn đeo một chiếc đồng hồ sang trọng của tay đua người Anh, cô này còn huênh hoang rằng mình có 2 chiếc đồng hồ xịn khác do Norris tặng.

Thói trăng hoa của Norris đã từng vài lần khiến Corceiro phản ứng và lần này cô đã bỏ theo dõi tay đua người Anh trên Instagram, mặc dù Norris vẫn theo dõi Corceiro. Corceiro dường như còn bỏ theo dõi một số người khác góp mặt trong bữa tiệc, cho rằng họ đã làm điều không phải với cô khi lôi kéo bạn trai cô đến những bữa tiệc.

Norris mùa giải năm nay vẫn chưa giành chiến thắng chặng nào và mới chỉ về nhì ở Miami GP. Tay đua này hiện đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng các tay đua và bị bỏ khá xa bởi nhóm dẫn đầu gồm Kimi Antonelli & Lewis Hamilton, trong đó đàn anh Hamilton đang có sự hồi sinh sự nghiệp ở tuổi 41.

Những hình ảnh về Corceiro