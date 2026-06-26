Người đẹp Georgina đến Mỹ tiếp lửa Ronaldo, CR7 thêm động lực tỏa sáng ở World Cup

Georgina Rodriguez đã sắp xếp được công việc để cùng các con sang Mỹ cổ vũ cho Ronaldo. Cô đăng bức ảnh đoàn tụ cùng người tình của mình lên mạng xã hội Instagram kèm dòng trạng thái: "Bùa hộ mệnh của bố".

Bài đăng này lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đã có khoảng 2,5 triệu lượt người "thả tim" vào bài viết của Georgina Rodriguez.

Ronaldo được hậu phương tiếp sức ở World Cup 2026

Đây là sự hỗ trợ quý báu về mặt tinh thần dành cho Ronaldo, người vẫn đang ấp ủ tham vọng làm nên lịch sử bằng việc dẫn dắt Bồ Đào Nha lên đỉnh cao tại World Cup lần này. Georgina Rodriguez và Ronaldo thư giãn tại Miami trước khi CR7 cùng các đồng đội ra sân đấu Colombia thuộc lượt trận cuối vòng bảng (6h30, 28/6).

Còn nhớ ở trận Bồ Đào Nha thắng 5-0 Uzbekistan, Georgina Rodriguez đăng bức hình cổ vũ người tình qua màn ảnh nhỏ. Giờ đây, người đẹp này đã sẵn sàng có mặt ở sân vận động Hard Rock nhằm tiếp lửa cho CR7 trong trận cầu tới.

Ronaldo có thời điểm gặp nhiều khó khăn sau khi tịt ngòi ở trận mở màn World Cup 2026. Nhưng anh nhanh chóng tìm lại cảm giác ghi bàn khi ghi cú đúp bàn thắng trước Uzbekistan.

2 bàn thắng này giúp Ronaldo đạt nhiều cột mốc lịch sử. Anh chính thức trở thành cầu thủ duy nhất ghi bàn trong 6 kỳ World Cup. Ngoài ra, siêu sao 41 tuổi còn trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup (10 bàn), vượt kỷ lục cũ do huyền thoại Eusebio nắm giữ (9 bàn).

Người hâm mộ kỳ vọng việc Georgina Rodriguez và các con có mặt trên khán đài sẽ giúp Ronaldo thi đấu thăng hoa hơn. Colombia sẽ là đối thủ không dễ bị khuất phục, khi họ hiện hơn Bồ Đào Nha 2 điểm ở bảng K.