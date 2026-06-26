Thầy Kim đau đầu vì quân số ĐT Việt Nam, trung vệ Nhật Minh nói gì về áp lực AFF Cup?

HLV Kim Sang Sik "đau đầu" vì quân số

Việc chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 đang gặp không ít trở ngại khi HLV Kim Sang Sik chưa thể có trong tay đội hình mạnh nhất. Danh sách "thương binh" của ĐT Việt Nam hiện tại đang khiến ban huấn luyện vô cùng lo lắng, với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa, trung vệ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh.

HLV Kim Sang Sik vẫn chưa có đủ quân số ở buổi tập thứ tư của ĐT Việt Nam.

Trong buổi tập mới nhất chiều ngày 26/6 tại Hà Nội, Khuất Văn Khang và Lê Ngọc Bảo vẫn phải tập riêng cùng bác sĩ để theo dõi chấn thương, trong khi tin vui đã đến với trường hợp của Thành Chung khi trung vệ này đã bình phục hoàn toàn và có thể nuốt trọn giáo án cùng toàn đội. Ngoài ra, thủ môn Patrik Lê Giang cũng trở lại tập luyện sau một ngày ở lại khách sạn tập hồi phục.

Như vậy, ĐT Việt Nam đã bước sang buổi tập thứ tư tại Hà Nội trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, nhưng chưa buổi nào HLV Kim Sang Sik có đầy đủ quân số trong tay. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng các bài tập chiến thuật của "Những chiến binh sao vàng", hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.

Nhật Minh: "Thiếu người không ảnh hưởng đến chất lượng bài tập"

Chia sẻ về lý do khiến nhiều đồng đội vắng mặt trong các buổi tập vừa qua, trung vệ Nguyễn Nhật Minh cho biết trước buổi tập chiều ngày 26/6: "Trong thời gian vừa rồi, giải đấu V-League cũng như Cúp Quốc gia có sự cạnh tranh rất khốc liệt. Anh em cầu thủ vẫn còn đang mệt vì giải đấu kéo dài. Thêm vào đó, thời tiết khắc nghiệt ở Hà Nội cũng dẫn đến tình trạng nhiều thành viên cảm thấy mệt mỏi".

Nhật Minh trả lời phỏng vấn chiều ngày 26/6.

Trước lo ngại về việc ĐT Việt Nam thiếu hụt quân số làm ảnh hưởng đến các bài tập chiến thuật của HLV Kim Sang Sik, Nhật Minh khẳng định: "ĐT Việt Nam tập trung nhiều cầu thủ nên việc thiếu người không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng các buổi tập. Anh em cầu thủ luôn hỗ trợ và đoàn kết với nhau để tạo nên buổi tập tốt nhất".

"Được cạnh tranh với các đàn anh là cơ hội lớn"

Khi được hỏi về áp lực khi phải cạnh tranh ở hàng phòng ngự – nơi quy tụ những cái tên xuất sắc nhất từ các CLB hàng đầu, Nhật Minh – người có lần thứ hai được triệu tập lên tuyển – tỏ ra vô cùng khiêm tốn: "Được tập luyện và thi đấu cùng các anh là một cơ hội lớn để tôi học hỏi. Với tôi, đây không phải là áp lực mà là sự may mắn".

Trước thông tin các đàn anh dày dạn kinh nghiệm như Việt Anh hay Ngọc Bảo đang bị đau, cơ hội ra sân tại ASEAN Cup 2026 đang mở ra đối với Nhật Minh. Nói về mục tiêu cá nhân, trung vệ này chia sẻ: "Hiện tại, tôi chỉ cố gắng tập luyện để có tên trong danh sách tham dự giải đấu lần này. Còn về những mục tiêu tiếp theo, tôi tin rằng cơ hội sẽ đến trong thời gian tới".