Mỹ nhân có thân hình "tỷ lệ vàng" nhờ thể thao, tiếp lửa Ai Cập tạo lịch sử ở World Cup

Hà Thị Giang Thanh, mỹ nhân từng khuấy đảo Top 25 Hoa hậu Việt Nam đang trở thành cái tên chiếm nhiều tình cảm trên sóng truyền hình khi xuất hiện bốc lửa, tiếp thêm nguồn năng lượng quyến rũ cho đội tuyển Ai Cập tại chương trình Nóng cùng FIFA World Cup 2026 của VTV.

Giang Thanh là fan đại diện cổ vũ Ai Cập tại "Nóng cùng World Cup 2026"

Từ "kỷ lục nhân trắc học" đến body cực phẩm nhờ cuồng thể thao

Bước ra từ sân chơi nhan sắc danh giá nhất quốc gia với danh hiệu Top 25 Hoa hậu Việt Nam và Top 5 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, mỹ nhân gốc Hạ Long (Quảng Ninh) vốn nổi tiếng với biệt danh độc lạ: "Thí sinh có thời gian đo nhân trắc học lâu nhất". Lý do là bởi ban giám khảo và các chuyên gia quá ấn tượng trước tỷ lệ hình thể chuẩn đồng hồ cát cùng các chỉ số vàng "không góc chết" của cô nàng.

Để duy trì và nâng cấp sắc vóc vạn người mê đó, Giang Thanh là người chịu khó tập thể thao. Nàng mẫu gen Z sở hữu body săn chắc, vòng eo nhỏ và vòng ba nở nang (số đo 3 vòng: 80- 62 - 93 cm) nhờ tập gym với chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Không bó buộc mình trong phòng tập, cô nàng còn tích cực tham gia chạy bộ và chơi một số môn thể thao khác. Chính tinh thần yêu thể thao từ đời thực đã giúp Giang Thanh mang đến một nguồn năng lượng khỏe khoắn, bốc lửa khác biệt khi lên sóng.

Hậu trường khốc liệt và bản lĩnh của cô nàng MC/người mẫu

Để có được sự tỏa sáng lung linh trên sóng trực tiếp, hậu trường của Giang Thanh và dàn hot girl là chuỗi ngày "vắt kiệt sức" tại trường quay. Thể lực bền giúp cô có thể có mặt từ sáng sớm, làm tóc, makeup và tập dượt vũ đạo liên tục nhiều giờ đồng hồ dưới ánh đèn studio công suất lớn.

Tuy nhiên, lợi thế là một người mẫu kiêm MC sự kiện chuyên nghiệp cùng tấm bằng cử nhân khoa Di sản văn hóa (Đại học Văn hóa Hà Nội) đã giúp Giang Thanh thể hiện tốt.

Cô vừa là người mẫu và vừa làm MC

Tiếp lửa cho các "Pharaoh" và kỳ tích 92 năm có một

Sự xuất hiện quyến rũ của Giang Thanh trong trang phục đại diện cho Ai Cập giống như một "bùa may mắn" cho binh đoàn "The Pharaohs" (Những vị vua Pharaon). Kể từ lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 1934, Ai Cập chưa từng có một trận thắng nào tại các vòng chung kết World Cup.

Thế nhưng tại World Cup 2026, Ai Cập đã chính thức tạo nên lịch sử. Bị dẫn trước từ sớm, nhưng các chiến binh Pharaoh đã lội ngược dòng oanh liệt để đánh bại New Zealand với tỷ số 3-1. Cú áp sát ghi bàn của Mostafa Ziko, pha lập công của Trezeguet và bàn thắng đẳng cấp của huyền thoại Mohamed Salah đã chấm dứt cơn khát chiến thắng kéo dài gần một thế kỷ (92 năm) của nền bóng đá quốc gia này.

Chiến tích lịch sử vĩ đại của Ai Cập hòa cùng nguồn năng lượng bốc lửa từ một hot girl như Giang Thanh đang tạo nên hiệu ứng truyền thông. Mỗi lần Giang Thanh diện chiếc áo đấu Ai Cập ôm sát khoe sắc, cộng đồng mạng lại được dịp ngợi ca, dành những lời khen có cánh cho "thỏi nam châm" quyến rũ bậc nhất Nóng cùng World Cup 2026. Trước mắt Ai Cập và Giang Thanh là trận đấu cuối cùng vòng bảng với Iran vào 27/6, họ sẽ chính thức giành ngôi đầu bảng G nếu thắng đội bóng châu Á.

Những hình ảnh đẹp về Giang Thanh (Nguồn ảnh Facebook nhân vật)