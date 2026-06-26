Wimbledon 2026 bùng nổ: Sinner và Djokovic chung nhánh "tử thần", Zverev chờ lịch sử

Wimbledon 2026 vừa tạo ra một nhánh đấu nghẹt thở bậc nhất nhiều năm trở lại đây khi Novak Djokovic và Jannik Sinner cùng rơi vào một nửa bảng đấu, mở ra viễn cảnh đại chiến bán kết kinh điển tại All England Club. Trong khi đó, Alexander Zverev án ngữ nhánh dưới và âm thầm chờ cơ hội bước lên ngai vàng giữa thời kỳ Wimbledon hỗn loạn vì bão chấn thương.

Djokovic và Sinner chỉ có thể gặp nhau ở bán kết Wimbledon 2026

Novak Djokovic: Hành trình của một lão tướng bị ném vào "chảo lửa"

Con đường của Djokovic rất khắc nghiệt. Ngay trận ra quân, Nole gặp Wu Yibing tay vợt đánh cực nhanh và khó đoán. Vòng 2 tiềm năng là Stefanos Tsitsipas hoặc Hugo Gaston, trong đó Tsitsipas vẫn cực nguy hiểm nếu giao bóng vào guồng. Đến vòng 3, Djokovic được dự đoán gặp Arthur Rinderknech tay vợt Pháp cao lớn sở hữu những cú giao bóng như đại bác. Vòng 4 tiếp tục là “bãi mìn” với Andrey Rublev hoặc thần đồng João Fonseca, người đang được xem là cơn bão tuổi teen mới của ATP Tour.

Chưa dừng lại ở đó, tứ kết của Djokovic có thể là Félix Auger-Aliassime một trong những tay vợt sân cỏ đáng sợ nhất hiện tại với lối đánh bùng nổ và khả năng áp sát cực nhanh. Nếu sống sót qua toàn bộ chuỗi thử thách ấy, Djokovic mới có thể bước vào trận bán kết siêu kinh điển với Sinner, nơi giấc mơ Grand Slam thứ 25 lịch sử của anh đứng trước thử thách lớn nhất trước khi đấu đối thủ tiềm năng Zverev ở chung kết.

Jannik Sinner: Con đường tưởng dễ nhưng đầy “mìn nổ chậm”

Hành trình của Sinner nhìn qua có vẻ “dễ thở”, nhưng thực chất lại đầy những chiếc bẫy ngầm cực khó chịu. Nhà đương kim vô địch mở màn với Miomir Kecmanovic, trước khi có thể gặp Nuno Borges hoặc Tristan Boyer ở vòng 2.

Từ vòng 3 trở đi, độ khó bắt đầu tăng mạnh với Ignacio Buse hiện tượng Peru sở hữu nền tảng thể lực bền bỉ, rồi đến Rafael Jódar hoặc Luciano Darderi ở vòng 4. Tứ kết mới thật sự là cửa ải lớn đầu tiên, nơi Daniil Medvedev hoặc Marin Cilic có thể chờ sẵn. Medvedev đặc biệt nguy hiểm với khả năng trả giao bóng và kéo rally cực dị, còn Čilić luôn là “sát thủ sân cỏ” dù đã lớn tuổi. Nếu vượt qua tất cả, Sinner nhiều khả năng sẽ phải tử chiến Djokovic ở bán kết.

Zverev rõ ràng có nhánh đấu dễ thở hơn nhưng không thể chủ quan

Alexander Zverev: Nhánh dưới hỗn loạn và đầy cạm bẫy

Ở nhánh dưới, Zverev tránh được hai “quái vật” lớn nhất cho tới chung kết nhưng cũng không hề dễ thở. Tay vợt Đức mở màn với Alexander Blockx, sau đó có thể gặp Matteo Arnaldi ở vòng 3 người vừa chơi cực hay trên đất nện mùa này.

Vòng 4 tiềm năng là Jiri Lehecka hoặc Francisco Cerúndolo, hai tay vợt trẻ có tốc độ tấn công cực mạnh trên cỏ. Nhưng thử thách lớn nhất của Zverev nằm ở tứ kết, nơi Taylor Fritz, Jack Draper hoặc Alexander Bublik có thể xuất hiện. Fritz đặc biệt là “khắc tinh” của Zverev khi thắng tới 7 trận liên tiếp trước tay vợt Đức, bao gồm cả Wimbledon 2024 và Halle 2026.

Ở giải Wimbledon không còn Alcaraz, Rune hay Musetti, ba cái tên Sinner, Djokovic và Zverev đang tạo thành tam giác quyền lực định đoạt ngai vàng London. Nhưng giữa một giải đấu đầy hỗn loạn, chỉ một cú trượt chân cũng đủ khiến mọi đế chế sụp đổ.

Serena Williams tái xuất, đơn nữ Wimbledon hấp dẫn đặc biệt

Sự trở lại của Serena Williams tại Wimbledon 2026 đang tạo nên cơn địa chấn lớn nhất làng banh nỉ nữ. Sau gần 4 năm không chơi singles Grand Slam, huyền thoại người Mỹ nhận wildcard và lập tức rơi vào một nhánh đấu vừa “mơ đẹp”, vừa tiềm ẩn hàng loạt cạm bẫy cực lớn.

Sự trở lại đáng chú ý của Serena

Serena mở màn bằng trận gặp Maya Joint đối thủ trẻ đang sa sút mạnh phong độ. Nếu vượt qua, cô có thể tạo nên màn đại chiến xuyên thế hệ cực nóng với Alex Eala ở vòng 2.

Khó khăn thật sự bắt đầu từ vòng 3 khi Serena nhiều khả năng chạm trán đương kim vô địch Iga Swiatek. Tiếp đó, hành trình tiềm năng còn xuất hiện Jasmine Paolini ở vòng 4, Elina Svitolina tại tứ kết và Elena Rybakina ở bán kết.

Ở nhánh còn lại, số 1 thế giới Aryna Sabalenka được xem là “trùm cuối” chờ Serena trong trận chung kết trong mơ. Dù cơ hội vô địch không cao, chỉ riêng việc Serena tái xuất ở tuổi 44 cũng đủ biến Wimbledon 2026 thành sân khấu cảm xúc bậc nhất mùa giải.