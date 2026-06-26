Trực tiếp bóng đá Na Uy - Pháp: Màn thư hùng Haaland - Mbappe (World Cup)
(2h, 27/6, bảng I) Na Uy và Pháp bước vào trận đấu quyết định ngôi đầu bảng I với phong độ toàn thắng. Đây cũng là màn so tài đáng chờ đợi giữa hai chân sút đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới là Erling Haaland và Kylian Mbappe.
World Cup | 2h, 27/6 | Gillette
Điểm
Nyland
Pedersen
Ajer
Heggem
Moller Wolfe
Odegaard
Berge
Aursnes
Sorloth
Haaland
Nusa
Điểm
Maignan
Gusto
Upamecano
Lacroix
Theo Hernandez
Kone
Tchouameni
Dembele
Olise
Doue
Mbappe
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Na Uy quyết tạo bất ngờ trước ứng viên vô địch
Màn thư hùng giữa Haaland - Mbappe
Na Uy đang là hiện tượng thú vị của World Cup 2026 khi toàn thắng trước Iraq và Senegal. Đoàn quân của HLV Stale Solbakken gây ấn tượng với lối chơi tốc độ, giàu năng lượng và khả năng chuyển đổi trạng thái sắc bén, cho thấy họ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Erling Haaland.
Dẫu vậy, tiền đạo của Man City vẫn là niềm hy vọng lớn nhất với 4 bàn thắng sau hai trận. Nếu đánh bại Pháp, Na Uy không chỉ giành ngôi đầu bảng I mà còn gửi lời khẳng định mạnh mẽ về tham vọng tạo nên kỳ tích tại World Cup năm nay.
Mbappe và Haaland đại chiến, Pháp nắm lợi thế
Trong khi Na Uy thăng hoa nhờ cảm hứng từ Haaland, Pháp lại cho thấy hình ảnh của một tập thể toàn diện. Les Bleus thắng thuyết phục hai trận đầu và chỉ cần một kết quả hòa để giữ ngôi nhất bảng, qua đó có lợi thế trước vòng knock-out.
Trận đấu cũng là màn so tài giữa Haaland và Kylian Mbappe, hai chân sút cùng ghi 4 bàn và dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng. Với chất lượng hàng công của cả hai đội, cuộc đối đầu hứa hẹn diễn ra cởi mở và có thể xuất hiện nhiều bàn thắng.
Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 đang nóng lên từng ngày với sự bứt phá của nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu. Từ những ứng viên quen thuộc đến các...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/06/2026 17:38 PM (GMT+7)