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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Na Uy - Pháp: Màn thư hùng Haaland - Mbappe (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Kylian Mbappe Trực tiếp bóng đá hôm nay

(2h, 27/6, bảng I) Na Uy và Pháp bước vào trận đấu quyết định ngôi đầu bảng I với phong độ toàn thắng. Đây cũng là màn so tài đáng chờ đợi giữa hai chân sút đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới là Erling Haaland và Kylian Mbappe.

   

World Cup | 2h, 27/6 | Gillette

Na Uy
Trực tiếp bóng đá Na Uy - Pháp: Màn thư hùng Haaland - Mbappe (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Na Uy - Pháp: Màn thư hùng Haaland - Mbappe (World Cup) - 1
Pháp
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Na Uy - Pháp: Màn thư hùng Haaland - Mbappe (World Cup) - 1
Nyland, Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe, Odegaard, Berge, Aursnes, Sorloth, Haaland, Nusa
Trực tiếp bóng đá Na Uy - Pháp: Màn thư hùng Haaland - Mbappe (World Cup) - 1
Maignan, Gusto, Upamecano, Lacroix, Theo Hernandez, Kone, Tchouameni, Dembele, Olise, Doue, Mbappe

Na Uy quyết tạo bất ngờ trước ứng viên vô địch

Màn thư hùng giữa&nbsp;Haaland - Mbappe

Màn thư hùng giữa Haaland - Mbappe

Na Uy đang là hiện tượng thú vị của World Cup 2026 khi toàn thắng trước Iraq và Senegal. Đoàn quân của HLV Stale Solbakken gây ấn tượng với lối chơi tốc độ, giàu năng lượng và khả năng chuyển đổi trạng thái sắc bén, cho thấy họ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Erling Haaland.

Dẫu vậy, tiền đạo của Man City vẫn là niềm hy vọng lớn nhất với 4 bàn thắng sau hai trận. Nếu đánh bại Pháp, Na Uy không chỉ giành ngôi đầu bảng I mà còn gửi lời khẳng định mạnh mẽ về tham vọng tạo nên kỳ tích tại World Cup năm nay.

Mbappe và Haaland đại chiến, Pháp nắm lợi thế

Trong khi Na Uy thăng hoa nhờ cảm hứng từ Haaland, Pháp lại cho thấy hình ảnh của một tập thể toàn diện. Les Bleus thắng thuyết phục hai trận đầu và chỉ cần một kết quả hòa để giữ ngôi nhất bảng, qua đó có lợi thế trước vòng knock-out.

Trận đấu cũng là màn so tài giữa Haaland và Kylian Mbappe, hai chân sút cùng ghi 4 bàn và dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng. Với chất lượng hàng công của cả hai đội, cuộc đối đầu hứa hẹn diễn ra cởi mở và có thể xuất hiện nhiều bàn thắng.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/06/2026 17:38 PM (GMT+7)
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