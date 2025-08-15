Huyền thoại quần vợt Monica Seles mắc bệnh lạ

Huyền thoại quần vợt Monica Seles. Ảnh: PEOPLE

Ở tuổi 51, huyền thoại quần vợt Monica Seles vừa công khai về căn bệnh được chẩn đoán cách đây ba năm. Căn bệnh gây yếu cơ ở tay và chân, cùng các triệu chứng nhìn đôi lẫn nhiều triệu chứng lâm sàng khác.

Cựu số 1 thế giới khẳng định, cô bắt đầu nhận thấy những thay đổi bất thường khoảng 5 năm trước và dần hiểu có điều nghiêm trọng đang xảy ra.

“Khi chơi quần vợt với vài đứa trẻ hay người thân, tôi đã đánh hụt bóng. Tôi đã nghĩ: ‘Ừ, mình thấy hai quả bóng.’ Rõ ràng đây là những triệu chứng không thể bỏ qua”, Seles chia sẻ trên The Guardian.

Cô nói rằng từ khoảnh khắc đó, hành trình này bắt đầu. Phải mất một thời gian dài, cô mới thực sự chấp nhận, dám chia sẻ vì đây là căn bệnh ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống hằng ngày của cô. Hiện vẫn chưa có cách chữa khỏi.

Huyền thoại quần vợt Monica Seles từng đối mặt với một biến cố lớn khác trong đời khi bị một khán giả tấn công bằng dao trong trận đấu tại Hamburg (Đức) năm 1993. Khi đó cô mới 19 tuổi và phải tạm gác quần vợt 27 tháng vì cả tổn thương thể chất lẫn tinh thần.

Trước vụ bị tấn công, Seles đã giành tám danh hiệu Grand Slam, lọt vào chung kết cả bốn giải lớn trong năm 1992 và ba lần vô địch. Chỉ vài tháng trước khi bị đâm trúng, Seles cũng giành chức vô địch Úc mở rộng lần thứ 3 liên tiếp. Sau khi trở lại, Seles chỉ đoạt thêm một danh hiệu Grand Slam Úc mở rộng 1996.

Tay vợt nhập quốc tịch Mỹ năm 1994 Seles chia sẻ thêm: “Tôi đã phải vài lần làm mới lại bản thân. Lần đầu khi tôi sang Mỹ năm 13 tuổi từ Nam Tư, không biết ngôn ngữ và phải sống xa gia đình. Sau đó là khi trở thành tay vợt hàng đầu thế giới, đối diện với danh vọng, tiền bạc, sự chú ý. Rồi đến vụ bị tấn công, tôi phải làm mới lớn hơn”.

Giờ đây sau hàng chục năm, Seles đang học cách thích nghi với “phiên bản mới” của chính mình. “Bị chẩn đoán mắc nhược cơ là một lần làm mới lại lần nữa. Nhưng tôi luôn nói với các em mà tôi hướng dẫn: Bạn phải luôn điều chỉnh. Quả bóng đang nảy và bạn phải điều chỉnh. Đó cũng là điều tôi đang phải làm”, Seles khẳng định.

Nhằm nâng cao nhận thức về căn bệnh ít được biết đến này, Seles quyết định công khai bệnh tình và dùng tiếng nói của mình. Thông qua sự hợp tác với Argenx, Seles muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về “Myasthenia Gravis” tại giải Grand Slam Mỹ mở rộng sắp tới.

“Hành trình Myasthenia Gravis của tôi suốt 5 năm qua không hề dễ dàng. Tôi từng cảm thấy bị cô lập và mất tinh thần khi nhiều hoạt động yêu thích không còn thực hiện được. Giờ đây tôi biết, bằng cách chia sẻ câu chuyện của mình, tôi có thể giúp nâng cao nhận thức, khuyến khích bệnh nhân lên tiếng và kết nối họ với cộng đồng Myasthenia Gravis cùng đón nhận sự hỗ trợ”.

Thời còn thi đấu quần vợt đỉnh cao, Seles được biết đến với phong cách thi đấu dữ dội, với các cú đánh đầy uy lực, đã làm tung lưới nhiều đối thủ hạng nhất. Trên Reddit từng viết: “Cô ấy như một máy bắn bóng tương lai với kỹ thuật laser từ các cú đánh cực mạnh”.

Thành tích đánh dấu lịch sử diễn ra trong trận chung kết Roland Garros 1992, Monica đánh bại Steffi Graf 6-2; 3-6; 10-8 để trở thành tay vợt đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở vô địch giải Pháp mở rộng 3 lần liên tiếp.

Huyền thoại quần vợt Monica Seles giải nghệ năm 2008 và một năm sau, cô được vinh danh vào “Ngôi đền Tennis Thế giới”. Cô giành 53 danh hiệu và giữ vị trí số 1 thế giới 178 tuần, xếp thứ 6 trong lịch sử quần vợt nữ thế giới.