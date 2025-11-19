"Cuộc chiến vương quyền" tại Barcelona: Ứng viên chủ tịch dùng Haaland làm "vũ khí"

Mặc dù cuộc bầu cử chức chủ tịch của Barcelona phải tới tháng 3 mới bắt đầu (15/3 đến 15/6/2026) nhưng ngay từ lúc này, cuộc đua đã cực “nóng”. Đương kim chủ tịch Joan Laporta xác nhận sẽ tái tranh cử. Dưới thời doanh nhân người Tây Ban Nha, Barcelona đã phần nào đã được vực lại sau giai đoạn suy thoái cuối thời Josep Bartomeu.

Victor Font lại một lần nữa đấu với Joan Laporta cho chức chủ tịch Barcelona

Tuy nhiên, Laporta cũng khiến không ít người yêu mến Barcelona phật lòng với những quyết định như không giữ chân Messi, đuổi việc Xavi Hernandez... Bởi vậy, vị doanh nhân này cần phải cẩn thận bởi đối thủ lần này không hề yếu.

Theo tin mới nhất từ báo chí xứ Catalunya, doanh nhân Victor Font vừa xác nhận sẽ tranh cử chức chủ tịch Barcelona FC một lần nữa. Trước đó, Font từng tranh với Joan Laporta khi Bartomeu bị hạ bệ nhưng không thành công. Bởi vậy, lần này doanh nhân này rất quyết tâm.

Victor Font tham gia "Cuộc chiến vương quyền"

Mới đây, Victor vừa công bố dự án mang tên “El Barca que volem” (Barca mà chúng ta muốn). Đây được coi là “phát súng đầu tiên” trong “cuộc chiến vương quyền” tại sân Nou Camp.

Nguồn tin cho biết buổi công bố có sự tham gia của rất nhiều người có tiếng nói trong hội đồng CLB Barcelona như Jaume Guardiola, Eloi Planes, Xavier Pujol; các nhóm như Seguiment FCB, Suma Barça hay Dignitat Blaugrana; các cựu lãnh đạo như Àlex Barbany hay Ferran López; những chuyên gia từng làm việc thời Guardiola như Francesc Cos hay Carles Planchart...

Một trong những nhân vật nổi bật xuất hiện trong buổi công bố là HLV Xavi Hernandez. Theo tờ Sport miêu tả, ông thầy người Tây Ban Nha là một trong những con bài chủ đạo trong chiến dịch của Victor Font.

Xavi được coi là một trong những biểu tượng của Barcelona bởi có sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Nguồn tin cho biết nếu Victor Font đắc cử, HLV của Barcelona chắc chắn là Xavi Hernandez.

Trước đó, ông thầy người Tây Ban Nha rời băng ghế huấn luyện của Barcelona trong sự tiếc nuối. Nên nhớ rằng, Xavi chính là người phát hiện ra tài năng của Lamine Yamal, tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ như Gavi, Pedri, Cubarsi, Fermin Lopez... thi đấu cho đội một.

Victor Font lấy Erling Haaland làm chiêu bài

Không chỉ lôi kéo những nhân vật uy tín liên quan đến Barcelona, Victor Font cũng tung ra “đòn bom tấn” với lời phát biểu trước báo giới. “Chúng ta luôn phải nỗ lực để thực hiện lời hứa của mình. Về phần tôi, tôi có thể nói rằng chúng tôi đang xúc tiến một bản hợp đồng mơ ước. Ví dụ Erling Haaland chẳng hạn”.

Đây không phải là lần đầu tiên Victor Font nhắc tới tiền đạo người Na Uy. Hiện tại, hợp đồng của Haaland với Man City còn thời hạn tới tận tháng 6/2029. Bên cạnh đó, cầu thủ này cũng đang hạnh phúc cùng sân Etihad. Tuy nhiên, bóng đá vẫn luôn đem lại những sự bất ngờ. Biết đâu đấy, Victor Font lại thành công trong thương vụ này.