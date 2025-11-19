MU mất Sesko 1 tháng: Amorim có 4 phương án vá hàng công, "liệu cơm gắp mắm" vì Mbeumo

Trận hòa 2-2 của MU trước Tottenham vào ngày 8/11 đã cướp mất của họ tiền đạo Sesko. Chấn thương đầu gối khiến anh phải ngồi ngoài trong khoảng 5 trận đấu.

Cuộc tiếp đón Everton (3h, 25/11) là trận đầu tiên MU không có Sesko. Tiếp đó, đoàn quân HLV Amorim lần lượt đối đầu Crystal Palace (19h, 30/11), West Ham (3h, 5/12), Wolves (3h, 9/12) và Bournemouth (3h, 16/12). Tình hình xấu diễn ra trong bối cảnh nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn duy trì chuỗi trận bất bại của "Quỷ đỏ" cho đến Giáng sinh.

MU tìm cách đối phó với chấn thương của Sesko

Tình hình xấu dự báo còn kéo dài với HLV Amorim. Họ mất Sesko vào hiện tại và thêm cả Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui trong tháng 12 khi những cái tên này sẽ được triệu tập lên ĐTQG để tham dự giải vô địch châu Phi CAN 2025. Với tình hình như vậy, HLV Amorim phải tìm cách biến hóa chiến thuật để không bị ngợp.

Cunha đá “số 9 ảo”

Cunha đã được HLV Amorim sử dụng rất hiệu quả ở vị trí số 9 ảo ở mùa giải hiện tại. Như ở trận thắng Liverpool với tỷ số 2-1, việc cho Cunha đá số 9 ảo đã kéo Van Dijk và Konate ra xa khung thành của Liverpool hơn, từ đó Sesko giảm bớt áp lực đối đầu trực diện với 2 trung vệ cao to này.

Trong trận mở màn mùa giải gặp Arsenal và gần đây nhất gặp Tottenham, Cunha cũng là người đá cao nhất trên hàng công MU, còn Sesko vào sân từ ghế dự bị.

Amad Diallo dự kiến không phải chơi hậu vệ cánh nếu Cunha được đẩy lên đá số 9 ảo

Việc để Cunha đá theo phong cách này khiến các trung vệ đội bạn thường lúng túng không biết nên giữ vị trí hay dâng lên theo Cunha. Bruno Fernandes và Cunha đủ chất lượng để phát động phản công, trong khi Mbeumo cùng Amad Diallo đủ tốc độ để khoét sau lưng hàng thủ đối phương.

Bên cạnh ưu điểm không phải bàn cãi, để Cunha đá số 9 ảo vẫn có nhược điểm. Như khi gặp các đội có cách đá quá thực dụng, lùi đội hình quá sâu, Cunha sẽ gặp khó bởi anh không giỏi làm tường.

Cho Zirkzee đá chính

Zirkzee mới đá vỏn vẹn 82 phút tại Ngoại hạng Anh mùa này và đang được đồn đoán sẽ trở lại Serie A theo dạng cho mượn vào tháng 1/2026. Nhưng khi Sesko chấn thương, đây sẽ là cơ hội để tiền đạo người Hà Lan tìm lại chính mình.

Dù được mua về với vai trò tiền đạo cắm, cầu thủ cao 1m93 này lại chơi thoải mái hơn ở vị trí “số 10”. Tuy nhiên, với thể hình tốt và khả năng giữ bóng ấn tượng, anh là sự khác biệt so với các tiền đạo còn lại của MU.

Zirkzee có cơ hội thể hiện khi Sesko vắng mặt

Vấn đề lớn nhất của Zirkzee chính là câu chuyện phong độ, bởi anh thiếu thời gian thi đấu. Nhưng dù sao khi Mbeumo và Amad Diallo sắp lên đường dự CAN 2025, Amorim chắc chắn sẽ cần Zirkzee trong giai đoạn Giáng sinh, vì vậy càng sớm “làm nóng” anh càng tốt.

Xếp Mbeumo đá cắm

Với 6 bàn thắng từ đầu mùa, Mbeumo hiện là chân sút số 1 của MU và cũng là mối đe dọa lớn nhất trong đội hình "Quỷ đỏ". Sở trường của ngôi sao này là đá cánh phải, nhưng anh từng được thử sức ở vị trí tiền đạo cắm tại Brentford.

Với tốc độ và khả năng càn lướt, Mbeumo có thể tạo ra cơ hội bằng việc bứt tốc sau lưng hàng thủ đối phương. Anh có vẻ giống 9 đích thực hơn so với Cunha. Khi Mbeumo chơi cao nhất trên hàng công MU, Cunha, Amad Diallo hoặc Mason Mount sẽ lùi xuống đá hộ công.

Mbeumo có thể chơi trái sở trường trong thời gian tới

Vào thời điểm Sesko hết chấn thương, cũng là lúc Mbeumo rục rịch trở về ĐTQG để tham dự CAN 2025. Việc này đảm bảo các vị trí của MU duy trì tính ổn định và liền mạch. Cách HLV Amorim sử dụng Mbeumo trong 1 tháng tới sẽ rất quan trọng.

Tận dụng sự đa năng của Mount

HLV Amorim rất yêu thích Mount. Khi Sesko chấn thương và sắp mất cả Mbeumo lẫn Amad Diallo, đây có thể là thời cơ để cầu thủ người Anh tỏa sáng. Bản thân Mount còn có thể thi đấu rất đa dạng, từ đá cánh cho đến chơi ở trung lộ.

Bộ ba Mount - Cunha – Mbeumo xoay vòng liên tục ở các vị trí phía sau tiền đạo, kết hợp việc Amad Diallo và Patrick Dorgu dâng cao từ hai cánh. Điều đó sẽ tạo ra sự hỗn loạn tới hàng thủ đối phương.

Mount mang lại sự đa năng cho hàng công MU

Khó xảy ra chuyện Amorim từ bỏ hệ thống 3-4-2-1 sở trường để chuyển sang 4-2-3-1 hay 4-3-3. Nhưng ông có thể sẽ phải sáng tạo tối đa trong việc sắp xếp nhân sự để phá vỡ các khối đội hình lùi sâu của đối thủ.

Trận MU gặp Crystal Palace tại sân Selhurst Park sẽ rất đáng xem, bởi đó là cuộc đối đầu giữa hai HLV cuồng sơ đồ 3-4-2-1 nhất Ngoại hạng Anh: Ruben Amorim và Oliver Glasner.