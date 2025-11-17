Ngất ngây Matt Fitzpatrick lên ngôi tại DPWT Championship, đỉnh cao đua tài với Rory McIlroy

Ngôi sao người Anh, Matt Fitzpatrick đã tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ, cũng như giàu cảm xúc khi vượt qua siêu sao Rory McIlroy trong hố playoff đầu tiên, để có lần thứ 3 lên ngôi tại sự kiện quan trọng nhất năm, chung kết DPWT Championship.

Matt Fitzpatrick và Rory McIlroy

🏜️ Ngày chủ nhật đỉnh cao trên sân khấu Earth Course

Bước vào ngày chung kết, dưới cái nắng trên sa mạc Dubai lộng gió, có đến hơn 10 cái tên hoàn toàn có quyền tự quyết cho chiến thắng tại sự kiện quan trọng nhất năm, khi vị trí đỉnh bảng với vị trí đồng hạng 10 chỉ cách nhau (4) gậy, và mọi chuyện hoàn toàn có thể thay đổi chỉ sau 1 cú swing.

🔁 Leaderboard liên tục đổi chủ

Siêu sao Bắc Ai Len, Rory McIlroy, có được lợi thế khi anh bước vào ngày chủ nhật với vị trí đỉnh bảng, hơn nhóm các golfer bám đuổi phía sau (1) gậy. Anh cũng thể hiện đúng đẳng cấp khi liên tiếp có được những điểm birdie quan trọng trong 9 đường đầu để dẫn các đối thủ phía sau (2) gậy.

Rory McIlroy thi đấu ấn tượng

Tuy nhiên, những người bám đuổi Rory cũng thể hiện sự ổn định, cũng như bùng nổ. Có đến 3 cái tên liên tục đe dọa, mặc dù, họ không đánh cùng nhóm với Rory. Những Ludvig Aberg, Tommy Fleetwood, Laurie Canter, họ bám đuổi sát sao, và đã có lúc đồng dẫn đầu cùng Rory.

Nhưng cái tên để lại ấn tượng nhất với sự bền bỉ, cùng khả năng bùng nổ trong những thời khắc quyết định, chính là Matt Fitzpatrick khi golfer người Anh lầm lỳ, chắt chiu những cơ hội để tiến những bước vững chắc.

Fitzpatrick thi đấu hiệu quả, anh ghi 6 birdie, và hoàn thành vòng chung kết bogey free (66) gậy (-6) để dẫn Rory (2) gậy, trước khi siêu sao người Bắc Ai Len bước vào hố đấu cuối cùng, hố đấu số (18). Nếu muốn chạm tay vào chiến thắng, bắt buộc Rory, phải có điểm eagle tại hố đấu này để quyết chiến tại playoff.

🦅 Rory ghi eagle tại hố đấu 18 để đưa trận đấu vào playoff kịch tính

Như 1 định mệnh đã được sắp đặt sẵn cho ngày chủ nhật kịch tính, khi các siêu sao đã đẩy trận đấu trở thành cao trào của đỉnh cao tranh đấu.

Rory bước lên Tee box hố đấu số 18, mệnh lệnh không có gì thay đổi, phải có điểm eagle để buộc đàn em Fitzpatrick, người đã kết thúc ngày thi đấu, và dẫn Rory (2) gậy, đánh playoff để tìm ra người chiến thắng cuối cùng.

Một cú Driver đúng thương hiệu, bóng đi xa gần 340 yard, cú approach sau đó bằng gậy gỗ số 3 đưa bóng cách cờ 15 feet, Rory bước lên, đầy bản lĩnh, nhưng cũng rất tĩnh lặng, tập trung thực hiện cú put như không hề có áp lực. Bóng từ từ đi vào lỗ trong tiếng reo hò không ngớt của đám đông cổ động viên trên sân. Trận đấu chính thức bước vào playoff để phân định ngôi vương.

🔥 Playoff chứng kiến bản lĩnh của Matt Fitzpatrick

Trong mùa giải này, Rory đã 3 lần phải phân định thắng thua bằng những hố playoff kịch tính, và cả 3 lần đó anh đều là người nếm trải hương vị của chiến thắng.

Fitzpatrick thể hiện bản lĩnh

Lần này, khi cả 2 bước vào playoff, đương nhiên, Rory sẽ là người được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, đánh giá cao hơn, không có nghĩa phần thắng sẽ đương nhiên thuộc về siêu sao người Bắc Ai Len.

Hố playoff đầu tiên, chứng kiến rất nhiều biến cố, Rory phát bóng xuống nước, Fitzpatrick đánh bóng vào cỏ rough, sau 4 cú đánh tại hố (18) par (5), cả 2 mới đưa bóng on green. Tuy nhiên, bóng của Fitzpatrick gần như ôm cờ, còn Rory cách cờ đến 20 feet.

Dù đã rất bình tĩnh, Rory đã không thể ghi điểm par khi cú putt của anh thiếu lực. Còn Fitzpatrick đã thể hiện bản lĩnh khi không mắc sai lầm nào trong cú put quyết định để hoàn thành hố đấu và chính thức lên ngôi tại sự kiện quan trọng nhất năm DPWT Championship.

🏆 Chiến thắng khẳng định sự trở lại của Matt Fitzpatrick

Với cú put ghi điểm par quan trọng tại hố playoff để đánh bại đàn anh, và cũng là người đồng đội lâu năm trong tuyển Ryder Cup Châu Âu, Matt Fitzpatrick đã có lần thứ 3 lên ngôi tại sự kiện chung kết năm trên DPWT. Chiến thắng này, cũng giúp anh cân bằng thành tích của chính Rory tại sự kiện.

Matt Fitzpatrick chính thức trở lại đỉnh cao

Chiến thắng này, không chỉ là một chiếc cup, mà nó như là điểm gỡ nút thắt quan trọng trong sự nghiệp của golfer người Anh, khi anh dần khẳng định vị thế, cùng bản lĩnh được tôn luyện lên 1 tầm cao mới. Matt Fitzpatrick không còn là 1 golfer trẻ tiềm năng nữa, mà anh đã tiến lên khẳng định bản thân là nhà vô địch với phong cách điềm tĩnh, đĩnh đạc, đặc biệt là khả năng chịu áp lực trong những thời khắc then chốt.

👑 Dù thua, nhưng Rory vẫn có Race to Dubai thứ 7 trong sự nghiệp

Rory McIlroy vẫn vậy, vẫn đầy cuốn huốn, và luôn biết cách đẩy những trận đấu có anh lên ngưỡng cao nhất của sự kịch tính, để rồi bùng nổ trong những khoảnh khắc vĩ đại, mà bất cứ ai đều không thể nào bỏ lỡ, hay rời mắt trong những cú đánh của anh.

Rory McIlroy bên gia đình

Bước vào ngày chung kết với phong độ cao, Rory liên tiếp ghi những điểm birdie ngay những hố đầu tiên để tiếp tục chiếm đỉnh bảng. Tuy nhiên, anh luôn tạo ra những kịch bản mà có lẽ những đạo diễn nổi tiếng nhất của điện ảnh Hollywood cũng không thể nghĩ được.

Sau những hố đầu đầy thăng hoa, Rory bất ngờ chững lại khi mắc 2 điểm bogey không đáng có tại hố đấu số (12), hố đấu số (17), việc này đã làm cho anh bị tụt lại phía sau khi kém vị trí đỉnh bảng của Mat Fitzpatrick (2) gậy. Điều này, khiến Rory phải có những tính toán mạo hiểm để bắt buộc phải có điểm eagle tại hố đấu cuối cùng, và mọi việc sau đó mọi người đã đều biết.

Mặc dù thua đàn em Fitzpatrick trong playoff, nhưng vị trí thứ 2 cũng đủ để anh có lần thứ 7 ngự trị trên đỉnh cao golf Châu Âu với danh hiệu cao quý Race to Dubai. Chiến thắng này, giúp Rory tiếp tục khẳng định sự thống trị gần như tuyệt đối ở mức cao nhất tại đấu trường DPWT khi anh đã chính thức vượt qua huyền thoại Seve Ballesteros, người vẫn được xem là biểu tượng của golf Châu Âu, để trở thành golfer có nhiều chiến thắng nhất tại chung kết DPWT Championship chỉ kém 1 danh hiệu của huyền thoại Colin Montgomerie.