Alcaraz nổi loạn ở Cincinnati Open, không nghe lệnh trọng tài

⚡ Sự cố căng thẳng giữa Carlos Alcaraz và trọng tài tại Cincinnati Open

Tại vòng 4 Cincinnati Open 2025 gặp Luca Nardi, tay vợt số 2 thế giới Carlos Alcaraz không chỉ thu hút sự chú ý bởi phong độ đỉnh cao mà còn gây xôn xao khi xảy ra tranh cãi gay gắt với trọng tài chính Greg Allensworth. Trong lúc hai tay vợt đổi sân, Alcaraz được yêu cầu che logo trên chai nước, nhà tài trợ cá nhân của anh nhưng không phải nhà tài trợ chính thức của giải.

Khoảnh khắc nổi loạn hiếm hoi khi Alcaraz tỏ ra bực tức với ý kiến trọng tài

Tuy nhiên, Alcaraz phản ứng mạnh mẽ, lớn tiếng phủ nhận trách nhiệm và từ chối tuân thủ yêu cầu của trọng tài với lời nói: "Không phải lỗi của tôi. Tại sao tôi phải che nếu đó không phải lỗi của tôi? Đây không phải cách xử lý. Tất cả là lỗi của ông và tôi không phải chịu thiệt thòi vì điều đó. Tôi sẽ không che".

Mặc dù trọng tài thừa nhận đây là lỗi của mình khi không phát hiện sớm hơn, Alcaraz vẫn kiên quyết không chấp nhận yêu cầu. Sự việc là hình ảnh hiếm hoi về Alcaraz, tay vợt luôn thân thiện với tất cả mọi người.

🔥 Phong độ thăng hoa của Alcaraz

Dù sự cố xảy ra, Alcaraz không để điều đó ảnh hưởng đến màn trình diễn. Anh giành chiến thắng thuyết phục 6-1, 6-4 trước người bạn thân Luca Nardi để tiến vào tứ kết Cincinnati Open, nối dài chuỗi trận thắng ở các giải ATP Masters 1000 lên con số 14 liên tiếp.

Thành tích này giúp anh sánh vai cùng các huyền thoại như Rafael Nadal và Pete Sampras, những tay vợt dưới 23 tuổi từng lập chuỗi thắng dài tương tự.

Ở tứ kết, Alcaraz sẽ đối đầu với Andrey Rublev, trận đấu hứa hẹn kịch tính khi tay vợt Tây Ban Nha đang tạm dẫn 3-1 trong 4 lần họ chạm trán.

Với phong độ áp đảo và cá tính nổi bật, Carlos Alcaraz vẫn chứng tỏ mình là người khó đánh bại, Rublev có thể trở thành "kẻ bại trận" tiếp theo dưới tay "Carlitos" vào ngày 15/8.