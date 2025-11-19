Người đẹp pickleball chia sẻ bí kíp nhanh có cúp: “Muốn thắng thì phải xem nhiều"

👀 Lê Nhàn: “Xem nhiều các tay vợt chuyên nghiệp thi đấu”

Dù không hoàn toàn tập trung cho pickleball mà tập luyện song song với gym cùng một số môn thể thao khác, Lê Nhàn vẫn “bỏ túi” cho mình hơn 10 chiếc cúp sau 1 năm bén duyên với bộ môn mới.

Lê Nhàn dành thời gian đi xem các tay vợt đỉnh cao thi đấu

Chia sẻ bí quyết của mình, mỹ nhân từng giành hạng 3 giải đua xe ô tô thể thao tốc độ Super Endurance ở Thái Lan cho biết: “Tôi dành nhiều thời gian đi xem các tay vợt chuyên nghiệp thi đấu, từ đó rút ra được những lỗi sai của bản thân và học thêm những cách xử lý thực tế trong các tình huống cụ thể”.

“Bạn cần siêng năng tập luyện thường xuyên, phải có sự kiên trì, không bỏ cuộc. Tham gia cọ xát với các tay vợt có trình cao hơn mình nhưng ở mức độ phù hợp. Bạn cần chú ý đến sức khỏe, thể lực và chế độ dinh dưỡng phù hợp để não bộ luôn tập trung được”, người đẹp thể thao nói.

🆙 Đặng Yến: “Tham gia các giải đấu vượt trình”

Cựu chủ công bóng chuyền Đặng Yến hiện đang là một trong những gương mặt nổi tiếng của làng pickleball phong trào khi cô thường xuyên đứng trên bục nhận thưởng ở các giải đấu mình tham gia chỉ sau khoảng 1 năm đến với bộ môn này. Thậm chí Đặng Yến đã tham gia giải đấu đầu tiên chỉ sau hơn 1 tháng tập luyện.

Đặng Yến không ngại tham gia các giải đấu vượt trình

Cũng giống như Lê Nhàn, Đặng Yến cho biết cô thường xuyên dành thời gian xem các trận đấu đỉnh cao rồi đúc kết kinh nghiệm cho bản thân. Song song đó, cô cũng đăng ký tham gia những giải đấu vượt trình để rèn giũa tâm lý cũng như kinh nghiệm thực chiến.

“Thi đấu vượt trình giúp thúc đẩy bản thân nhanh chóng tiến độ, nâng cao trình độ. Lên trình nhanh còn phụ thuộc vào việc bạn chăm chỉ cho yếu tố thể lực và khả năng đúc kết kinh nghiệm sau mỗi thất bại. Một phần còn phụ thuộc vào năng khiếu, nền tảng trước đó của mỗi người”, Đặng Yến nhận xét.

💪 Moon Võ: “Chấp nhận cái mình còn dỡ”

Tuy không tham gia quá nhiều giải đấu, Moon Võ lại làm bạn bè trầm trồ khi sở hữu nhiều danh hiệu cả ở các giải đấu trong nước lẫn quốc tế. Nhờ nền tảng thể thao, đặc biệt là yoga, cô cũng là cái tên đã tự tin bước ra thi đấu chỉ sau 1 tháng tập luyện pickleball.

Moon Võ tập luyện khắc phục các kỹ thuật còn yếu

“Cá nhân tôi nghĩ muốn lên trình nhanh thì phải tập nhiều hơn là đi đánh. Trong quá trình tập thì phải kiên trì tập những kỹ thuật mình còn yếu và tập thật kĩ ở bộ chân. Tôi cho rằng sự chăm chỉ, chí cầu tiến, chấp nhận cái dỡ của mình và quyết tâm cải thiện điểm yếu là quan trọng nhất cho sự tiến bộ”, Moon Võ chia sẻ.