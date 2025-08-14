Sinner "không thể ngăn cản": Vượt mặt Djokovic, thách thức kỷ lục Federer

🎾 Hành trình bất bại trên sân cứng

Jannik Sinner, tay vợt 23 tuổi người Ý, đang có chuỗi phong độ thăng hoa vượt bậc trên mặt sân cứng, tạo nên thành tích gần như vô đối khiến người hâm mộ và chuyên gia đều phải ngả mũ thán phục.

Sinner đang thể hiện phong độ đáng nể trên mặt sân cứng

Kể từ trận thua Carlos Alcaraz ở chung kết China Open 2024, Sinner liên tục chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối với chuỗi 24 trận thắng liên tiếp trên mặt sân cứng, vượt qua kỷ lục 23 trận thắng sân cứng liên tiếp của Novak Djokovic (2015).

Với việc lọt vào tứ kết Cincinnati Open đang diễn ra ở Mỹ, Sinner đã trở thành người chơi thứ tư kể từ năm 1990 đạt được thành tích 9 lần liên tiếp vào tứ kết các giải ATP Masters 1000, sau các huyền thoại Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic.

Sự thống trị của Sinner trên sân cứng còn thể hiện qua hiệu suất thi đấu áp đảo, với năm trong tám chỉ số hiệu suất sân cứng hàng đầu đều do anh đứng đầu. Phần lớn sự nghiệp của Sinner tập trung thi đấu trên mặt sân này, điều mà anh cho biết đã giúp anh thích nghi và phát triển tốt trong môi trường ATP hiện nay.

Trong khi đó, Sinner cũng đang dần bứt phá trên các mặt sân khác khi vừa lên ngôi Wimbledon 2025, và từng vào chung kết Roland Garros 2024.

⏳ Thách thức kỷ lục huyền thoại Federer

Sinner đang trên đường chinh phục những cột mốc danh giá mà chưa nhiều tay vợt đạt được. Anh hiện đứng trước cơ hội trở thành tay vợt đầu tiên sau Novak Djokovic thắng bốn giải Grand Slam sân cứng liên tiếp (từ Australian Open, US Open 2024, Australian Open 2025 và sắp tới là US Open 2025), thành tích Djokovic chưa từng làm được, còn Roger Federer đã nắm giữ kỷ lục thắng năm giải liên tiếp sân cứng từ US Open 2005 đến US Open 2007.

Nếu Sinner bảo vệ thành công ngôi vô địch US Open 2025 và tiếp tục giữ phong độ đến Australian Open 2026, anh sẽ sánh ngang với Federer về chuỗi vô địch Grand Slam sân cứng liên tiếp, cột mốc danh giá hiếm có trong lịch sử quần vợt.