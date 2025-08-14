Dự đoán tennis tứ kết Cincinnati Open: Sinner "vô đối" vẫn phải ngại tay vợt này

🎾 Jannik Sinner - Felix Auger Aliassime: Khoảng 2h, 15/8 (tứ kết đơn nam)

Trận tứ kết Cincinnati Open 2025 giữa hạt giống số 1 Jannik Sinner (Ý) và hạt giống số 23 Felix Auger Aliassime (Canada, hạt giống 23) là cuộc so tài hấp dẫn được chú ý nhất ở nửa trên của bảng đấu.

Aliassime (bên phải) thắng Sinner (bên trái) trong cả hai lần chạm trán vào năm 2022

Auger Aliassime từng thắng cả 2 lần gặp Sinner ở năm 2022, trong đó có chiến thắng thuyết phục 6-1, 6-2 tại Madrid Masters và thắng ngược 2-6, 7-6(1), 6-1 tại Cincinnati 2022. Tuy nhiên, 3 năm sau, tình thế hoàn toàn khác khi Sinner đã thăng tiến vượt bậc, hiện là tay vợt số 1 thế giới, đang bảo vệ chức vô địch tại đây.

Năm 2025, Sinner chơi cực kỳ ổn định với tỷ lệ chiến thắng lên tới 28/31 trận, đặc biệt là phong độ không thua trên mặt sân cứng với toàn thắng 10 trận gần nhất. Ở Cincinnati, Sinner chưa để thua set nào trước các đối thủ Daniel Elahi Galan, Gabriel Diallo và Adrian Mannarino, mới nhất thắng Mannarino 6-4, 7-6(4) trong trận đấu kéo dài gần 2 tiếng.

Ngược lại, Aliassime có 3 chiến thắng liên tiếp tại giải lần này, trong đó có trận thắng đối thủ người Pháp Benjamin Bonzi 6-4, 6-3. Về chỉ số kỹ thuật, Auger-Aliassime hiệu suất 89% khi giao bóng 1 và có 9 ace trận gần nhất, tuy nhiên hiệu suất chuyển hóa break point của anh chỉ ở mức trung bình.

Trước đó, Sinner lập cột mốc lần thứ 9 liên tiếp vào tứ kết ATP Masters 1000, trở thành tay vợt thứ tư kể từ năm 1990 đạt được thành tích này sau Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic. Tại tứ kết, anh đứng trước cơ hội đánh bại tay vợt Aliassime, người mà anh chưa từng thắng.

📈 Dự đoán trận đấu: Dù Auger Aliassime từng thắng Sinner trong cả 2 lần, nhưng trong bối cảnh hiện tại, các chuyên gia dự đoán tay vợt Ý sẽ thắng chóng vánh trong 2 set.

🎾 Terence Atmane - Holger Rune: Khoảng 7h30, 15/8 (tứ kết đơn nam)

Atmane, tay vợt người Pháp xếp hạng 136 thế giới, đã tạo ra cú sốc lớn khi lần đầu tiên vào tứ kết một giải ATP Masters 1000, sau khi vượt qua vòng loại và thắng những đối thủ mạnh như Yoshihito Nishioka, Flavio Cobolli, Joao Fonseca và Taylor Fritz. Đây mới là lần đầu tiên Atmane góp mặt ở tứ kết một giải đấu lớn, và anh sẽ có cơ hội tiếp tục tạo ra thêm một trận thắng lớn.

Atmane là "Ngựa ô" của giải đấu

Holger Rune, tay vợt số 9 thế giới người Đan Mạch, là ứng viên sáng giá cho chức vô địch tại Cincinnati năm nay. Anh đã có phong độ ổn định và mạnh mẽ khi lần lượt đánh bại Roman Safiullin, Alex Michelsen và Frances Tiafoe (đối thủ phải bỏ cuộc giữa chừng). Rune chưa để thua set nào tại giải và đang rất tự tin hướng đến bán kết.

📈 Dự đoán: Dù Atmane đang chơi rất lên tay và đầy khát khao, nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp và kinh nghiệm khiến khó có khả năng anh sẽ đánh bại được Rune trong một trận đấu dài hơi. Với phong độ ổn định và sự tự tin, Rune được dự đoán sẽ giành chiến thắng sau 3 set.

Lịch thi đấu bóng chuyền hôm nay 14/8