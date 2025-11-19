Top 10 sao Ngoại hạng Anh sáng nhất vòng loại World Cup: Haaland bá chủ xuyên lục địa

Chiến dịch vòng loại World Cup 2026 đã gần như khép lại với chỉ loạt playoff diễn ra để xác định các đội đoạt 6 tấm vé vớt còn lại. Và trong chiến dịch này đã có nhiều ngôi sao Premier League thể hiện phong độ bùng nổ để đưa đội tuyển của mình tới tấm vé vàng.

Erling Haaland ghi bàn số 1 ở vòng loại World Cup

1) Erling Haaland (Na Uy)

55 bàn thắng trong 48 trận cho ĐT Na Uy là một con số choáng ngợp, nhưng quan trọng hơn anh đã chấm dứt quãng gần 3 thập kỷ không được đi World Cup của bóng đá Na Uy. Riêng 16 bàn thắng ở vòng loại của Haaland đã cao ít nhất là gấp đôi so với phần còn lại ở châu Âu, và cũng hơn toàn bộ các đội tuyển ở các lục địa khác dù có những đội đá nhiều gấp đôi số trận so với Na Uy.

2) Mikel Merino (Tây Ban Nha)

Đá chính cả 6 trận vòng loại của Tây Ban Nha và chơi trọn vẹn 90 phút 4 trận trong đó, Merino ghi tới 6 bàn mà trong đó có cú hat-trick trong màn hủy diệt 6-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, và màn trình diễn 2 bàn & 1 kiến tạo trước Bulgaria. Sự đa năng có vẻ khiến anh bị mất vị trí xuất phát ở Arsenal, nhưng cũng chính điều đó khiến anh không bao giờ bị thay thế ở ĐTQG.

3) Martin Odegaard (Na Uy)

Na Uy không những có trung phong số 1 của bóng đá thế giới mà còn có một trong những nhạc trưởng hay nhất của bóng đá châu Âu. 7 kiến tạo chỉ trong 5 trận khiến Odegaard đứng đầu châu Âu và nếu nói cả về thống kê nâng cao của anh, tạo ra 5 cú dứt điểm trúng đích mỗi trận cho các đồng đội là con số không ai so được Odegaard.

4) Manuel Ugarte (Uruguay)

Darwin Nunez dẫn đầu danh sách ghi bàn vòng loại của Uruguay với 5 bàn, nhưng Ugarte mới là nhân vật tạo dấu ấn nhất. Uruguay giữ sạch lưới tới 7/12 trận thì trong đó Ugarte đá chính tới 6 trận, và anh dẫn đầu toàn Nam Mỹ về số pha cướp bóng với 33 lần, đứng trên cả Moises Caicedo (Ecuador), và số pha cắt đường chuyền với 29 lần. Và đây là một cầu thủ đang thất sủng ở MU.

5) Jeremy Doku (Bỉ)

5 bàn & 3 kiến tạo trong chiến dịch vòng loại này khiến Doku là cầu thủ tham gia vào nhiều bàn thắng nhất của Bỉ, hơn cả Kevin De Bruyne (6 bàn & 1 kiến tạo). Chỉ có Lamine Yamal đã qua người thành công nhiều hơn Doku ở vòng loại khu vực châu Âu.

Doku đã trở thành đầu tàu của Bỉ trong chiến dịch vòng loại World Cup

6) Enzo Fernandez (Argentina)

Enzo gần như đã trở thành nhân vật số 2 ở tuyển chỉ sau Lionel Messi, và điều đáng sợ là anh giờ còn nguy hiểm hơn so với World Cup 2022. Không còn chỉ là một tiền vệ trung tâm, Enzo còn đá như một tiền đạo lùi và thậm chí dàn xếp pha bóng dù phải quay lưng về phía cầu môn đối phương. Đỉnh cao của lối chơi này là màn trình diễn 1 bàn & 1 kiến tạo trước Brazil, trận đấu mà Argentina còn không có Messi.

7) Mikkel Damsgaard (Đan Mạch)

3 bàn và 1 kiến tạo ở vòng loại của Damsgaard rốt cuộc không đủ để Đan Mạch có vé trực tiếp, sau thất bại khá đau đớn trước Scotland tại Hampden Park, và Damsgaard cũng góp phần vào bàn thua thứ 2 với pha phá bóng hỏng. Nhưng Đan Mạch sẽ là một đối thủ đáng gờm ở vòng playoff, khả năng cắt từ cánh trái vào của ngôi sao đang chơi cho Brentford là một trong những mối đe dọa thường trực của đội tuyển này.

8) Cody Gakpo (Hà Lan)

4 bàn & 4 kiến tạo của Gakpo có vẻ sẽ bảo đảm cho anh vị trí ở World Cup năm sau dù phong độ tại Liverpool đang không tốt. Gakpo đã có 19 bàn & 10 kiến tạo cho ĐT Hà Lan trong 46 trận, trong đó anh đã có 6 bàn & 1 kiến tạo ở các kỳ World Cup & EURO.

Gakpo ghi bàn chỉ kém Memphis Depay trong đội hình Hà Lan ở vòng loại

9) Mohamed Salah (Ai Cập)

Cũng như Gakpo, phong độ của Salah ở Liverpool có thể dở nhưng anh vẫn tỏ ra uy tín trên tuyển. 9 bàn & 3 kiến tạo là đủ cho Salah cùng các đồng đội có vé sớm và Salah hiện cũng đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử vòng loại World Cup khu vực châu Phi.

10) Declan Rice (Anh)

Một trong số ít tuyển thủ Anh chắc chắn sẽ có suất đá chính ở World Cup 2026, và câu chuyện chỉ là ai sẽ đá cặp bên cạnh anh khi vòng chung kết bắt đầu. Không chỉ kiểm soát trung tuyến và giúp hàng thủ không lọt lưới bàn nào, Rice còn tham gia tấn công và đã ghi 4 kiến tạo, trong đó có 1 từ phạt góc và 2 từ các quả tạt.