Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

lucia-vs-coco
Cincinnati Open
Lucia Bronzetti 0
Coco Gauff 2
jasmine-vs-barbora
Cincinnati Open
Jasmine Paolini 2
Barbora Krejcikova 0
jannik-vs-felix
Cincinnati Open
Jannik Sinner 2
Felix Auger-Aliassime 0
ben-vs-jiri
Cincinnati Open
Ben Shelton 2
Jiri Lehecka 0
terence-vs-holger
Cincinnati Open
Terence Atmane -
Holger Rune -

Video tennis Sinner - Auger-Aliassime: Kinh hoàng set 1, đoạt vé bán kết (Cincinnati Open)

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000 Jannik Sinner

(Tin thể thao - Tin tennis) Jannik Sinner đối đầu với Felix Auger-Aliassime ở tứ kết Cincinnati Open. Những tưởng đây sẽ là trận đấu khó với tay vợt số 1 thế giới, nhưng thực tế không phải vậy.

Từng có giai đoạn Felix Auger-Aliassime được đánh giá sở hữu tiềm năng phát triển không hề thua kém Jannik Sinner. Nhưng trong khi tay vợt người Italia thăng tiến không ngừng và đã giành được 4 Grand Slam, thì Auger-Aliassime lại rơi xuống hạng 28 ATP.

Sinner giành chiến thắng ấn tượng

Sinner giành chiến thắng ấn tượng

Ở trận tứ kết Cincinnati Open, Sinner đã phô diễn sức mạnh trước đối thủ lớn một thời. Set đầu tiên, tay vợt người Italia hoàn toàn đánh bại ý chí thi đấu của Auger-Aliassime và thắng trắng 6-0.

Bước sang set 2, Auger-Aliassime cố gắng hơn nhưng cũng chỉ giành được 2 game. Chiến thắng 6-0, 6-2 trước Auger-Aliassime giúp Sinner đoạt vé bán kết, đối đầu người thắng trong cặp Atmane - Rune.

Thông số trận đấu

Sinner

6-0, 6-2

Auger-Aliassime

2

Aces

0

2

Lỗi kép

8

59%

Tỷ lệ giao bóng 1

56%

78% (18/23)

Giao bóng 1 ăn điểm

48% (12/25)

63% (10/16)

Giao bóng 2 ăn điểm

20% (4/20)

60% (6/10)

Điểm Break

100% (1/1)

68% (57/84)

Tổng số điểm

32% (27/84)

8

Manchester United - Arsenal 17.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester United
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 17/08
Thể lệ
Alcaraz nổi loạn ở Cincinnati Open, không nghe lệnh trọng tài
Alcaraz nổi loạn ở Cincinnati Open, không nghe lệnh trọng tài

(Tin thể thao, tin tennis) Khoảnh khắc nổi loạn hiếm thấy khi Alcaraz tỏ ra bực tức với ý kiến của trọng tài chính.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2025 03:43 AM (GMT+7)
Tin liên quan
ATP World Tour Masters 1000 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN