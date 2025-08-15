Video tennis Sinner - Auger-Aliassime: Kinh hoàng set 1, đoạt vé bán kết (Cincinnati Open)

Từng có giai đoạn Felix Auger-Aliassime được đánh giá sở hữu tiềm năng phát triển không hề thua kém Jannik Sinner. Nhưng trong khi tay vợt người Italia thăng tiến không ngừng và đã giành được 4 Grand Slam, thì Auger-Aliassime lại rơi xuống hạng 28 ATP.

Sinner giành chiến thắng ấn tượng

Ở trận tứ kết Cincinnati Open, Sinner đã phô diễn sức mạnh trước đối thủ lớn một thời. Set đầu tiên, tay vợt người Italia hoàn toàn đánh bại ý chí thi đấu của Auger-Aliassime và thắng trắng 6-0.

Bước sang set 2, Auger-Aliassime cố gắng hơn nhưng cũng chỉ giành được 2 game. Chiến thắng 6-0, 6-2 trước Auger-Aliassime giúp Sinner đoạt vé bán kết, đối đầu người thắng trong cặp Atmane - Rune.

