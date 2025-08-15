Nóng nhất thể thao sáng 15/8: Venus Williams 45 tuổi lập kỷ đáng nể khi dự US Open

Venus Williams 45 tuổi lập kỷ đáng nể khi dự US Open

Cựu vô địch Venus Williams sẽ trở lại US Open 2025 với suất đặc cách vào vòng chính đơn nữ. Theo Liên đoàn quần vợt quốc tế, sự xuất hiện của tay vợt năm nay đã 45 tuổi sẽ biến cô trở thành ngôi sao lớn tuổi nhất tham dự nội dung này trong thế kỷ 21. Còn xét về xuyên suốt lịch sử, Venus Williams là tay vợt lớn tuổi thứ 2 dự US Open, với kỷ lục hiện vẫn được nắm giữ bởi Renee Richards vào năm 1981.

Venus Williams sẵn sàng bước đến US Open 2025

Venus Williams từng 2 lần vô địch US Open vào các năm 2000 và 2001. Với việc đến Flushing Meadows cuối tháng 8, cô chị nhà Williams sẽ có lần thứ 25 tham dự Grand Slam cuối cùng trong năm.

Raducanu được kỳ vọng gây sốc ở US Open

Raducanu để thua Sabalenka sau 3 set ở vòng 3 Cincinnati Open nhưng vẫn được huyền thoại Rick Macci ca ngợi. Thậm chí Macci còn tin tưởng Raducanu tạo nên khác biệt ở US Open: "Raducanu chưa bao giờ mất đi kỹ năng, cô ấy chỉ thiếu ý chí. Hiện giờ Raducanu sẽ chiến đấu mạnh mẽ hơn và khó bị khuất phục. Cô ấy có thể tạo sóng gió ở US Open nếu bước vào mỗi trận đấu với tinh thần chiến đấu cao độ".

Sabalenka không tham gia đánh đôi ở US Open

Dimitrov, đối tác đánh đôi quen thuộc của Sabalenka rút lui khỏi US Open 2025 vì chấn thương. Sabalenka từ đó quyết định không tham gia nội dung này: "Có vài người đã ngỏ ý muốn đánh đôi với tôi ở US Open 2025, nhưng tôi nghĩ là không".

Jake Paul muốn đấu Deontay Wilder

Võ sĩ Jake Paul từng được đồn đoán sẽ đối đầu với Anthony Joshua tới đây, nhưng giờ đây anh dường như đang chuyển mục tiêu sang một cựu vô địch boxing hạng nặng khác, Deontay Wilder. HLV cũ của Wilder, Malik Scott, tiết lộ đội ngũ của Paul đã bày tỏ sự quan tâm đến trận đấu với Wilder:

“Jake rất nghiêm túc với ý tưởng đấu Wilder. Tôi vừa gặp đối tác của anh ấy, Nakisa Bidarian, tại sự kiện của Katie Taylor ở New York và anh ấy ngay lập tức đề cập đến trận đấu này. Họ không giả vờ tự tin, họ thực sự tin rằng có thể đánh bại Wilder".