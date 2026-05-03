Công Phượng ở đâu trong ngày đặc biệt của CLB Đồng Nai?

Đại tiệc bóng đá và màn trình diễn drone mãn nhãn

Vòng 17 giải hạng Nhất Quốc gia 2025 - 2026 chứng kiến màn thị uy sức mạnh tuyệt đối của đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai trước CLB đang xếp bét bảng là Thanh Niên TP.HCM chiều ngày 2/5. Trong ngày vui trọng đại khi Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đội bóng chủ sân Bình Phước đã "chiêu đãi" gần 1 vạn khán giả một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn.

Khoảng 10.000 cổ động viên lấp đầy các khán đài sân Bình Phước chiều ngày 2/5.

Trước giờ bóng lăn, người hâm mộ đã được chiêm ngưỡng màn trình diễn 3D với hàng trăm drone hiện đại, tái hiện những biểu tượng văn hóa, kinh tế đặc sắc của thành phố. Sức nóng từ hơn một vạn cổ động viên trên các khán đài đã truyền lửa giúp các cầu thủ chủ nhà chơi bùng nổ, đè bẹp CLB Thanh Niên TP.HCM với tỷ số 6-0.

Công Phượng xuất hiện tại khu VIP, tiếp lửa cho đồng đội

Sự chú ý của giới truyền thông cũng đổ dồn về khu vực khán đài VIP, nơi Nguyễn Công Phượng lặng lẽ theo dõi các đồng đội thi đấu. Dù không thể trực tiếp xỏ giày ra sân do chấn thương dài hạn, tiền đạo xứ Nghệ vẫn luôn có mặt tại sân nhà để cổ vũ tinh thần cho toàn đội.

Công Phượng "tiếp lửa" đội nhà từ khán đài.

Mùa giải năm nay là một hành trình đầy trắc trở với Công Phượng. Cầu thủ sinh năm 1995 dính chấn thương dai dẳng. Anh mới chỉ có thể ra sân thi đấu đúng 1 trận duy nhất cho Trường Tươi Đồng Nai vào cuối tháng 1/2026 ở trận tiếp Khánh Hoà.

Sau trận đấu đó, chấn thương cũ tái phát khiến Công Phượng buộc phải dừng lại và vắng mặt trong toàn bộ phần còn lại của mùa bóng. Dù phải làm khán giả bất đắc dĩ, ngay sau khi trận đấu kết thúc, Công Phượng đã xuống sân để chung vui và chúc mừng chiến thắng cùng các đồng đội.

Sẵn sàng cho "trận chung kết" với Bắc Ninh FC

Chiến thắng hủy diệt này giúp Trường Tươi Đồng Nai duy trì ngôi đầu bảng và tái lập khoảng cách 6 điểm với đối thủ trực tiếp Bắc Ninh FC. Những pha lập công của Minh Vương, Lê Thanh Bình, Alex Sandro, Trọng Hiếu và cú đúp của Quốc Lộc là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng vô địch từ thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng.

Đây là bước chạy đà hoàn hảo nhất trước khi Trường Tươi Đồng Nai bước vào trận "chung kết" của mùa giải gặp chính Bắc Ninh ở vòng 18 tới trên sân khách vào ngày 8/5.

