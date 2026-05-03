Công Phượng ở đâu trong ngày đặc biệt của CLB Đồng Nai?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Como vs Napoli 02/05/26 - Trực tiếp
Logo Como - COM Como
0
Logo Napoli - NAP Napoli
0
Arsenal vs Fulham 02/05/26 - Trực tiếp
Logo Arsenal - ARS Arsenal
2
Logo Fulham - FUL Fulham
0
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig 02/05/26 - Trực tiếp
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
2
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
0
Metz vs Monaco 03/05/26 - Trực tiếp
Logo Metz - MET Metz
0
Logo Monaco - ASM Monaco
0
Atalanta vs Genoa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Công Phượng ở đâu trong ngày đặc biệt của CLB Đồng Nai?

Sự kiện: Công Phượng: Ngôi sao bóng đá Việt Nam Đua tài giải hạng Nhất 2025/2026

Giữa bầu không khí lễ hội rực rỡ tại sân vận động Bình Phước (Đồng Nai), người hâm mộ không khỏi chú ý đến sự hiện diện của tiền đạo Nguyễn Công Phượng khi đội nhà có chiến thắng "6 sao" đầy thuyết phục.

Đại tiệc bóng đá và màn trình diễn drone mãn nhãn

Vòng 17 giải hạng Nhất Quốc gia 2025 - 2026 chứng kiến màn thị uy sức mạnh tuyệt đối của đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai trước CLB đang xếp bét bảng là Thanh Niên TP.HCM chiều ngày 2/5. Trong ngày vui trọng đại khi Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đội bóng chủ sân Bình Phước đã "chiêu đãi" gần 1 vạn khán giả một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn.

Khoảng 10.000 cổ động viên lấp đầy các khán đài sân Bình Phước chiều ngày 2/5.

Trước giờ bóng lăn, người hâm mộ đã được chiêm ngưỡng màn trình diễn 3D với hàng trăm drone hiện đại, tái hiện những biểu tượng văn hóa, kinh tế đặc sắc của thành phố. Sức nóng từ hơn một vạn cổ động viên trên các khán đài đã truyền lửa giúp các cầu thủ chủ nhà chơi bùng nổ, đè bẹp CLB Thanh Niên TP.HCM với tỷ số 6-0.

Công Phượng xuất hiện tại khu VIP, tiếp lửa cho đồng đội

Sự chú ý của giới truyền thông cũng đổ dồn về khu vực khán đài VIP, nơi Nguyễn Công Phượng lặng lẽ theo dõi các đồng đội thi đấu. Dù không thể trực tiếp xỏ giày ra sân do chấn thương dài hạn, tiền đạo xứ Nghệ vẫn luôn có mặt tại sân nhà để cổ vũ tinh thần cho toàn đội.

Công Phượng "tiếp lửa" đội nhà từ khán đài.

Mùa giải năm nay là một hành trình đầy trắc trở với Công Phượng. Cầu thủ sinh năm 1995 dính chấn thương dai dẳng. Anh mới chỉ có thể ra sân thi đấu đúng 1 trận duy nhất cho Trường Tươi Đồng Nai vào cuối tháng 1/2026 ở trận tiếp Khánh Hoà.

Sau trận đấu đó, chấn thương cũ tái phát khiến Công Phượng buộc phải dừng lại và vắng mặt trong toàn bộ phần còn lại của mùa bóng. Dù phải làm khán giả bất đắc dĩ, ngay sau khi trận đấu kết thúc, Công Phượng đã xuống sân để chung vui và chúc mừng chiến thắng cùng các đồng đội.

Sẵn sàng cho "trận chung kết" với Bắc Ninh FC

Chiến thắng hủy diệt này giúp Trường Tươi Đồng Nai duy trì ngôi đầu bảng và tái lập khoảng cách 6 điểm với đối thủ trực tiếp Bắc Ninh FC. Những pha lập công của Minh Vương, Lê Thanh Bình, Alex Sandro, Trọng Hiếu và cú đúp của Quốc Lộc là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng vô địch từ thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng.

Đây là bước chạy đà hoàn hảo nhất trước khi Trường Tươi Đồng Nai bước vào trận "chung kết" của mùa giải gặp chính Bắc Ninh ở vòng 18 tới trên sân khách vào ngày 8/5.

* Một số hình ảnh trận thắng "huỷ diệt" của Trường Tươi Đồng Nai trước Thanh Niên TP.HCM:

Công Phượng ở đâu trong ngày đặc biệt của CLB Đồng Nai? - 3

Công Phượng ở đâu trong ngày đặc biệt của CLB Đồng Nai? - 4

Công Phượng ở đâu trong ngày đặc biệt của CLB Đồng Nai? - 5

Công Phượng ở đâu trong ngày đặc biệt của CLB Đồng Nai? - 6

Công Phượng ở đâu trong ngày đặc biệt của CLB Đồng Nai? - 7

Công Phượng ở đâu trong ngày đặc biệt của CLB Đồng Nai? - 8

Công Phượng ở đâu trong ngày đặc biệt của CLB Đồng Nai? - 9

Công Phượng ở đâu trong ngày đặc biệt của CLB Đồng Nai? - 10

Công Phượng ở đâu trong ngày đặc biệt của CLB Đồng Nai? - 11

Công Phượng ở đâu trong ngày đặc biệt của CLB Đồng Nai? - 12

Công Phượng ở đâu trong ngày đặc biệt của CLB Đồng Nai? - 13

Công Phượng ở đâu trong ngày đặc biệt của CLB Đồng Nai? - 14

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Khoa

Nguồn:

-02/05/2026 22:55 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Công Phượng: Ngôi sao bóng đá Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN