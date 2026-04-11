"Quái kiệt" pickleball là khắc tinh của Lý Hoàng Nam, hôm trước thi đấu hôm sau cưới vợ

“Khắc tinh” thực sự của Hoàng Nam?

Trong làn sóng phát triển mạnh của pickleball Việt Nam, cái tên Lê Tiến Đạt (Đạt “Trố”) nổi lên vì phong độ ổn định và thường xuyên khiến Lý Hoàng Nam gặp khó mỗi khi đối đầu.

Hoàng Nam vừa vô địch PPA nhưng lập tức gặp khó khi đối đầu Đạt "Trố"

Sau chức vô địch quốc tế PPA, Hoàng Nam trở lại sân chơi trong nước với vị thế ngôi sao số một. Tuy nhiên, ngay tại các giải quốc nội, anh liên tiếp vấp phải thử thách mang tên Đạt “Trố”.

Từ những lần chạm trán trước đó cho tới các giải gần đây tại Cần Thơ hay Hải Phòng, kịch bản lặp lại: Khi chưa đạt thể trạng tốt, Hoàng Nam buộc phải dừng trận đấu và khi tái đấu trong điều kiện đủ thể lực, anh vẫn không thể đảo chiều kết quả.

Không phải ngẫu nhiên mà giới chuyên môn bắt đầu nhắc đến Đạt “Trố” như một “kèo khó chịu bậc nhất” với tay vợt pickleball số một Việt Nam.

Lối chơi dị biệt tạo khác biệt

Điểm mấu chốt nằm ở phong cách thi đấu của Lê Tiến Đạt. Xuất thân từ bóng bàn đỉnh cao, anh sở hữu phản xạ cực nhanh ở cự ly ngắn, khả năng xử lý bóng sớm, ép nhịp liên tục và lối đánh áp sát lưới, hạn chế không gian ra đòn của đối thủ

Khi kết hợp với người đồng đội ăn ý như Triệu “cầu lông”, Đạt “Trố” tạo nên thế trận đặc trưng, với khả năng ép tốc độ, bóp không gian, buộc đối thủ đánh trong trạng thái bị động

Đây chính là “khắc chế chiến thuật” với Hoàng Nam, người mạnh ở các pha điều bóng và tấn công có nhịp, nhưng không dễ phát huy khi bị kéo vào những pha bóng ngắn, dồn dập.

Từ bóng bàn đến pickleball: Nền tảng của một “quái kiệt”

Ít ai quên rằng trước khi trở thành hiện tượng pickleball, Lê Tiến Đạt từng là trụ cột của bóng bàn Việt Nam.

Anh sở hữu bảng thành tích đáng nể gồm huy chương bạc đơn nam SEA Games 27, vô địch quốc gia 2017.

Chính nền tảng này giúp Đạt “Trố” thích nghi cực nhanh với pickleball, môn thể thao đòi hỏi phản xạ, cảm giác bóng và xử lý tinh tế ở cự ly gần.

Lịch trình “không tưởng”: Sáng thi đấu, chiều cưới vợ

Không chỉ gây ấn tượng trên sân, Đạt “trố” còn khiến người hâm mộ bất ngờ với lịch trình cá nhân dày đặc.

Cụ thể, ngày 9/4/2026: thi đấu tại giải pickleball Lạch Tray (Hải Phòng), ngay tối đó anh di chuyển về Hà Nội và ngày 10/4 tổ chức lễ cưới. Ngày 12/4, anh lại tiếp tục thi đấu tại Hưng Yên.

Lê Tiến Đạt cưới vợ vào ngày 10/4

Một lịch trình gần như không có khoảng nghỉ, đúng với hình ảnh “tay vợt chạy show” của làng pickleball Việt Nam.

Người bạn đời của anh, Triệu Hiền, sở hữu ngoại hình nổi bật cũng luôn đồng hành cùng chồng trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là kinh doanh thời trang pickleball.

Những ngày gần đây, hành trình sự nghiệp cùng đời tư của Lê Tiến Đạt đang trở thành đề tài được cộng đồng pickleball nhắc đến nhiều nhất.