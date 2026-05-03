Dự đoán tỷ số MU - Liverpool: Đại chiến chốt tấm vé Cúp C1 (Ngoại hạng Anh)

🎯Thành tích của MU và Liverpool

Đội bóng Thứ hạng Điểm Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua MU 3 61 34 17 10 7 60 46 Liverpool 4 58 34 17 7 10 57 44

Tấm vé Champions League mùa 2025/26 đang sắp xác định được thêm một đội bóng nữa dựa trên kết quả của cặp đấu này. MU sẽ trở lại với đấu trường Cúp C1 nếu giành thắng lợi, hoặc họ hòa Liverpool và Brighton không thắng Newcastle.

MU và Liverpool, đội nào thắng sẽ đến rất gần tấm vé Champions League

Trong khi đó Liverpool không chỉ thắng, họ còn cần Brighton và Bournemouth không thắng để chắc suất dự giải đấu lớn nhất châu Âu mùa sau.

💪 Phong độ

Kết quả 5 trận gần nhất của MU và Liverpool tại Ngoại hạng Anh MU Liverpool MU 3-1 Aston Villa Liverpool 1-1 Tottenham Bournemouth 2-2 MU Brighton 2-1 Liverpool MU 1-2 Leeds Liverpool 2-0 Fulham Chelsea 0-1 MU Everton 1-2 Liverpool MU 2-1 Brentford Liverpool 3-1 Crystal Palace

Sau một chuỗi trận không mấy thành công từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4, MU đã có 2 trận thắng liên tiếp để đến gần tấm vé Cúp C1, trong đó có 1 trận thắng đối thủ trực tiếp (Chelsea) và 1 trận thắng đối thủ quanh quẩn bên ngoài (Brentford). 29 điểm MU giành được dưới thời Michael Carrick là số điểm nhiều nhất trong cùng giai đoạn từ bất cứ CLB Premier League nào, và họ cũng đang ghi bàn trong 23 trận liên tiếp ở mọi đấu trường.

Trong khi đó, Liverpool đã gần hoàn tất mục tiêu sau khi thắng 3 vòng liên tiếp. Nhờ kết quả này mà "The Reds" giảm tải đáng kể áp lực, bởi 4 vòng cuối họ gặp toàn đối thủ khó, sau MU sẽ là Chelsea, Aston Villa và Brentford.

🤝Thành tích đối đầu giữa MU và Liverpool

5 trận đối đầu gần nhất giữa MU & Liverpool Ngày thi đấu Kết quả 19/10/2025 Liverpool 1-2 MU 5/1/2025 Liverpool 2-2 MU 1/9/2024 MU 0-3 Liverpool 7/4/2024 MU 2-2 Liverpool 17/3/2024 MU 4-3 Liverpool

MU đang có cơ hội lần đầu tiên thắng Liverpool cả 2 lượt đi/về một mùa giải sau 1 thập kỷ, sau khi họ đã thắng 2-1 tại Anfield. Tuy nhiên Liverpool mới thua chỉ 1/7 lần gần nhất tới thăm Old Trafford ở Premier League, đó là trận thua 1-2 hồi tháng 9/2022.

Lần đầu tiên Michael Carrick và Arne Slot đối đầu nhau

LIverpool đã thắng đậm 3-0 ở lượt đi mùa 2024/25 tại Old Trafford. Nếu thắng cả trận đấu sắp diễn ra, Arne Slot sẽ là HLV đầu tiên trong lịch sử Liverpool toàn thắng cả 2 lần đầu tiên đến thăm sân nhà của MU trong khuôn khổ giải VĐQG.

Dù vậy điều đó sẽ không dễ, khi trước đây Liverpool không mấy khi thắng được các đối thủ đứng trong top 3. Họ mới chỉ thắng 1/12 trận gần nhất trước các đối thủ bắt đầu vòng đấu trong top 3, còn lại hòa tới 7 trận.

🏃Cầu thủ chủ chốt

Đội bóng Bàn thắng (Ngoại hạng Anh) Kiến tạo (Ngoại hạng Anh) MU Sesko - 10 Mbeumo & Casemiro - 9 Fernandes & Cunha - 8 Fernandes - 19 Mbeumo, Dalot & Dorgu - 3 5 cầu thủ - 2 Liverpool Ekitike - 11 Salah - 7 Gakpo - 6 Salah - 6 Gakpo - 5 Szoboszlai, Mac Allister & Ekitike - 4

* Ngôi sao nổi bật

MU

1) Bruno Fernandes: Nhà kiến thiết số 1 Premier League và chỉ thêm 2 kiến tạo nữa để xác lập kỷ lục kiến tạo mới trong lịch sử giải đấu. Cực kỳ nguy hiểm khi có bóng trong vòng 30m gần cầu môn đối phương.

2) Casemiro: Chuyên gia đánh chặn chủ lực của đội. Casemiro ngoài ra còn là lựa chọn tấn công hàng đầu trong các pha bóng cố định, với số bàn thắng cao gần bằng chân sút số 1 Benjamin Sesko.

3) Senne Lammens: Tỷ lệ cứu thua 68.7%. chỉ kém khoảng 4% so với thủ môn có tỷ lệ cứu thua cao nhất Premier League (Bart Verbruggen của Brighton - 73,2%).

Liverpool

1) Dominik Szoboszlai: Tiền vệ năng suất nhất đội với 5 bàn & 4 kiến tạo ở Premier League mùa này. Xuất sắc cả hai mặt công - thủ và chơi không biết mệt, có thể đá cả hậu vệ phải khi cần. Một mối đe dọa thực sự từ các quả sút phạt trực tiếp.

2) Virgil Van Dijk: Phong độ đã suy giảm nhưng vẫn là chỗ dựa của hàng thủ. Khả năng không chiến của Van Dijk vẫn ít ai bằng, gần đây nhất anh đánh đầu ghi bàn trong trận thắng Everton.

3) Andy Robertson: Chắc chắn đá chính và đang khiến các fan tiếc nuối khi vẫn thể hiện phong độ cao dù sắp ra đi. Là tác giả của bàn thắng thứ 2 trong trận thắng Crystal Palace vòng trước sau một pha bứt tốc phản công nhanh.

⚽Phân tích lối chơi

MU Liverpool Điểm mạnh - Tạo cơ hội dứt điểm với tần suất lớn, 1 trong 2 đội dứt điểm nhiều nhất Premier League; ghi 17 bàn từ các tình huống cố định, chỉ kém Arsenal. - Kiểm soát bóng tốt, tỷ lệ kiểm soát chỉ kém Man City; khả năng qua người tốt từ nhiều vị trí, số pha rê qua nhiều thứ 3 của giải. Điểm yếu - Hay thủng lưới từ các pha phản công, đã lọt 6 bàn từ các tình huống đối thủ chuyển trạng thái; Thiếu chắc chắn trong phòng ngự ở 15 phút cuối khi để lọt 14 bàn từ phút 76 trở đi. - Đã lọt lưới 16 bàn từ các pha bóng cố định, chỉ ít hơn 2 đội khác; Tỷ lệ dứt điểm chính xác thấp, sút nhiều nhất giải nhưng trúng đích chỉ thứ 7; trục giữa hay bị đánh vỗ mặt, tỷ lệ 35% số lần bị dứt điểm đến từ ngoài vòng cấm là nhiều thứ 3 của giải.

Tình hình lực lượng

MU Liverpool Lisandro Martinez (treo giò) Mathijs De Ligt (chấn thương) Matheus Cunha (khả năng ra sân 50/50) Luke Shaw (khả năng ra sân 50/50) Mohamed Salah (chấn thương) Conor Bradley (chấn thương) Giovanni Leoni (chấn thương) Wataru Endo (chấn thương) Hugo Ekitike (chấn thương) Giorgi Mamardashvili (chấn thương) Alisson (khả năng ra sân 50/50) Milos Kerkez (khả năng ra sân 50/50)