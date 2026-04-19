Ném vợt trúng khán giả, ngôi sao Pickleball bị loại khỏi giải đấu của PPA Tour

Hunter Johnson bị xử thua Zane Ford ở tứ kết nội dung đơn nam giải Sacramento Open sau khi ném vợt trúng người khán giả.

Sự cố đã xảy ra trong trận đấu tứ kết ở nội dung đơn nam giải Sacramento Open thuộc hệ thống PPA Tour, khi Hunter Johnson ném vợt trúng vào người khán giả và bị xử thua trước Zane Ford.

Ở tình huống này, Hunter Johnson đã ném vợt xuống đất trong lúc về ghế ngồi nghỉ, nhưng cây vợt nảy lên và đập trúng vào người một khán giả nữ đang theo dõi trận đấu. Sau đó, trọng tài đã xử Hunter Johnson thua 2 set với cùng tỷ số 0-11 trước Zane Ford.

Hunter Johnson là một trong những tay vợt Pickleball đơn nam hàng đầu thế giới và được xếp hạng hạt giống số 3 tại giải Sacramento Open. Trong khi đó, Zane Ford là hạt giống số 12 tại giải đấu.

Với việc Hunter Johnson bị loại, Zane Ford tiến vào bán kết giải Sacramento Open gặp hạt giống số 6 Jack Sock. Người thắng trong cặp đấu này sẽ tranh chức vô địch với người thắng trong cặp đấu giữa Federico Staksrud và Roscoe Bellamy.

Đáng chú ý, đây không phải sự cố duy nhất liên quan đến việc ném vợt tại giải Sacramento Open. Ở tứ kết nội dung đơn nữ, hạt giống số 2 Isabella Dunlap đã ném vợt vào hàng rào sau khi thua hạt giống số 7 Kaitlyn Christian.

(Tin thể thao, tin pickleball) Làn sóng thanh lý vợt pickleball lan rộng khiến nhiều người cho rằng phong trào hạ nhiệt. Nhưng phía sau "chợ vợt cũ"...

Theo Hoàng Long/VOV.VN

-18/04/2026 10:00 AM (GMT+7)
