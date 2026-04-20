HLV pickleball thu 50 triệu đồng/10 buổi, gây tranh cãi khi đấu giải như người mới tập

Mới đây, một đoạn video thi đấu pickleball đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng tranh cãi dữ dội. Nhân vật chính không phải tay vợt vô danh, mà là một người tự nhận HLV đẳng cấp, từng gây chú ý với mức học phí lên tới 50 triệu đồng cho 10 buổi.

Vị HLV mắc lỗi cơ bản khi thi đấu giải, liên tục giẫm vào khu vực "bếp". Ảnh cắt từ clip

Khi “thầy” bước vào sân và bị thực chiến bóc trần

Trong clip ghi lại trận đấu đôi tại một giải phong trào, vị HLV này liên tục mắc những lỗi cơ bản đến mức khó hiểu. Lỗi “giẫm bếp”, điều gần như là kiến thức nhập môn, xuất hiện lặp đi lặp lại. Trọng tài không ít lần phải thổi phạt trực tiếp, xử thua điểm.

Không dừng ở đó, kỹ thuật cá nhân cũng lộ rõ sự thiếu ổn định. Những cú trái tay hai tay thiếu lực, thiếu độ kiểm soát, nhiều pha đưa bóng rúc lưới trong thế không bị áp lực. Ở khu vực trên lưới, nơi pickleball đòi hỏi phản xạ nhanh và sự mềm mại, anh xử lý khá thô, chậm nhịp.

Di chuyển cũng là một vấn đề. Bộ chân thiếu linh hoạt, bước đệm lóng ngóng, nhiều tình huống vào vị trí chậm hơn nhịp bóng. Tổng thể, màn trình diễn khiến không ít người xem đặt dấu hỏi lớn về trình độ của HLV.

Mức giá “trên trời” và cú sốc từ thực tế

Trước đó, cái tên này nổi lên trên mạng xã hội với các video hướng dẫn kỹ thuật, thu hút lượng lớn người theo dõi. Đi kèm là mức phí được cho là khoảng 2 triệu đồng/giờ, tương đương 50 triệu cho 10 buổi, con số khiến ngay cả những người chơi lâu năm cũng phải nhíu mày.

Vì vậy, khi video thi đấu xuất hiện, rất nhiều người bày tỏ quan điểm. Nhiều người chơi có kinh nghiệm nhận định trình độ thực tế chỉ dao động quanh mức 2.5 - 3.0, tức ngang ngửa dân phong trào cơ bản. Một bình luận được chia sẻ rộng rãi viết ngắn gọn: “Trong thể thao, thực chiến là bài kiểm tra công bằng nhất”.

Lời giải thích: “Tôi thích đánh đơn hơn”

Sau làn sóng chỉ trích, vị HLV lên tiếng theo cách khá nhẹ nhàng. Anh cho biết bản thân “rất thích đánh đơn”, nơi có thể tự quyết định mọi tình huống, thay vì đánh đôi, vốn đòi hỏi sự phối hợp, phản xạ nhanh trên lưới và cảm giác bóng tinh tế hơn.

Một số ý kiến bênh vực cũng xuất hiện, cho rằng đánh đơn và đánh đôi là hai “thế giới khác nhau”, không thể lấy một trận đấu đôi để đánh giá toàn bộ năng lực. Có người còn dẫn chứng anh từng thi đấu đơn không tệ, thậm chí có thành tích nhất định ở vài giải phong trào.

Tuy nhiên, lập luận này nhanh chóng vấp phải phản ứng ngược. Bởi lẽ, lỗi “giẫm bếp”, thứ bị bắt liên tục trong trận lại là quy tắc áp dụng chung, không phụ thuộc đánh đơn hay đôi.

Dạy giỏi chưa chắc đánh hay

Một luồng quan điểm khác cố gắng hạ nhiệt tranh cãi, người dạy giỏi chưa chắc là người chơi giỏi, và ngược lại. Trong nhiều môn thể thao, điều này không sai.

Nhưng với pickleball, một môn còn khá mới tại Việt Nam ranh giới giữa “người dạy” và “người chơi” chưa đủ rộng để tách biệt hoàn toàn. Khi mức học phí được đẩy lên cao, kỳ vọng của người học cũng tăng theo. Và khi đã bước ra sân, mọi kỹ năng cơ bản gần như không có “vùng an toàn” để che giấu.

Ở đây, câu chuyện không chỉ là thắng hay thua. Nó là sự tương xứng giữa giá trị được quảng bá và năng lực thể hiện.

Sự việc lần này không phải cá biệt. Trong bối cảnh pickleball ngày càng phát triển, nhiều “HLV online” xuất hiện, xây dựng hình ảnh qua video chỉnh sửa, góc quay đẹp, âm thanh bắt tai. Điều đó không sai, nhưng khi chuyển sang thi đấu thật, mọi thứ trở nên đơn giản và khắc nghiệt hơn rất nhiều.